Vì sao pin điện thoại tụt rất nhanh khi trời lạnh?

Mùa đông tại miền Bắc hay những đợt không khí lạnh tràn về phương Nam thường đi kèm với một hiện tượng kỳ lạ là điện thoại vừa mới sạc đầy nhưng chỉ sau một giờ di chuyển ngoài đường, dung lượng pin đã "bốc hơi" chỉ còn một nửa. Đừng vội mang máy đi sửa hay đổ lỗi cho phần mềm, bởi đây là một cuộc "đình công" mang tính vật lý thuần túy của công nghệ pin hiện đại.

Pin điện thoại vì sao sụt nhanh hơn khi trời lạnh?

"Kẻ thù" số 1 của pin Lithium-ion

Hầu hết các thiết bị di động hiện nay, từ iPhone, Samsung Galaxy cho đến laptop cao cấp, đều sử dụng pin Lithium-ion. Cơ chế hoạt động của loại pin này dựa trên việc các ion lithium di chuyển qua một lớp chất điện giải lỏng giữa hai cực âm (anode) và dương (cathode).

Tuy nhiên, khi nhiệt độ môi trường hạ thấp (xuống dưới 10 độ C), lớp chất điện giải này bắt đầu trở nên đặc quánh. Hệ quả là các ion di chuyển chậm lại đáng kể, làm tăng nội trở của viên pin. Để cung cấp cùng một lượng điện năng như bình thường, viên pin phải "gồng mình" làm việc gấp đôi, dẫn đến việc dung lượng thực tế hiển thị trên máy sụt giảm nghiêm trọng, thậm chí mất từ 20 - 70% chỉ trong thời gian ngắn.

Hiện tượng này không phải là lỗi sản xuất mà là một hạn chế vật lý chưa thể khắc phục của công nghệ pin hiện tại. Theo các báo cáo từ Live Science (2018) và Science Focus (2024), khi nhiệt độ chạm mốc 0 độ C, pin Lithium-ion có thể mất tới 50 - 80% hiệu suất hoạt động. Tạp chí của Hiệp hội Điện hóa (Journal of The Electrochemical Society) cũng khẳng định môi trường lạnh giá là "khắc tinh" lớn nhất đối với tuổi thọ và độ ổn định của các hạt mang điện trong pin.

Nhiệt độ lạnh là kẻ thù số một của pin Lithium-ion.

Bí kíp "sưởi ấm" cho chiếc smartphone

Dù công nghệ hiện đại vẫn chưa thể hoàn toàn "miễn nhiễm" với khí hậu khắc nghiệt, người dùng vẫn có thể bảo vệ thiết bị bằng những mẹo đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả, chẳng hạn như:

- Thay vì để điện thoại trong túi xách hay giá đỡ xe máy, hãy để máy trong túi áo ngực hoặc túi quần để tận dụng hơi ấm từ cơ thể.

- Một chiếc ốp lưng dày không chỉ chống va đập mà còn đóng vai trò như một lớp "áo khoác" giữ nhiệt cho máy.

- Tuyệt đối không sạc pin ngay khi máy còn đang lạnh buốt. Hãy để máy trở về trạng thái bình thường trước khi cắm sạc để tránh làm hỏng cấu trúc hóa học bên trong.

Tin vui là hiện tượng này chỉ mang tính tạm thời. Ngay khi môi trường ấm áp trở lại, các ion Lithium sẽ lấy lại "phong độ", và pin điện thoại của bạn sẽ hoạt động bình thường như chưa từng có cuộc sụt giảm nào.

Tác giả: An An - Tổng hợp

Nguồn tin: nguoiduatin.vn