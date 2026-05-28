Các nhà khoa học biến lỗi chí mạng thành thứ giúp tăng 400 lần tuổi thọ pin

Trong cuộc đua tìm kiếm công nghệ năng lượng tương lai nhằm lật đổ sự thống trị của pin Lithium-ion, pin magiê ở trạng thái rắn (Solid-State Magnesium Battery) luôn được kỳ vọng là một ứng cử viên nặng ký nhờ độ an toàn tuyệt đối chống cháy nổ và chi phí nguyên liệu rẻ mạt. Thế nhưng, công nghệ này suốt nhiều năm qua đã bị mắc kẹt bởi một "bản án tử" kỹ thuật, khi các phản ứng hóa học ký sinh xuất hiện tại giao diện tiếp xúc giữa các linh kiện rắn luôn tàn phá và làm giảm tuổi thọ pin một cách nhanh chóng.

Tuy nhiên, một nghiên cứu mang tính cách mạng vừa được công bố trên tạp chí khoa học danh tiếng ACS Energy Letters bởi Đại học Tohoku (Nhật Bản) đã lật ngược hoàn toàn thế cờ, biến chính "kẻ phá hoại" này thành chìa khóa kéo dài tuổi thọ pin lên một con số không tưởng.

Ảnh minh họa pin thể rắn.

Tư duy ngược biến "kẻ phá hoại" trở thành trợ thủ

Từ trước đến nay, giới kỹ sư toàn cầu luôn tìm mọi cách để triệt tiêu các phản ứng giao diện vì coi chúng là nguyên nhân gây suy giảm hiệu suất. Trái lại, nhóm nghiên cứu tại Viện Vật liệu Tiên tiến thuộc Đại học Tohoku (WPI-AIMR) lại đặt ra câu hỏi: Thay vì dập tắt, liệu có thể thuần hóa chúng?

Để hiện thực hóa ý tưởng này, các nhà nghiên cứu đã chế tạo một loại cực âm (anode) đột phá bằng cách hòa trộn nguyên tố thiếc vào cấu trúc của magiê. Sự kết hợp cơ học chính xác này đã tạo ra một hợp chất mới mang tên Mg2Sn. Khi viên pin vận hành, sự xuất hiện của hợp chất này không những không triệt tiêu các phản ứng hóa học giao diện, mà ngược lại còn đóng vai trò như một bộ điều tiết thông minh, định hướng cho các phản ứng diễn ra một cách có trật tự.

Nhờ đó, quá trình phân bổ và lắng đọng của các ion magiê trở nên đồng đều một cách hoàn hảo, bẻ gãy hoàn toàn tình trạng nghẽn mạch điện trở và suy giảm cơ học vốn là điểm yếu cốt tử của dòng pin trạng thái rắn.

Những thông số kỷ lục định hình lại tương lai năng lượng

Kết quả thử nghiệm lâm sàng trong môi trường vận hành khắc nghiệt đã khiến giới công nghệ chấn động. Cực âm hợp kim Magiê - Thiếc (Mg-Sn) tối ưu hóa đã giúp viên pin trạng thái rắn duy trì dòng điện ổn định, không hề suy giảm trong suốt hơn 1.300 giờ hoạt động liên tục. Khi đặt lên bàn cân so sánh với các dòng pin sử dụng cực âm magiê nguyên chất truyền thống, công nghệ hợp kim mới này cho thấy hiệu suất chu kỳ sạc-xả tăng vọt lên tới hơn 400 lần.

Ảnh minh họa.

Giáo sư Hao Li, trưởng nhóm nghiên cứu hào hứng khẳng định: "Kết quả của chúng tôi chứng minh rằng khi các phản ứng này được dẫn dắt một cách cẩn thận thay vì bị kìm hãm, chúng có thể giúp pin trạng thái rắn vận hành với hiệu suất vượt trội vượt xa mọi kỳ vọng".

Bước đột phá này không chỉ tháo gỡ nút thắt cổ chai cho riêng pin magiê, mà còn mở ra một triết lý thiết kế hoàn toàn mới cho toàn bộ ngành công nghiệp lưu trữ năng lượng, từ pin xe điện cho đến các hệ thống tích điện thông minh. Thay vì coi các phản ứng phụ bề mặt là một căn bệnh cần chữa trị, giới khoa học giờ đây đã biết cách thuần hóa chúng để tạo ra những thế hệ pin siêu an toàn, mật độ năng lượng cao và sở hữu tuổi thọ gần như vĩnh cửu.

Tác giả: An An

Nguồn tin: nguoiduatin.vn