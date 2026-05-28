Vì sao tìm ổ điện đầu tiên khi vào khách sạn?

Ổ điện là chi tiết nhỏ nhưng ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm lưu trú. Ảnh: Valeri Mak/Pexels.

Với những người thường xuyên đi công tác hoặc di chuyển nhiều, bước vào phòng khách sạn không chỉ là lúc nghỉ ngơi mà còn là lúc nhanh chóng “định vị” không gian. Trong số những việc đầu tiên, tìm ổ điện gần như đã trở thành phản xạ quen thuộc.

Theo chuyên trang du lịch Travel + Leisure, ổ điện là chi tiết nhỏ nhưng ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm lưu trú. Điện thoại, laptop, đồng hồ thông minh, pin dự phòng hay tai nghe không dây đều cần sạc sau hành trình dài. Việc biết trước ổ điện nằm ở đâu giúp du khách chủ động sắp xếp thiết bị, tranh thủ nạp pin ngay từ đầu thay vì đến tối mới loay hoay tìm kiếm.

Vị trí ổ điện trong khách sạn cũng không phải lúc nào thuận tiện. Nhiều khách sạn đời cũ đặt ổ điện ở góc khuất sau bàn làm việc, sát chân tường hoặc khá xa giường ngủ. Với người quen vừa sạc điện thoại vừa cần theo dõi thông báo hoặc đặt báo thức cạnh đầu giường, khoảng cách này ảnh hưởng khá rõ. Không ít người vì thế kiểm tra ngay để tính chuyện đổi vị trí sạc, chuẩn bị dây dài hơn hoặc dùng pin dự phòng nếu cần.

Sau hành trình dài, nhiều thiết bị cần sạc ngay. Biết trước vị trí ổ điện giúp du khách cắm sạc nhanh và chủ động hơn. Ảnh: Erik Mclean, Кирилл Абрамов/Pexels.

Theo Condé Nast Traveler, thói quen này còn liên quan đến yếu tố an toàn và nhịp sinh hoạt. Sau chuyến bay hoặc một ngày di chuyển dài, việc cắm sạc cho các thiết bị thiết yếu ngay khi nhận phòng giúp du khách tránh tình huống điện thoại hết pin lúc cần gọi xe, kiểm tra vé điện tử hoặc liên lạc với người thân. Với người đi công tác, laptop hoặc pin dự phòng hết năng lượng vào sáng hôm sau có thể kéo theo cả chuỗi bất tiện.

Ngoài ra, ổ điện cũng giúp du khách hình dung cách bố trí căn phòng. Nhiều người sẽ quyết định đặt vali ở đâu, làm việc ở bàn hay cạnh cửa sổ, hoặc chọn bên nào của giường dựa trên vị trí nguồn điện. Một thao tác tưởng rất nhỏ nhưng lại giúp mọi thứ gọn gàng và thuận tiện hơn trong suốt thời gian lưu trú.

Tác giả: Quỳnh Trang

Nguồn tin: znews.vn