Bộ Công an đầu tư mạnh cho 'siêu ứng dụng' VNeID

Các nền tảng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử sẽ được nâng cấp mạnh mẽ.

Theo dự thảo Nghị định về huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ hoạt động của Công an nhân dân do Bộ Công an xây dựng, lấy ý kiến đến hết ngày 31/5, các nền tảng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử như VNeID sẽ được đầu tư, nâng cấp mạnh về hạ tầng công nghệ.

Không chỉ tận dụng nguồn lực sẵn có, Bộ Công an còn dự kiến huy động đội ngũ chuyên gia đầu ngành về dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI), an ninh mạng, điện toán đám mây và hạ tầng số để tham gia nghiên cứu, phát triển hệ thống.

Về công nghệ, VNeID dự kiến được nâng cấp mạnh về hệ thống vận hành nhằm tăng khả năng xử lý, giúp ứng dụng chạy mượt hơn, hạn chế hiện tượng giật, lag hoặc nghẽn mạng khi có lượng lớn người dùng truy cập cùng lúc.

Động thái này phù hợp với định hướng đưa VNeID trở thành nền tảng trung tâm trong hệ sinh thái số quốc gia theo đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử được Thủ tướng phê duyệt ngày 26/5.

Theo mục tiêu đặt ra, đến năm 2028, toàn bộ giấy tờ cá nhân sẽ được số hóa. Người dân có thể thực hiện nhiều thủ tục trực tuyến ở bất kỳ đâu thông qua chữ ký số cá nhân tích hợp ngay trên ứng dụng. Ngay cả việc đăng ký chính chủ SIM điện thoại cũng có thể được thực hiện bằng xác thực qua VNeID.

Đáng chú ý, đến năm 2030, VNeID được định hướng tích hợp tài khoản ngân hàng và ví điện tử vào tài khoản định danh mức độ 2. Khi đó, người dân có thể sử dụng ứng dụng để thanh toán nhiều dịch vụ mà không cần dùng tiền mặt.

Trí tuệ nhân tạo (AI) cũng được kỳ vọng sẽ xuất hiện trong nhiều tiện ích nhằm cá nhân hóa trải nghiệm người dùng. Ứng dụng có thể tự động gợi ý dịch vụ phù hợp, hỗ trợ xử lý thủ tục hoặc tối ưu trải nghiệm theo nhu cầu từng cá nhân.

Xa hơn đến năm 2045, VNeID được định hướng phát triển thành hệ sinh thái số tích hợp nhiều dịch vụ thiết yếu như thanh toán điện, nước, y tế, giáo dục, giao thông, thủ tục hành chính và các tiện ích khác trên cùng một nền tảng.

Tính đến cuối năm 2025, cả nước đã có hơn 65 triệu tài khoản VNeID được kích hoạt. Ứng dụng hiện tích hợp nhiều loại giấy tờ như căn cước công dân, bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe, hộ chiếu, thông tin cư trú, bảo hiểm xã hội, thông tin thuế, tình trạng hôn nhân, bằng cấp và học bạ.

Theo số liệu công bố, khoảng 25% người trưởng thành đã sở hữu chữ ký số cá nhân; 90% người tham gia bảo hiểm có sổ sức khỏe điện tử; 100% bệnh viện công, trung tâm y tế công và cơ sở giáo dục đại học đã triển khai thanh toán không dùng tiền mặt. Đây được xem là nền tảng để mở rộng thêm nhiều tiện ích số trên VNeID trong thời gian tới.

Hiện người dân đã có thể sử dụng VNeID để xuất trình giấy tờ điện tử khi thực hiện nhiều dịch vụ thay cho bản giấy, đồng thời chủ động cập nhật thêm các giấy tờ cần thiết ngay trên ứng dụng.

Tác giả: Quang Nam

Nguồn tin: znews.vn