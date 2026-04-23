HLV Park Hang Seo cùng Kim Sang Sik nhận vinh dự đặc biệt

Ngày 22/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi cấp Nhà nước nhằm chào đón Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân. Trong đó, ông Park Hang Seo và HLV Kim Sang Sik vinh dự được tham dự. Trên trang cá nhân, HLV Park Hang Seo bày tỏ niềm vinh dự lớn lao, đồng thời gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo hai quốc gia, đồng thời kỳ vọng mối quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đặc biệt sau khi được nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện từ năm 2022. Theo ông, bóng đá và thể thao nói chung sẽ tiếp tục đóng vai trò là cầu nối, giúp tăng cường sự gắn kết và hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Kể từ năm 2018, các HLV người Hàn Quốc đã để lại dấu ấn sâu đậm trong hành trình phát triển của bóng đá Việt Nam. Trong đó, HLV Park Hang Seo cùng U23 Việt Nam và ĐT Việt Nam tạo nên hàng loạt thành tích mang tính lịch sử. Ông đưa ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, hai lần giành ngôi á quân AFF Cup, lọt vào tứ kết Asian Cup 2019 và lần đầu tiên góp mặt ở vòng loại thứ ba World Cup 2022. Ở cấp độ U23, ông cùng các học trò giành ngôi á quân châu Á, vào Top 4 ASIAD và liên tiếp giành hai HCV SEA Games.

Còn HLV Kim Sang Sik được bổ nhiệm dẫn dắt ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam từ tháng 5/2024. Ngay trong trận ra mắt, ông đã tạo dấu ấn với chiến thắng 3-2 trước Philippines tại vòng loại World Cup 2026. Không lâu sau, nhà cầm quân này giúp ĐT Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024, đồng thời cùng U23 Việt Nam giành chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025, HCV SEA Games 33 và HCĐ U23 châu Á 2026. Mới nhất, ông giúp ĐT Việt Nam giành vé tham dự VCK Asian Cup 2027.

Tác giả: Hương Nguyễn

