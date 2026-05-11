Đội bóng Thái Lan chi 'tiền tấn' mời HLV Park Hang Seo

HLV Park Hang Seo có thể gia nhập Kanchanaburi FC

Thông tin HLV Park Hang Seo được Kanchanaburi FC liên hệ được truyền thông Thái Lan đăng tải sáng 11/5. Cựu HLV ĐT Việt Nam nhiều khả năng sẽ đảm nhận vai trò cố vấn tại đội bóng này, thay vì trực tiếp cầm quân.

Kanchanaburi FC vừa trải qua mùa giải đầy thất vọng khi trở thành đội đầu tiên phải nói lời chia tay Thai League. Trong suốt nhiều tháng, CLB này rơi vào cuộc đua trụ hạng căng thẳng nhưng không thể tự quyết số phận. Để nuôi hy vọng trụ hạng, đội bóng này đã bổ nhiệm HLV Lee Jung Soo – cựu tuyển thủ Hàn Quốc, từng là trợ lý tại ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam.

Tuy nhiên, sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện không mang lại hiệu quả như mong đợi. Trong trận ra mắt, HLV Lee Jung Soo cùng các học trò thất bại trước Buriram United. Đến vòng 29, Kanchanaburi FC buộc phải thắng Chonburi FC để nuôi hy vọng, nhưng chỉ giành được kết quả hòa 2-2. Trận hòa này chính thức khép lại mọi cơ hội ở lại giải đấu cao nhất Thái Lan khi đội bóng chỉ có 23 điểm.

Mức lương đội bóng Thái Lan đưa ra lên tới 8 con số mỗi tháng

Trước tình hình này, Kanchanaburi FC đã liên hệ HLV Park Hang Seo với mục tiêu là đưa đội bóng này trở lại giải đấu cao nhất Thái Lan. Được biết, đội bóng này phải chi ra mức lương 8 con số mỗi tháng để nhận được cái gật đầu của chiến lược gia người Hàn Quốc.

HLV Park Hang Seo từng dẫn dắt ĐT Việt Nam, U23 Việt Nam giai đoạn 2017–2023 và gặt hái hàng loạt thành công. Dưới thời của nhà cầm quân này, bóng đá Việt Nam giành ngôi á quân U23 châu Á 2018, vô địch AFF Cup 2018, hai HCV SEA Games liên tiếp cùng nhiều thành tích ấn tượng khác ở đấu trường khu vực và châu lục.

Sau khi chia tay ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam, HLV Park Hang Seo chưa dẫn dắt thêm 1 ĐTQG hay CLB nào. Ông là cố vấn của CLB Bắc Ninh, mở trung tâm bóng đá cộng đồng tại Việt Nam và hiện là Phó Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc.

Tác giả: Hương Nguyễn

Nguồn tin: bongdaplus.vn