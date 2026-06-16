Vì sao ẩm thực quê vợ chồng Hồ Văn Cường nổi tiếng đậm vị như chính tính cách con người xứ Nghệ?

Không cầu kỳ hay sở hữu những nguyên liệu đắt đỏ, ẩm thực Nghệ An vẫn có sức hút rất riêng đối với du khách gần xa. Những món ăn nơi đây thường mang hương vị đậm đà, cay nồng đặc trưng, để lại ấn tượng khó quên ngay từ lần đầu thưởng thức.



Nhiều người cho rằng, chính điều đó đã phản chiếu phần nào tính cách mộc mạc, chân thành nhưng cũng đầy mạnh mẽ của con người xứ Nghệ - quê hương của cầu thủ Hồ Văn Cường và bà xã Nguyễn Linh.

Cầu thủ Hồ Văn Cường và bà xã Nguyễn Linh.

Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình đa dạng từ miền núi, đồng bằng đến ven biển. Tuy nhiên, nơi đây cũng nổi tiếng là vùng đất chịu nhiều tác động của thời tiết khắc nghiệt. Những đợt nắng nóng kéo dài cùng gió Lào đặc trưng đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt cũng như văn hóa ẩm thực của người dân địa phương.

Trong điều kiện tự nhiên ấy, người Nghệ An từ lâu đã hình thành thói quen chế biến món ăn theo hướng đậm đà để phù hợp với khí hậu và nhu cầu lao động. Bởi vậy, nhiều món ăn nổi tiếng của xứ Nghệ thường có vị cay rõ nét, hương thơm nồng và cách nêm nếm khá đậm so với khẩu vị của nhiều vùng miền khác.

Bữa cơm xứ Nghệ nổi tiếng đậm vị.

Nhắc đến ẩm thực Nghệ An, không thể bỏ qua cháo lươn và súp lươn - những món ăn đã trở thành "thương hiệu" của vùng đất này. Khác với nhiều nơi, lươn ở Nghệ An thường được chế biến cùng nghệ, hành tăm, ớt và nhiều loại gia vị truyền thống, tạo nên hương vị đặc biệt khó nhầm lẫn.

Bên cạnh đó, bánh mướt, nhút Thanh Chương, tương Nam Đàn hay giò bê cũng là những món ăn gắn liền với đời sống của người dân địa phương. Điều đáng chú ý là phần lớn các đặc sản nổi tiếng của Nghệ An đều được làm từ những nguyên liệu gần gũi, bình dân. Qua bàn tay khéo léo cùng kinh nghiệm được truyền qua nhiều thế hệ, những nguyên liệu quen thuộc ấy đã trở thành các món ăn mang đậm dấu ấn vùng miền.

Nhút mít xứ Nghệ.

Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng, ẩm thực không chỉ đơn thuần là chuyện ăn uống mà còn phản ánh đặc điểm lịch sử, điều kiện tự nhiên và tính cách của cư dân bản địa. Với Nghệ An, sự đậm đà trong từng món ăn cũng giống như nét tính cách thường được nhắc đến khi nói về người xứ Nghệ: chân chất, thẳng thắn, giàu nghị lực và luôn kiên trì trước khó khăn.

Không ít người con xa quê chia sẻ rằng, điều khiến họ nhớ nhất sau nhiều năm rời Nghệ An không phải là những công trình hay cảnh đẹp nổi tiếng, mà chính là hương vị của bát cháo lươn nóng hổi, đĩa bánh mướt đơn sơ hay bữa cơm gia đình đậm đà hương vị quê nhà. Những món ăn ấy không chỉ nuôi dưỡng cơ thể mà còn lưu giữ ký ức và tình cảm với mảnh đất nơi họ sinh ra.

Bát cháo lươn đậm vị xứ Nghệ.

Ngày nay, cùng với sự phát triển của du lịch, ẩm thực đang trở thành một trong những "đại sứ" giúp quảng bá hình ảnh Nghệ An đến với du khách. Nhiều người tìm đến vùng đất này không chỉ để khám phá các danh lam thắng cảnh mà còn để thưởng thức những món ăn mang đậm bản sắc địa phương.

Có thể nói, sức hấp dẫn của ẩm thực Nghệ An không nằm ở sự cầu kỳ hay xa hoa, mà đến từ chính những giá trị giản dị được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Cũng giống như con người xứ Nghệ, các món ăn nơi đây mộc mạc nhưng giàu chiều sâu, càng thưởng thức càng cảm nhận rõ nét sự chân thành và đậm đà khó quên.

Tác giả: Yến Nguyễn

Nguồn tin: saostar.vn