'Vị khách' đặc biệt ghé tiệm làm đẹp khiến người chủ được phen cười ngất khi xem lại camera

Theo đoạn clip ghi lại, nhân lúc vắng khách, chủ tiệm làm đẹp liền tranh thủ rời đi làm việc riêng. Thế nhưng, đúng lúc chủ tiệm rời đi, một "vị khách đặc biệt" bất ngờ bước vào.

Sở dĩ gọi "vị khách" này đặc biệt là do đây chính là một con bò, không hiểu lý do gì lại đi lạc vào trong tiệm làm đẹp này. Thậm chí, con bò khá vô tư khi định di chuyển vào bên trong nhà, tuy nhiên, sau đó, con bò lập tức trở ra và di chuyển ra ngoài. Toàn bộ cảnh tượng này đã được camera an ninh trong tiệm làm đẹp này ghi lại.

Có lẽ, chủ tiệm sau khi xem lại camera cũng không khỏi cười ngất trước "vị khách" đặc biệt nói trên. Dân mạng cũng được phen cười ngất, để lại những bình luận hài hước xoay quanh đoạn clip.

"Gần tới Tết, người ta đi làm đẹp xíu mà chẳng thấy chủ với nhân viên đâu, dỗi quá bỏ đi về"

"Khách này còn sang lắm nhé, rời đi nhưng không để lại vết tích khó dọn nào"

"Con bò kiểu: Cái tiệm này làm ăn kiểu gì không biết, tìm từ nhà ngoài vào nhà trong mà chẳng thấy ai đón tiếp cả, thôi đi về thôi".

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn