Vào cửa hàng mua quần áo Tết cùng mẹ, em bé có màn gọi nhân viên 'đẳng cấp' khiến dân mạng cười ngất

Càng gần cuối năm, nhu cầu sắm sửa quần áo càng lớn hơn. Các cửa hàng quần áo thì có rất nhiều, thế nhưng, không phải cứ vào trong cửa hàng chọn lựa là có thể mua được ngay đâu. Trường hợp "dở khóc dở cười" của một em bé và mẹ dưới đây là một điển hình!

Theo đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, người mẹ cùng cô con gái nhỏ bước vào một cửa hàng quần áo nhưng không thấy chủ lẫn nhân viên. Lúc này, người mẹ lớn tiếng gọi "Em ơi"... nhưng vẫn không thấy ai trả lời.

Thấy mẹ gọi "Em ơi", cô con gái nhỏ đi cùng cũng bắt chước, gọi "Em ơi" liên tục nhưng vẫn không thấy chủ lẫn nhân viên bước ra. Thấy tình hình không khả quan, người mẹ liền cầm tay con gái rời đi. Khoảnh khắc khá đáng yêu này được chủ shop phát hiện khi check lại camera an ninh đặt trong cửa hàng.

Ngay sau khi đoạn clip ngắn xuất hiện trên mạng xã hội, mọi tâm điểm đã đổ dồn sự chú ý vào cô bé nhỏ 3 tuổi. Không chỉ nhanh nhảu gọi nhân viên cho mẹ lựa quần áo mà giọng nói đáng yêu của em còn khiến bao người như "tan chảy".

"Có đứa con đáng đồng tiền bát gạo thật sự, mẹ cứ việc lựa đồ, nhân viên để con gọi cho"

"Người ta gọi "Em ơi" muốn tụt cả cân đi mà chủ lẫn nhân viên chẳng ai ra tiếp đón thế này, dỗi ghê"

"Ôi cái giọng bé xíu, nghe cưng gì đâu ấy nhỉ? Chủ shop mà xem lại khoảnh khắc này, chắc cũng tan chảy mất thôi".

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn