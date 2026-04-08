Vé máy bay, tàu dịp 30/4 tăng mạnh, nhiều chặng chạm trần

Ba tuần trước kỳ nghỉ lễ, chị Trang Nhung, phường Cầu Giấy, Hà Nội mới chốt lịch trình du lịch Huế - Đà Nẵng cho gia đình. Khi tìm vé ngày 7/4, chị nhận thấy giá đã tăng cao, nhiều chuyến đi miền Trung không còn chỗ.

Chặng Hà Nội - Huế các ngày 27-28/4, chiều về 5/5 có giá 4,2-4,5 triệu đồng khứ hồi. Riêng giai đoạn cao điểm 29/4-3/5, vé phổ thông đã hết, chỉ còn hạng Skyboss với giá tới 9,7 triệu đồng mỗi người.

Trên hệ thống bán vé tàu, chặng đi Hà Nội - Huế ngày 28/4 chỉ còn ít vé giường nằm khoảng 1,2 triệu đồng, trong khi nhiều chuyến chiều về ngày 3/5 đã kín chỗ. "Tôi đã dự liệu tình hình giá xăng dầu tăng khiến vé máy bay, tàu năm nay tăng hơn, song không ngờ hết chỗ nhanh như vậy", chị Nhung nói.

Dữ liệu từ các hãng hàng không cho thấy nhu cầu tăng nhanh, tập trung vào các ngày 29-30/4 và chiều về 3-4/5. Trên trục Hà Nội - TP HCM, giá vé một chiều phổ biến 3,4-5 triệu đồng tùy giờ bay và hãng khai thác.

Các chuyến Hà Nội - TP HCM ngày 27-29/4 của Vietnam Airlines chỉ còn ít ghế phổ thông với giá chạm trần 3,4 triệu đồng mỗi lượt, phần lớn còn lại là hạng vé cao hơn. Chiều về ngày 2-3/5 tiếp tục duy trì mức giá cao.

Các đường bay du lịch từ Hà Nội, TP HCM đi Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Đà Lạt cũng ghi nhận mức giá cao hơn ngày thường, phổ biến 2,5-4,5 triệu đồng mỗi chiều. Nhiều chuyến đi Phú Quốc, Nha Trang có giá sát trần vé phổ thông nội địa.

Chặng Hà Nội - Nha Trang dịp 29/4-2/5 của Vietnam Airlines có giá khoảng 7,4 triệu đồng khứ hồi; Vietjet Air khoảng 7,2 triệu đồng, chưa gồm hành lý ký gửi. Nhiều chuyến bay từ Nha Trang, Đà Nẵng về Hà Nội, TP HCM vào cuối kỳ nghỉ ngày 3/5 đã hết chỗ, chỉ còn vé hạng cao.

Thực tế thị trường cho thấy các chuyến bay đúng ngày cao điểm, khung giờ thuận tiện nhanh chóng kín chỗ, trong khi các chuyến lệch ngày hoặc lệch giờ vẫn còn vé với mức giá thấp hơn 1-2 triệu đồng mỗi lượt.

Máy bay đỗ tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Phan Công

Trong bối cảnh chi phí nhiên liệu bay tăng, các hãng hàng không vẫn duy trì mạng bay và bố trí thêm chuyến để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao. Vietnam Airlines Group dự kiến cung ứng gần 1,12 triệu ghế trên các chuyến bay nội địa và quốc tế dịp cao điểm, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Riêng mạng bay nội địa, hãng khai thác hơn 3.800 chuyến, cung ứng hơn 730.000 ghế, tăng khoảng 13% về số chuyến và 16% về số ghế so với cùng kỳ.

Vietjet Air cũng tăng khoảng 500 chuyến bay, tương đương 16% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số ghế cung ứng lên 832.000, tăng khoảng 18%. Các chuyến bay tăng cường tập trung trên các đường bay có nhu cầu lớn như Hà Nội, TP HCM đi Đà Nẵng, Nha Trang, Huế, Quảng Bình, Quy Nhơn, Phú Quốc.

Ở đường sắt, do ảnh hưởng giá nhiên liệu tăng từ tháng 3, giá vé dịp lễ được điều chỉnh tăng 10-15% tùy chặng và loại ghế. Tính đến ngày 7/4, Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt đã bán được 44.200 vé.

Trong những ngày cao điểm, tuyến Hà Nội - TP HCM được tăng cường thêm 2 chuyến SE11/SE12, bên cạnh 5 đôi tàu khách chạy thường xuyên. Các đôi tàu khu đoạn từ Hà Nội, TP HCM đến Đà Nẵng, Nha Trang, Vinh vẫn được khai thác hàng ngày, trong đó có tàu kết nối di sản miền Trung Huế - Đà Nẵng.

Ngành đường sắt cũng tổ chức chạy thêm các chuyến TP HCM - Nha Trang, Phan Thiết, Hà Nội - Đồng Hới, Đà Nẵng. Tuyến Hà Nội - Lào Cai duy trì 3 đôi tàu mỗi ngày; Hà Nội - Hải Phòng 4 đôi tàu và tăng thêm 6 chuyến vào các ngày cao điểm.

Theo một số chuyên gia hàng không, giá vé tăng cao dịp lễ là diễn biến mang tính chu kỳ khi nhu cầu tập trung trong thời gian ngắn. Về dài hạn, cần mở rộng hạ tầng sân bay, tối ưu điều phối slot và tăng quy mô đội bay để giảm áp lực. Với hành khách, việc chủ động kế hoạch và đặt vé sớm vẫn là giải pháp hiệu quả để tránh giá cao mỗi mùa cao điểm.

Tác giả: Đoàn Loan

