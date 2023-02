Vay 165 triệu, phải trả nợ 5 tỉ đồng, 1 phụ nữ cầu cứu công an

Ngày 6-2, bà P.T.T.D (SN 1991, trú TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) cho biết đã làm đơn tố giác bà N.T.T.S có hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Đơn đề nghị cơ quan công an yêu cầu bà T.S chấm dứt những hành vi đe dọa uy hiếp tính mạng, tinh thần cho bản thân và gia đình bà.

Theo bà T.D trình bày, từ cuối năm 2021 bà đã vay của bà T.S 6 lần với tổng số tiền 165 triệu đồng, nhưng thực tế chỉ nhận 137,5 triệu đồng, số tiền còn lại bị lấy trước tiền lãi. Những lần vay này, bà T.D đều được yêu cầu trả dần từng ngày, trong vòng 30 ngày.

"Mỗi ngày tôi đều phải trả góp các khoản vay cho bà T.S. Ngày nào không trả được thì bà T.S tiếp tục tính tiền lãi thành khoản vay mới, yêu cầu tôi đóng lãi" – bà T.D kể.

Máu động vật được ném lên nhà cha mẹ chồng của bà T.D

Theo bà D, từ tháng 11-2021 đến ngày 4-1-2023, bà T.D đã chuyển khoản trả cho bà T.S trên 1 tỉ đồng và rất nhiều lần trả tiền mặt.

Đến ngày 4-1, không còn khả năng trả nợ nên bà T.D yêu cầu bà T.S chốt lại số tiền và được báo tổng tiền nợ là 4 tỉ đồng. Lúc này, bà T.D mới "ngã ngửa" vì chỉ vay 165 triệu, đã trả hơn 1 tỉ nhưng vẫn còn nợ 4 tỉ đồng.

Tối ngày 7-1, bà T.S đưa nhiều người tới nhà cha mẹ chồng (bà T.D ở cùng bố mẹ chồng) yêu cầu bà T.D trả đủ 4 tỉ đồng. Bên cạnh đó, dùng nhiều lời lẽ hăm dọa, uy hiếp nên gia đình phải báo Công an phường Duy Tân, TP Kon Tum xuống can thiệp.

Cũng theo bà D, liên tục những ngày sau đó, căn nhà bố mẹ chồng của bà T.D bị nhiều người đến tạt nhựa đường, máu động vật, vẽ bẩn, đặt vòng hoa và cúng bái trước nhà.

Nhà cha mẹ chồng bà T.D liên tục bị ném chất bẩn, đặt vòng hoa và cúng bái trước nhà

Không chịu nổi việc bị đe dọa, bà T.D làm đơn tố giác bà T.S có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự tới Công an TP Kon Tum và Công an tỉnh Kon Tum đề nghị xử lý.

Trong khi đó bà Nguyễn Thị Liên (mẹ chồng bà T.D) cho biết không hề biết gì đến việc vay nợ của con dâu nhưng bà cũng bị gây áp lực để buộc phải trả tiền thay. "Con dâu tôi giờ đã đi chỗ khác lánh mặt, không ở chung với gia đình nhưng chúng tôi vẫn bị khủng bố kiểu xã hội đen để đòi nợ. Đã nhiều lần chúng tôi báo công an, nhưng hàng ngày vẫn bị khủng bố, uy hiếp tinh thần" - bà Liên nói.

