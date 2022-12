Vợ không may đánh rơi tờ tiền và hành động 'không động tác thừa' của ông chồng khiến dân mạng cười ngất

Theo đó, người chồng bế đứa con nhỏ trên tay, theo sau là người vợ đang đếm sấp tiền trên tay. Trong lúc bất cẩn, người vợ không may đánh rơi một tờ tiền polyme nhưng không phát hiện ra.

Cùng lúc này, người chồng đã phát hiện ra sự việc, thế nhưng thay vì nhắc vợ nhặt lên thì người chồng lại nhanh ý dẫm một chân lên che tờ tiền. Sau đó, người chồng đưa con nhỏ cho người vợ bồng bế, cố gắng giữ thái độ tự nhiên và trò chuyện cùng vợ, thậm chí còn ôm con, hôn vợ khá âu yếm. Cô vợ vẫn không biết chuyện gì xảy ra nên gương mặt hào hứng vô cùng.

Sau đó, người vợ bồng con đi vào bên trong, người chồng ngó nghiêng thấy không có sơ hở gì nên liền nhặt tờ tiền lên, nở nụ cười thật tươi.

Tình huống này ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi bật cười trước hành động khá hài hước nhưng cũng dễ thương vô cùng của gia đình nhỏ. Bên cạnh đó, không ít người thuộc phái nam còn tỏ ra đồng cảm với người chồng, bên ngoài mạnh mẽ bao nhiêu nhưng về vẫn phải "sợ nóc nhà" là đây!

"Chắc là nhiều ông chồng đồng cảm lắm nè, nhặt tiền của mình mà lén lút thấy thương ghê"

"Đấy, bạn trẻ nào chưa lấy vợ thì cứ xem cảnh này là hiểu nhé. Đàn ông chúng tôi có sung sướng gì đâu"

"Ôi đáng yêu, tội cô vợ, vẫn hí hửng vì chẳng biết chuyện gì xảy ra. Còn ông chồng mặt hớn hở thấy rõ luôn. Phen này có tiền đi nhậu với bạn bè rồi", là những bình luận mà dân mạng để lại.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn