Bé trai tự ý lái xe máy ở sân nhà vì lỗi sai thường mắc phải của phụ huynh, dân mạng thót tim theo dõi

Your browser does not support the video tag.

(Video: Bé trai tự ý lái xe dựng trong sân nhà khiến dân mạng thót tim)

Theo đoạn clip ghi lại, khi phát hiện chiếc xe máy tay ga để ở ngoài sân, bé trai này đã trèo lên xe và vặn tay ga.

Đáng nói, trước đó, phụ huynh của bé trai vẫn đang để chìa khóa trên ổ nên bé trai chỉ cần mở khóa, vặn tay ga, chiếc xe máy đã tự di chuyển, xoay một vòng tròn.

Bé trai lúc này mới thể hiện sự hoảng sợ và buông tay ga, rất may, sự việc không xảy ra hậu quả nào nghiêm trọng.

Khi nghe tiếng bé trai la khóc, người phụ nữ trong nhà liền chạy ra và xử lý tình huống.

Ngay sau khi đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi lo lắng, "thót tim" khi chứng kiến cảnh bé trai vặn tay ga mà không có người lớn trông chừng.

Bên cạnh đó, sự việc này cũng là lời nhắc nhở, cảnh tỉnh đến các bậc phụ huynh, cần phải cẩn trọng trong việc bảo quản xe máy, rút chìa khóa khi rời đi, nhất là khi nhà có con nhỏ.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn