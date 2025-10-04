Thuế tỉnh Nghệ An: Đồng hành cùng doanh nghiệp, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số

Vươn lên nhóm 14 tỉnh, thành phố có số thu cao nhất cả nước

Trưởng Thuế tỉnh Nghệ An Nguyễn Bằng Thắng cho biết, trong bối cảnh kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, đất nước bước vào kỷ nguyên mới, chuyển đổi số lan tỏa mạnh mẽ và yêu cầu minh bạch, hiệu quả ngày càng cao, Thuế tỉnh Nghệ An đã khẳng định vai trò tiên phong trong công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền và mạnh dạn triển khai các giải pháp đột phá trong công tác quản lý thuế.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh trao bức trướng cho lãnh đạo Thuế tỉnh Nghệ An. Ảnh: Báo Nghệ An

Theo lãnh đạo Thuế tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là giai đoạn đầy khó khăn, nhất là những năm chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19 và biến động kinh tế toàn cầu, ảnh hưởng rất lớn đến việc triển khai nhiệm vụ thu ngân sách. Song dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế (nay là Cục Thuế), Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự đồng tình, ủng hộ của người dân, cộng đồng doanh nghiệp, cùng với sự đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm của tập thể công chức, người lao động, Thuế tỉnh Nghệ An đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước được giao, đóng góp quan trọng cho nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

"Thành quả nổi bật của nhiệm kỳ 2020 - 2025 là nền tảng vững chắc để Thuế tỉnh Nghệ An tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới 2025 - 2030" - Trưởng Thuế tỉnh Nghệ An nhấn mạnh.

Trong giai đoạn vừa qua, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An liên tục đạt và vượt dự toán được giao. Tổng thu ngân sách giai đoạn 2020 - 2025 tăng trưởng bình quân 13 - 14%/năm.

Trong đó, năm 2022, lần đầu tiên Nghệ An đạt số thu nội địa trên 20.000 tỷ đồng, vươn lên nhóm 14 tỉnh, thành phố có số thu cao nhất cả nước. Đặc biệt, cơ cấu thu ngân sách ngày càng bền vững hơn, tỷ trọng thu từ doanh nghiệp nội địa tăng, thể hiện rõ sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp và vai trò đồng hành, hỗ trợ từ ngành Thuế.

Thuế tỉnh Nghệ An đang t ừng b ư ớc ứng dụng tr í tu ệ nh ân t ạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) trong quản l ý hóa đơn, ho àn thu ế, quản l ý n ợ - h ư ớng đ ến m ô hình thu ế đi ện tử chuy ên nghi ệp, hiện đ ại v à minh b ạch.

Trong công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số, Thuế tỉnh Nghệ An đã tiên phong ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế. Đến nay, 100% doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử; 100% giao dịch, từ kê khai thuế, nộp thuế đến hoàn thuế, đều được thực hiện theo phương thức điện tử; các ứng dụng như eTax Mobile, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, hóa đơn may mắn... tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần xây dựng hệ sinh thái thuế số minh bạch, hiện đại, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

Đáng chú ý, nhiều sáng kiến về cải cách thủ tục hành chính được triển khai, góp phần đưa tỉnh Nghệ An trở thành một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về cải thiện môi trường kinh doanh trong lĩnh vực thuế.

Trong công tác hỗ trợ người nộp thuế, thực hiện chỉ đạo của Cục Thuế, với phương châm “Lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ”, Thuế tỉnh Nghệ An đã hiện thực hóa bằng nhiều hoạt động cụ thể như: đối thoại định kỳ với doanh nghiệp, tư vấn, giải đáp vướng mắc kịp thời, hỗ trợ online 24/7…. Qua đó thêm khẳng định, cơ quan thuế không chỉ thực hiện nhiệm vụ quản lý, mà còn trở thành người bạn đồng hành, chủ động, trách nhiệm, chia sẻ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp.

Về công tác chống thất thu, kiểm tra thuế, Thuế tỉnh Nghệ An đã triển khai nhiều giải pháp chống thất thu ngân sách; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra theo hướng quản lý rủi ro, tập trung vào lĩnh vực có dư địa thu lớn và rủi ro cao.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, tiếp tục "lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ"

Trước sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử, Thuế tỉnh Nghệ An đã chủ động vào cuộc rà soát hàng nghìn trường hợp kinh doanh trên nền tảng số để đưa vào quản lý thuế, góp phần tạo môi trường kinh doanh công bằng, bình đẳng và minh bạch.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Lê Long trao Giấy khen của Cục Thuế cho Thuế tỉnh Nghệ An về nỗ lực chuyển đổi số. Ảnh: Thuế tỉnh Nghệ An

Ông Nguyễn Bằng Thắng chia sẻ, tiếp bước những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Thuế tỉnh Nghệ An tiếp tục và sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, trong hành trình đổi mới, hội nhập và phát triển. Thuế tỉnh Nghệ An cũng sẵn sàng bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số, đồng hành cùng doanh nghiệp vì sự phát triển của tỉnh Nghệ An và góp phần xây dựng đất nước Việt Nam thịnh vượng.

Theo Trưởng Thuế tỉnh Nghệ An Nguyễn Bằng Thắng, bước vào chặng đường phát triển mới - chặng đường của cải cách mạnh mẽ, đổi mới tư duy và chuyển đổi số toàn diện, Thuế tỉnh Nghệ An nhận thức rõ vai trò tiên phong trên “trận tuyến kinh tế”, với quyết tâm cao, hành động quyết liệt, vì mục tiêu xây dựng một nền tài chính hiện đại, minh bạch và thân thiện với người dân, doanh nghiệp.

"Thấm nhuần lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thu thuế phải thu được lòng dân”. Trên quê hương của Người, Thuế tỉnh Nghệ An quyết tâm thực hiện trọn vẹn lời dạy đó, lấy sự liêm chính, tận tụy làm gốc; lấy niềm tin, sự đồng thuận của nhân dân làm sức mạnh, để xây dựng quê hương Nghệ An giàu đẹp, đất nước phồn vinh". - Ông Nguyễn Bằng Thắng, Trưởng Thuế tỉnh Nghệ An

Luôn xác định: sự lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp là sự phát triển của tỉnh Nghệ An và cũng là sự thành công của ngành, Thuế tỉnh Nghệ An sẽ tập trung vào 3 trụ cột hành động.

Đó là, tập trung mọi nguồn lực, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Bộ Tài chính, Cục Thuế, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu thu ngân sách trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, tiếp tục "lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ", xây dựng môi trường thuế minh bạch - hiện đại - thuận tiện, tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp phát triển bền vững, bởi doanh nghiệp là động lực, là nòng cốt của nền kinh tế.

Đặc biệt, Thuế tỉnh Nghệ An đặt trọng tâm xây dựng đội ngũ công chức đủ năng lực thích ứng nhanh với yêu cầu thời đại số, thấm nhuần tinh thần phụng sự, tận tâm vì sự phát triển của tỉnh nhà và của đất nước./.

Tác giả: Văn Tuấn

Nguồn tin: thoibaotaichinhvietnam.vn