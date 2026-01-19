5 xe tải va chạm trên cao tốc, 2 công nhân tử vong thương tâm

Ít nhất 2 công nhân đã thiệt mạng sau vụ va chạm liên hoàn giữa 5 xe tải hạng nặng trên đường cao tốc Kundli-Manesar-Palwal (KMP) thuộc huyện Nuh, bang Haryana, Ấn Độ, vào sáng ngày 19/1. Vụ tai nạn đã gây ra một đám cháy lớn, thiêu rụi một container của Amazon chở hàng hóa, theo cảnh sát.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8h sáng khi một xe tải hạng nặng được cho là đã phanh gấp, khiến nhiều xe phía sau đâm vào nhau. Trong vụ va chạm, một xe ben chở đá và một container chở hàng hóa thương mại điện tử đã bốc cháy và nhanh chóng bị lửa bao trùm.

Xe ben và container bốc cháy sau va chạm.

Ngọn lửa dữ dội đã khiến tài xế xe ben và phụ xe bị mắc kẹt bên trong. Cả 2 người đàn ông đều là công nhân đến từ Rajasthan, đã tử vong tại chỗ. Những người ngồi trong các phương tiện khác đã được người dân địa phương kéo ra ngoài an toàn.

Cảnh sát cho biết container của Amazon đang được vận chuyển từ Gurugram đến Lucknow và chở các mặt hàng như quần áo, giày dép và điện thoại di động. Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi hoàn toàn số hàng hóa, ước tính thiệt hại khoảng 1,25 crore rupee (3,6 tỷ đồng). Một số hàng hóa không bị hư hại sau đó đã được di chuyển khỏi hiện trường.

Vụ tai nạn đã gây ra ùn tắc giao thông kéo dài gần 6km trên đường cao tốc, tình trạng tắc nghẽn lan sang cả quốc lộ 8. Ba xe cứu hỏa đã được điều động và phải mất hơn 3 giờ để dập tắt ngọn lửa. Cần cẩu và máy xúc đã được sử dụng để di dời các phương tiện bị cháy, sau đó giao thông mới được khôi phục gần 4 giờ sau đó.

Cảnh sát cho biết 5 chiếc xe đã bị hư hại trong vụ tai nạn. Thi thể các nạn nhân đã được đưa đi khám nghiệm tử thi và cuộc điều tra đang được tiến hành dựa trên lời khai ban đầu của các nhân chứng.

Cảnh sát khuyến cáo người lái xe nên lái xe cẩn thận, đặc biệt là trong điều kiện sương mù mùa đông và tuân thủ nghiêm ngặt luật giao thông trên các tuyến đường cao tốc.

Tác giả: Phương Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn