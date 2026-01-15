Uống sữa dê tốt đến đâu? Những lợi ích ít người biết

Uống sữa dê có tốt không?

Sữa dê được đánh giá cao nhờ hàm lượng dinh dưỡng phong phú và khả năng tương thích tốt với hệ tiêu hóa. So với sữa bò, sữa dê có cấu trúc protein và chất béo đặc thù, giúp cơ thể dễ hấp thu hơn, nhất là với những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Một cốc sữa dê nguyên kem cung cấp khoảng 168 calo, 9g protein và 10g chất béo lành mạnh. Ngoài ra, loại sữa này còn giàu các khoáng chất thiết yếu như canxi, kali, phốt pho và magie - những yếu tố quan trọng giúp duy trì hệ xương chắc khỏe và cân bằng điện giải.

Nhờ những ưu điểm này, sữa dê không chỉ góp phần đa dạng hóa khẩu phần ăn mà còn hỗ trợ nâng cao thể trạng và phòng ngừa một số vấn đề sức khỏe.

Sữa dê không chỉ là thức uống bổ dưỡng mà còn góp phần hỗ trợ sức khỏe toàn diện

Công dụng của sữa dê đối với sức khỏe

Dễ tiêu hóa, hạn chế đầy bụng: Các hạt cầu béo trong sữa dê nhỏ hơn so với sữa bò, giúp enzyme tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn. Khi vào dạ dày, protein trong sữa dê tạo thành khối đông mềm, tơi xốp, nhờ đó giảm cảm giác đầy bụng, khó tiêu.

Phù hợp với người kém dung nạp lactose: Sữa dê có hàm lượng lactose thấp hơn tự nhiên, nên thường dễ dung nạp hơn đối với người nhạy cảm với đường sữa.

Nguồn protein A2 lành tính: Loại sữa này chủ yếu chứa đạm A2 beta-casein - cấu trúc gần với sữa mẹ, giúp giảm nguy cơ dị ứng và phản ứng viêm trong cơ thể.

Giảm nguy cơ dị ứng: Nhờ cấu trúc protein “dịu nhẹ”, sữa dê được xem là lựa chọn an toàn hơn cho trẻ nhỏ hoặc người có cơ địa nhạy cảm.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch: Sữa dê giàu axit béo chuỗi trung bình (MCT), loại chất béo được cơ thể chuyển hóa nhanh thành năng lượng thay vì tích tụ thành mỡ thừa. Điều này giúp kiểm soát cholesterol và giảm nguy cơ bệnh tim mạch.

Tăng khả năng hấp thu khoáng chất: Các nghiên cứu cho thấy, sữa dê giúp cơ thể hấp thu tốt hơn sắt, magie và phốt pho, phù hợp với người thiếu máu do thiếu sắt hoặc có nguy cơ loãng xương.

Bổ sung canxi cho xương và răng: Hàm lượng canxi trong sữa dê có thể đáp ứng khoảng 33% nhu cầu hàng ngày, góp phần duy trì mật độ xương và bảo vệ răng chắc khỏe.

Hỗ trợ chăm sóc da từ bên trong: Nhờ giàu axit béo thiết yếu, vitamin A và axit lactic tự nhiên, sữa dê giúp dưỡng ẩm, hỗ trợ tái tạo tế bào da và được ứng dụng rộng rãi trong cả thực phẩm lẫn mỹ phẩm.

Cách sử dụng sữa dê hiệu quả

Để tận dụng tốt giá trị dinh dưỡng của sữa dê, người tiêu dùng cần lưu ý:

Chọn mua sữa dê từ các nguồn uy tín như cửa hàng thực phẩm sạch, siêu thị hoặc sản phẩm đã qua tiệt trùng.

Uống sữa dê khi đã làm lạnh để giảm mùi đặc trưng, giúp dễ uống hơn; Khi đun nóng, mùi vị sữa có thể đậm hơn, vì vậy người mới sử dụng nên cân nhắc trước khi chế biến trong các món canh, súp.

Sữa dê phù hợp làm nguyên liệu cho các món tráng miệng, bánh ngọt hoặc sinh tố nhờ kết cấu mềm mịn; Người nhạy cảm với lactose nên bắt đầu bằng lượng nhỏ để theo dõi phản ứng của cơ thể.

Tác giả: Chung Thủy

Nguồn tin: Báo VOV