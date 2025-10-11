Ứng dụng công nghệ sinh trắc học làm thủ tục bay tại sân bay Vinh từ ngày 1/12

Theo đó, sau khi hoàn thành nâng cấp, Cảng hàng không quốc tế Vinh sẽ triển khai giải pháp ứng dụng công nghệ sinh trắc học nhằm phục vụ hành khách trong toàn bộ quy trình làm thủ tục hàng không, bao gồm: mua vé, làm thủ tục, kiểm tra an ninh và lên tàu bay.

Hành khách sẽ sử dụng định danh điện tử qua ứng dụng VNeID hoặc thông qua hệ thống nhận diện tại sân bay để đi qua các cửa kiểm soát, trừ trường hợp sử dụng giấy tờ tùy thân hợp lệ khác theo quy định.

Từ ngày 1/12/2025, sân bay Vinh sẽ chỉ làm thủ tục tại quầy đối với các hành khách có hành lý ký gửi và hành khách thuộc diện đặc biệt. Các hành khách còn lại sẽ thực hiện thủ tục toàn trình thông qua hệ thống sinh trắc học. Việc triển khai nhằm hướng tới nâng cao hiệu quả phục vụ, giảm thời gian chờ đợi và tăng cường tính chính xác, bảo mật trong quá trình xác thực hành khách.

Cảng hàng không quốc tế Vinh cũng tổ chức truyền thông rộng rãi, hướng dẫn, hỗ trợ, dẫn dắt, hình thành thói quen cho người dân tiếp cận, sử dụng dịch vụ này.

