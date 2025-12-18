Chưa từng có: 3 hãng bay Việt 'đồng tâm hiệp lực' thực hiện nhiệm vụ đặc biệt quan trọng

Ba hãng hàng không sẵn sàng cho chuyến bay chính thức đầu tiên tại sân bay Long Thành

Cục Hàng không Việt Nam cho biết đã đề nghị Vietnam Airlines, Vietjet và Bamboo Airways khẩn trương chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để tổ chức chuyến bay chính thức đầu tiên tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, dự kiến diễn ra vào ngày 19-12. Việc triển khai được thực hiện trên cơ sở kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp ngày 14-12 về tiến độ dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1, nhằm bảo đảm chuyến bay đầu tiên diễn ra an toàn, đúng kế hoạch.

Theo kịch bản dự kiến, chuyến bay ngày 19-12 mang ý nghĩa khai trương chuyến bay chính thức đầu tiên tại sân bay Long Thành với sự tham gia của ba hãng hàng không trong nước gồm Vietnam Airlines, Vietjet và Bamboo Airways. Đây được xem là dấu mốc quan trọng trong quá trình đưa “siêu sân bay” Long Thành vào vận hành.

Về công tác phục vụ mặt đất, tàu bay của Vietnam Airlines sẽ do VIAGS đảm nhiệm, còn Vietjet và Bamboo Airways do SAGS cung cấp dịch vụ. Nhiên liệu hàng không cho tàu bay của Vietnam Airlines do SKYPEC cung ứng.

Đối với Vietjet và Bamboo Airways, các hãng được yêu cầu chủ động rà soát, tính toán để bảo đảm đủ nhiên liệu cho chặng bay khứ hồi; trường hợp cần thiết sẽ làm việc với SKYPEC để cấp nhiên liệu tại Long Thành.

Công tác sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay của Vietnam Airlines do VAECO thực hiện; Vietjet và Bamboo Airways chủ động tự bảo đảm hoặc phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ khi phát sinh nhu cầu.

Cục Hàng không Việt Nam cũng đề nghị Vietjet và Bamboo Airways phối hợp chặt chẽ với Cảng hàng không quốc tế Long Thành để chuẩn bị các điều kiện khai thác khu bay theo yêu cầu, bố trí tàu bay, tổ lái và nhân sự kỹ thuật phù hợp, đồng thời cập nhật đầy đủ các thông tin, thông số kỹ thuật của sân bay đã được công bố.

Bên cạnh đó, ba hãng hàng không cần làm việc với Cục Hàng không Việt Nam để hoàn tất thủ tục cấp phép bay và phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) nhằm bảo đảm các yêu cầu về an ninh hàng không theo quy định.

Đánh giá về ý nghĩa của sự kiện, các hãng hàng không cho rằng việc tổ chức chuỗi bay kỹ thuật và chuyến bay chính thức đầu tiên không chỉ mang tính biểu tượng “cắt băng” đưa sân bay Long Thành vào vận hành, mà còn là bước kiểm chứng tổng thể năng lực khai thác của toàn bộ hạ tầng mới, từ đường băng, đường lăn, sân đỗ đến hệ thống đèn hiệu, dẫn đường và điều hành bay.

Hàng không toàn cầu chuẩn bị đón nhận đại dự án 16 tỷ USD của Việt Nam

Tọa lạc tại xã Long Thành (tỉnh Đồng Nai), cách trung tâm TP.HCM khoảng 40 km về phía Đông, sân bay Long Thành được kỳ vọng trở thành cửa ngõ hàng không hiện đại bậc nhất khu vực, góp phần nâng cao năng lực trung chuyển quốc tế và giảm tải áp lực cho sân bay Tân Sơn Nhất vốn đang quá tải.

Công trình này có tổng vốn đầu tư hơn 16 tỷ USD. Dự án được chia làm 3 giai đoạn, bao gồm giai đoạn 1 dự kiến khai thác vào năm 2026, với vốn đầu tư 5,45 tỷ USD, đạt công suất 25 triệu lượt khách/năm.

Với mã định danh ICAO là VVLT và mã IATA là LTH, sân bay được xây dựng ở độ cao 60 m so với mực nước biển, sở hữu hai đường cất - hạ cánh song song (05R/23L và 05L/23R) đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế. Cơ sở hạ tầng hiện đại này là nền tảng quan trọng để Long Thành trở thành trung tâm trung chuyển hành khách và hàng hóa của khu vực Đông Nam Á và châu Á.

Sân bay Long Thành, với quy mô và thiết kế mang tầm vóc quốc tế, thể hiện quyết tâm đưa Việt Nam trở thành trung tâm kết nối trong kỷ nguyên mới của giao thông hàng không toàn cầu. Nước ta đã sẵn sàng tham gia vào mạng lưới vận tải hàng không quốc tế không chỉ với vai trò “điểm đến” mà còn là “trung tâm trung chuyển” của khu vực.

Dự án sân bay Long Thành không chỉ phục vụ cho ngành hàng không mà còn mở ra cánh cửa mới cho thương mại, logistics, đầu tư và du lịch. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, sân bay Long Thành là “tấm danh thiếp” quốc gia – khẳng định vị thế, uy tín và khát vọng của Việt Nam trên trường quốc tế.