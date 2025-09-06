Nghệ An thu hồi hơn 67ha đất phục vụ nâng cấp sân bay Vinh

Nghệ An sẽ thu hồi 67,5ha đất để kéo dài đường băng sân bay Vinh.



Theo nghị quyết, tỉnh sẽ thu hồi tổng cộng 67,5ha đất tại các phường Vinh Phú, Vinh Hưng và xã Nghi Lộc để triển khai dự án. Công trình do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư, với tổng vốn hơn 545 tỷ đồng, nhằm kéo dài thêm 600m đường băng hiện hữu, nâng tổng chiều dài lên 3.000m.

Khi hoàn thành, sân bay Vinh sẽ đủ điều kiện tiếp nhận các loại máy bay thân rộng, đồng thời bổ sung thêm đường lăn, gia tăng năng lực khai thác.

Kế hoạch thực hiện dự án được chia thành nhiều giai đoạn: Hoàn tất thủ tục chủ trương và báo cáo nghiên cứu khả thi trong quý III/2025, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công trong quý IV/2025, và dự kiến hoàn thành trong vòng 6 tháng sau khi có mặt bằng sạch.

Song song với việc kéo dài đường băng, ACV cũng đang triển khai ba dự án quan trọng khác tại sân bay Vinh, bao gồm mở rộng và cải tạo sân đỗ máy bay, cải tạo nhà ga hành khách T1 và nâng cấp đường băng hiện hữu, với tổng vốn hơn 925 tỷ đồng.

Việc nâng chiều dài đường băng lên 3.000m có ý nghĩa chiến lược, không chỉ mở ra cơ hội khai thác các đường bay quốc tế mà còn tăng tần suất khai thác, góp phần đưa sân bay Vinh trở thành cảng hàng không hiện đại.

