UBND tỉnh yêu cầu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các dự án lớn, công trình trọng điểm

Nâng cao trách nhiệm của tổ chức đảng và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, không để xảy ra tình trạng đầu tư dàn trải gây lãng phí nguồn lực

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Chính phủ tại Công văn số 437-CV/ĐU ngày 06/3/2026 về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các dự án lớn, trọng điểm, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và UBND các xã, phường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quản lý, rà soát, thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh theo Quyết định số 291-QĐ/TU, ngày 17/12/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; quán triệt sâu sắc yêu cầu bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn và đánh giá hiệu quả đầu tư trong quá trình triển khai các dự án. Nâng cao trách nhiệm của tổ chức đảng, người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tổ chức thực hiện, không để xảy ra tình trạng đầu tư dàn trải gây lãng phí nguồn lực, lợi ích cục bộ, khởi công các công trình, dự án mang tính hình thức “đánh trống bỏ dùi”, triển khai chậm, kém hiệu quả.

Cùng với đó, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đề cao kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ thu hút đầu tư và triển khai thực hiện các dự án đầu tư, chấp hành tốt các quy định của pháp luật về đầu tư, trọng tâm là quản lý chi phí, tiến độ, chất lượng công trình và công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện các giải pháp hiệu quả để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ thực hiện dự án của các nhà đầu tư; gắn công tác kiểm tra, giám sát với trách nhiệm chính trị của tổ chức đảng và người đứng đầu, chủ động phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong quá trình triển khai các dự án.

Quán triệt đầy đủ, kịp thời và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương về tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đặt yêu cầu về bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn và đánh giá hiệu quả đầu tư trong quá trình triển khai các dự án lên trên hết, trước hết.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giải thích rõ các quy định pháp luật về đơn giá và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để người dân đồng thuận, cùng thực hiện. Tập trung tháo gỡ, giải quyết dứt điểm các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; xây dựng kế hoạch, lộ trình hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cụ thể đối với từng dự án để đôn đốc, triển khai thực hiện nhằm đảm bảo tiến độ yêu cầu của dự án trọng điểm của tỉnh.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đôn đốc và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, cá nhân được phân công nhiệm vụ theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc các công trình, dự án trọng điểm tại Quyết định số 4387/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND tỉnh phải xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân trong quá trình tổ chức thực hiện, trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các công trình dự án được phân công phụ trách, bảo đảm các dự án được triển khai đúng yêu cầu, tiến độ, đạt hiệu quả cao nhất. Đồng thời thường xuyên tổ chức kiểm tra, họp giao ban để nắm bắt kịp thời tình hình thực hiện của từng dự án, kịp thời chỉ đạo triển khai, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo xử lý ngay các khó khăn, vướng mắc.

Đối với các dự án đầu tư công, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đôn đốc và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Tính toán kỹ lưỡng, đảm bảo bố trí đủ nguồn lực đáp ứng tiến độ dự án, tránh lãng phí; có giải pháp điều hành kịp thời phù hợp với khả năng thực hiện và giải ngân của từng dự án, trường hợp khó khăn phải báo cáo ngay cấp có thẩm quyền để có phương án xử lý.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra đối với việc chấp hành quy định của pháp luật về đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện các dự án, đặc biệt là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng; các dự án có dấu hiệu bất cập, phức tạp để bảo đảm việc thực hiện triển khai các dự án đúng quy định, không để chậm tiến độ, đáp ứng hiệu quả đầu tư, tránh lãng phí, tiêu cực, trục lợi cá nhân,…

Định kỳ hằng tháng (trước ngày 25 hằng tháng) và hằng Quý (trước ngày 25 tháng cuối Quý), UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An và cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm rà soát, tổng hợp kết quả thực hiện, ký văn bản báo cáo Bộ Xây dựng đối với 02 dự án quan trọng quốc gia: Dự án Đầu tư xây dựng Đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy và Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM (Theo Quyết định số 291-QĐ/TU, ngày 17/12/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy): 1. Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thuỷ. 2. Dự án thành phần Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (bao gồm việc di dời công trình có điện áp dưới 110kv) địa phận tỉnh Nghệ An thuộc Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam. 3. Dự án kéo dài đường cất hạ cánh - Cảng hàng không quốc tế Vinh. 4. Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cảng nước sâu Cửa Lò. 5. Dự án Cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46 đoạn Vinh - Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. 6. Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. 7. Hợp phần Bồi thường, di dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng dự án Hồ chứa nước Bản Mồng giai đoạn 1 và giai đoạn 2. 8. Dự án xây dựng Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An. 9. Dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 10. Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập. 11. Các dự án hạ tầng Khu công nghiệp trong Khu kinh tế Đông Nam: - Dự án Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An. - Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Thọ Lộc giai đoạn 1. - Dự án Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 3. - Dự án Khu công nghiệp Hoàng Mai I và II. - Dự án Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 2 - Nghệ An. - Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu B - Khu công nghiệp Thọ Lộc. 12. Khu du lịch văn hóa - lịch sử thuộc “Khu di tích Quốc gia đặc biệt Khu Lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh” tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn (nay là xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An).

Tác giả: P.V (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn