Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm của ngành NN&PTNT

Giám đốc Sở NN&PTNT Phùng Thành Vinh báo cáo tình hình thực hiện, khó khăn, vướng mắc và kiến nghị đề xuất của một số dự án do ngành NN&PTNT thực hiện

Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở NN&PTNT Phùng Thành Vinh đã báo cáo tình hình thực hiện, những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị đề xuất của 04 dự án do ngành NN&PTNT thực hiện gồm: Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng giai đoạn 1, tỉnh Nghệ An; Dự án giai đoạn I, hệ thống thủy lợi Khe Lại - Vực Mấu, huyện Quỳnh Lưu; Dự án Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ; Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư để di dân khẩn cấp 24 hộ dân ra khỏi vùng thiên tai xóm Thuận Hòa, xã Hưng Hòa, thành phố Vinh.

Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu Bùi Văn Hưng cho biết sẽ bàn giao mặt bằng đất rừng tự nhiên vùng ngập lòng hồ dọc sông Hiếu xã Châu Bình theo tiến độ đề ra

Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng giai đoạn 1 với mục tiêu đầu tư xây dựng 08 trạm bơm và hệ thống kênh sau trạm bơm lấy nước từ sông Hiếu tưới cho 3.098 ha. Hiện công tác tư vấn gặp nhiều khó khăn trong việc khảo sát, điều tra hiện trạng, tính toán thủy lực, thủy văn để lựa chọn phương án công trình phù hợp, đặc biệt là phương án xử lý mái kênh tiêu Châu Bình. Công tác điều chỉnh dự án cần phải thực hiện nhiều thủ tục cần nhiều thời gian để rà soát tổng hợp, ngoài ra việc điều chỉnh hợp phần qua nhiều bước, nhiều cấp ban, ngành theo đúng quy trình, quy định. Việc giải phóng mặt bằng (GPMB) sau đập phụ 3 phần từ cao trình +68,20m trở lên: Cao trình GPMB hạ lưu Đập phụ 3 cần được tính toán lại để lựa chọn phương án phù hợp.

Về công tác đền bù GPMB, bàn giao mặt bằng đất rừng tự nhiên vùng ngập lòng hồ dọc sông Hiếu xã Châu Bình (khoảng 46 ha) vẫn chưa được xử lý; việc di dời 382 ngôi mộ bản Kẻ Khoang (dưới cao trình +68,20m sau đập phụ 3) chưa thực hiện do chưa bố trí được nghĩa trang mới. Dự án kết thúc vào 31/12/2025, do vậy thời gian không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, tính chất phức tạp do chủ yếu là khối lượng giải phóng mặt bằng (804/1.025 tỷ đồng). Nguồn kinh phí điều chỉnh bổ sung hạng mục nộp tiền trồng rừng thay thế (được xây dựng tại thời điểm lập điều chỉnh chủ trương đầu tư) không đủ do hiện nay đã có quy định mới về chi phí thực hiện công tác trồng rừng thay thế. Đối với hợp phần trạm bơm, hiện đang lập hồ sơ mời thầu gói thầu tư vấn trình Sở NN&PTNT thẩm định và phê duyệt.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu

Sau khi nghe báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, kết luận về tiến độ thực hiện Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng giai đoạn 1, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu Giám đốc Sở NN&PTNT trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ thực hiện dự án và việc giải ngân nguồn vốn năm 2024 của dự án. Đồng thời tổ chức rà soát lại toàn bộ hồ sơ dự án, đặc biệt là phương án xử lý sạt lở kênh tiêu Châu Bình đảm bảo thủ tục theo quy định; đồng thời phối hợp với UBND huyện Quỳ Châu để hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh dự án, hoàn thành trước ngày 31/10/2024 để đảm bảo tiến độ dự án. Chỉ đạo lập lại tiến độ thi công chi tiết dự án và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/7/2024; định kỳ hàng tuần giao cho lãnh đạo Sở NN&PTNT trực tiếp tổ chức họp giao ban với Ban quản lý dự án và các huyện (nếu cần thiết) để tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn nhằm đảm bảo hoàn thành dự án theo đúng tiến độ.

Chủ tịch UBND tỉnh giao hàng tháng Phó Chủ tịch UBND tỉnh họp nghe tiến độ dự án 1 tháng/1 lần. Bố trí cử cán bộ tham gia Hội đồng GPMB của các huyện để tháo gỡ vướng mắc, khi có vấn đề với các ngành liên quan thì chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn. Các nội dung vượt thẩm quyền phải báo cáo UBND tỉnh xem xét ngay. Rà soát lại bộ máy Ban Quản lý dự án, trường hợp cán bộ không đáp ứng yêu cầu thì điều chuyển ngay, không để ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương: Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn tiến hành đánh giá và báo cáo tình hình cụ thể thực hiện công tác GPMB, tính toán khối lượng phải thực hiện, phối hợp Sở NN&PTNT để lập tiến độ GPMB và cam kết thời gian các mốc cụ thể. Chủ tịch UBND huyện chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh về công tác GPMB.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Quỳ Châu bàn giao toàn bộ đất rừng tự nhiên vùng ngập lòng hồ dọc sông Hiếu xã Châu Bình (khoảng 46 ha) chậm nhất 31/10/2024. Hoàn thiện hồ sơ và làm việc Sở Xây dựng để điều chỉnh khu tái định cư dốc 77 hoàn thành trước ngày 31/7/2024. Khẩn trương hoàn thiện triển khai xây dựng khu nghĩa trang mới. Phối hợp với Sở NN&PTNT khẩn trương đề nghị Lâm trường Cô Ba có văn bản trả đất. Sở NN&PTNT điều chỉnh lại 5 khu vực sản xuất theo đề nghị của UBND huyện Quỳ Châu. Đồng thời, giao Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ thực hiện dự án.

Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu Nguyễn Xuân Dinh nêu các vướng mắc, khó khăn trong triển khai dự án thủy lợi Khe Lại – Vực Mấu

Dự án giai đoạn 1, hệ thống thủy lợi Khe Lại – Vực Mấu, huyện Quỳnh Lưu hiện còn 169,97ha (liên quan đến 158 chủ hộ) chưa hoàn thành công tác GPMB. Công tác xác định nguồn gốc đất của UBND xã Tân Thắng còn chậm so với yêu cầu, một số trường hợp quy chủ, xác định nguồn gốc và quá trình quản lý, sử dụng đất và điều kiện được tái định cư chưa chính xác nên phải bổ sung, điều chỉnh nhiều lần. Hiện còn 99 thửa đất chưa hoàn thành công tác quy chủ, xác định nguồn gốc và quá trình quản lý, sử dụng đất. Hiện đang có nhiều hộ dân chưa thống nhất phương án đền bù đã được phê duyệt và đang có tranh chấp, khiếu nại, chưa thống nhất bàn giao mặt bằng để thực hiện gói thầu thu dọn lòng hồ và khu vực quy hoạch mỏ đất phục vụ đắp hoàn chỉnh đập chính.

Nhấn mạnh khối lượng công việc còn rất lớn, nhất là trong công tác GPMB, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu UBND huyện Quỳnh Lưu khẩn trương, quyết liệt trong công tác GPMB để đảm bảo hoàn thành toàn bộ dự án, “tập trung quyết liệt, bằng mọi giá phải hoàn thành”. Huyện rà soát toàn bộ vướng mắc trong công tác GPMB, trực tiếp làm việc với các Sở, ngành để được hướng dẫn xử lý, giải quyết vướng mắc, thực hiện hoàn thành đúng tiến độ.

Liên quan đến khu vực khai thác đất phục vụ đắp đập chính, căn cứ phương án đã được phê duyệt và hướng dẫn của Sở NN&PTNT xử lý dứt điểm vướng mắc, trước hết là đảm bảo khối lượng đất còn thiếu để đắp đập chính, hoàn thành xong trước 15/7. Thực hiện xác định nguồn gốc đất, phân loại đất của 99 thửa đất còn lại để hoàn thành PGMB đến cao trình 42m trước ngày 31/8. Phối hợp xác định phương án bồi thường GPMB và bàn giao toàn bộ mặt bằng để thi công hệ thống kênh chính trước ngày 30/9.

Huyện Quỳnh Lưu phối hợp chặt chẽ với Sở NN&PTNT và các cơ quan trong quá trình thực hiện dự án, có phương án đảm bảo an toàn công trình, tính mạng người dân, công nhân thực hiện dự án, nhất là trong mùa mưa lũ sắp tới.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở NN&PTNT phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Quỳnh Lưu và các Sở liên quan để tập trung ưu tiên cho công tác GPMB; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ thực hiện dự án. Sở, Ban Quản lý chỉ đạo đơn vị thi công tập trung mọi nguồn lực, nhân lực trước mắt hoàn thành đập chính xong trước ngày 31/7/2024. Sở TN&MT hỗ trợ nhanh việc trích đo, trích lục đối với hạng mục kênh chính để bàn giao cho huyện triển khai bàn giao công tác mặt bằng trước ngày 12/7/2024; hướng dẫn văn bản liên quan đến các đề nghị của huyện Quỳnh Lưu về nguồn gốc đất, điều chỉnh giá đất...

Sở Tài chính chủ trì rà soát, phối hợp phương án hỗ trợ cho người dân; trong đó, có 7 hộ dân còn vướng mắc; có hướng dẫn cụ thể hơn các nội dung liên quan đến các hỗ trợ khác như hỗ trợ việc chăm sóc bảo vệ rừng... đảm bảo hoàn thành mục tiêu theo kế hoạch đề ra.

Cũng trong chiều nay, UBND tỉnh nghe tiến độ thực hiện Dự án Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ. Đây là Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao đầu tiên trong cả nước, được xây dựng tại huyện Nghi Lộc và Đô Lương với tổng diện tích 618ha bao gồm 03 phân khu chức năng chuyên biệt. Kết luận về nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu trước mắt tập trung phối hợp hoàn thành tốt hồ sơ thẩm định quy hoạch để đạt được mục tiêu trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8/2024. Đồng thời, phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu xây dựng phương án thành lập Bộ máy ban quản lý. Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: KH&ĐT, Xây dựng và các Sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp hỗ trợ Sở NN&PTNT trong quá trình thẩm định phê duyệt quy hoạch.

Chi cục trưởng Chi cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Lê Văn Lương phát biểu

Về dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư để di dân khẩn cấp 24 hộ dân ra khỏi vùng thiên tai xóm Thuận Hòa, xã Hưng Hòa, TP Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị UBND TP Vinh, UBND xã Hưng Hòa đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác GPMB để có mặt bằng sạch giao cho đơn vị thi công đảm bảo thi công hoàn thành trong năm 2024.

