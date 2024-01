UBND tỉnh yêu cầu đảm bảo cung ứng điện năm 2024 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh giao các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Kế hoạch số 578/KH-UBND ngày 3/8/2023 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 8/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 – 2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh và các Văn bản chỉ đạo khác có liên quan.

UBND tỉnh giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan liên quan tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và các văn bản có liên quan; việc cung ứng điện và đầu tư các dự án điện trên địa bàn tỉnh; đồng thời có trách nhiệm thông báo và yêu cầu các đơn vị phát điện, các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm và các doanh nghiệp sản xuất thực hiện các nội dung được giao và các quy định pháp luật có liên quan theo đúng quy định. Đồng thời, tăng cường kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo quy định.

UBND các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với Sở Công Thương, Công ty Điện lực Nghệ An kịp thời chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm; Xây dựng và thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm; trong đó vận động các doanh nghiệp sử dụng điện lớn (có sản lượng tiêu thụ từ 1 triệu kWh/năm trở lên) phối hợp với Công ty Điện lực Nghệ An tham gia Chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR); thực hiện tiết giảm công suất sử dụng điện theo thỏa thuận điều chỉnh phụ tải đã ký để đảm bảo an toàn cho hệ thống điện.

Công ty Điện lực Nghệ An xây dựng và triển khai thực hiện phương án vận hành, kế hoạch cung cấp điện đảm bảo an toàn, tin cậy, giảm tổn thất điện năng; tăng cường công tác kiểm tra lưới điện; rà soát, bố trí kế hoạch hợp lý và rút ngắn thời gian thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện, hạn chế sự cố, đáp ứng cao nhất việc cung cấp điện cho sản xuất và sinh hoạt của người dân trong năm 2024 và các năm tiếp theo. Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư, vận hành, cung cấp điện trên địa bàn; kịp thời báo cáo, đề xuất với Tổng Công ty Điện lực miền Bắc quan tâm, bố trí nguồn vốn để thực hiện đầu tư cải tạo và nâng cấp lưới điện đảm bảo quy định.

Đồng thời, tập trung giảm bớt công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện thông qua thực hiện Chương trình quản lý nhu cầu điện (DSM) và Chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR) đảm bảo hợp lý, nhất là đối với nhóm khách hàng có lượng điện năng tiêu thụ lớn; chú trọng đặc biệt đến công tác hỗ trợ kiểm toán năng lượng với mục tiêu nâng cao hệ số phụ tải (Kpt) lưới điện.

Các đơn vị phát điện kiểm tra, rà soát, xây dựng kế hoạch hợp lý bảo dưỡng sửa chữa các tổ máy phát điện nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đảm bảo hệ số sẵn sàng và độ khả dụng của các nhà máy điện, đáp ứng cao nhất việc cung cấp điện cho sản xuất và sinh hoạt của người dân trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

Các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm và các doanh nghiệp sản xuất thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng theo Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hàng năm của đơn vị; trong đó tiết giảm công suất sử dụng điện theo thỏa thuận điều chỉnh phụ tải đã ký với Công ty Điện lực Nghệ An để đảm bảo an toàn cho hệ thống điện.

Tại văn bản này, UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố, thị xã và các Sở, ban, ngành cấp tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ, chủ động phối hợp, hỗ trợ thực hiện kịp thời các nội dung liên quan đối với dự án đầu tư do EVN và các đơn vị thành viên đề xuất trên địa bàn tỉnh; đặc biệt là các dự án trọng điểm, cấp bách nhằm bảo đảm cung ứng điện trên địa bàn tỉnh trong mùa khô năm 2024 và các năm tiếp theo.

