Điện lực Nghệ An: Chủ động diễn tập xử lý các tình huống phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trước mùa mưa bão năm 2023

Vừa qua tại huyện Thanh Chương, Công ty Điện lực Nghệ An đã tổ chức Diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xử lý sự cố và quản lý an toàn năm 2023. Tham gia diễn tập có Điện lực các huyện; Hưng Nguyên, Tân Kỳ, Anh Sơn, Nam Đàn, Đô Lương và Thanh Chương cùng với hơn 200 cán bộ, nhân viên trực thuộc Công ty.

Thực hiện rửa sứ bằng nước áp lực cao tại trạm 110kV Thanh Chương

Tỉnh Nghệ An nằm ở Đông Bắc dãy Trường Sơn, địa hình đa dạng, phức tạp và bị chia cắt bởi các hệ thống đồi núi, sông, suối hướng nghiêng từ Tây - Bắc xuống Đông - Nam với 3 vùng sinh thái rõ rệt: Miền núi, trung du, đồng bằng ven biển. Đồi núi chiếm 83% diện tích đất tự nhiên của toàn tỉnh. Lưới điện do Công ty Điện lực Nghệ An quản lý chủ yếu đi qua đồng ruộng, làng mạc, sông ngòi, vượt qua sông, suối, đồi núi. Ông Ngũ Văn Chương, Giám đốc Điện lực huyện Thanh Chương cho biết: Hiện nay một số hệ thống lưới điện đi trên đồi núi cao, vượt qua nhiều khe, suối, nên giao thông đi lại rất khó khăn, thường bị tắc đường do sạt lở đất khi có mưa to, lũ ống, lũ quét, ảnh hưởng rất lớn đến công tác quản lý, vận hành và công việc khắc phục hậu quả do lụt, bão gây ra.

Bước vào mưa lụt Điện lực Thanh Chương đã lập phương án, kế hoạch phân công cán bộ, công nhân, phụ trách từng vùng, thôn bản chủ động làm tốt công tác tuyên truyền đến bà con nhân dân trên địa bàn toàn huyện, đặc biệt tại hai xã khu tái định cư Thanh Sơn và Ngọc Lâm chủ động nắm bắt tình hình báo cáo sự cố về điện lực Thanh Chương để xử lý kịp thời, không để mất điện gián đoạn, thương xuyên kiểm tra bảo dưỡng, tu sửa các hệ thống đường dây và trạm biến áp… Để đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục trong mùa mưa bão 2023, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Công ty Điện lực Nghệ An lựa chọn đường dây 172 E15.11 Thanh Chương - 171 E15.15 Nam Đàn, Trạm BA 110kV Thanh Chương (E15.4) và đường dây 971 TG Hạnh Lâm để tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, qua đó, nâng cao khả năng xử lý sự cố, khắc phục các thiệt hại do bão gây ra của các đơn vị và nâng cao độ ổn định cung cấp điện cho các phụ tải.

Ông Lê Quang Thanh, Phó Giám đốc Điện lực Nghệ An, Trưởng Ban Chỉ huy phát lệnh diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xử lý sự cố nhanh năm 2023.

Cuộc diễn tập diễn ra với các tình huống giả định: Xử lý các sự cố kỹ thuật do mưa bão, sét gây ra; khắc phục tình trạng mất điện toàn bộ phụ tải tại các trạm biến áp do đơn vị quản lý; khắc phục hậu quả mưa bão, bảo vệ đường dây và các tình huống tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

Theo ông Lê Quang Thanh, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An cho biết: Đây là hoạt động thường niên của Công ty Điện lực Nghệ An nhằm nâng cao khả năng xử lý các dạng sự cố lưới điện, thiết bị điện, đảm bảo hệ thống công trình lưới điện vận hành an toàn, liên tục, hạn chế tối đa các thiệt hại và khắc phục kịp thời, nhanh nhất các hậu quả thiệt hại do sự cố, thiên tai gây ra và đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện các công việc trên lưới điện. Đồng thời rèn luyện kỹ năng chuyên môn, tác phong chuyên nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục, biện pháp an toàn khi xử lý các tình huống, sự cố đối với cấp lãnh đạo và đơn vị công tác ở cả nội dung chỉ huy và thực hiện công việc sao cho đảm bảo an toàn tuyệt đối mà vẫn hoàn thành nhanh nhất việc khắc phục hậu quả sự cố; đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, đảm bảo chất lượng điện năng để phục vụ phát triển kinh tế - ổn định chính trị của địa phương.

Theo đánh giá, cuộc diễn tập đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, an toàn tuyệt đối về người và trang thiết bị. Đặc biệt, trình độ tổ chức, chỉ huy của lãnh đạo công ty và phối hợp hành động giữa các đơn vị Điện lực trực thuộc nhịp nhàng, ăn khớp với từng tình huống. Quá trình thực hành xử lý các tình huống linh hoạt, nhanh gọn, đúng kỹ thuật, quy trình, đảm bảo an toàn tuyệt đối về con người và trang thiết bị...

Thông qua cuộc diễn tập đã góp phần nâng cao khả năng tổ chức thực hiện công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, ứng phó kịp thời với mọi tình huống thiên tai như lũ lụt, bão, lốc xoáy xảy ra, bảo đảm cung cấp điện an toàn ổn định, rút ngắn thời gian mất điện. Đồng thời, nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân viên trong công tác nhận diện sự cố, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra đối với lưới điện; khắc phục nhanh nhất các thiệt hại, sự cố lưới điện do thiên tai gây ra;... Qua đó, Điện lực Nghệ An đảm bảo việc cung cấp điện an toàn, ổn định liên tục cho khách hàng sử dụng điện và Nhân dân trong mùa mưa bão năm 2023.

Tác giả: Văn Lý

Nguồn tin: ngaymoionline.com.vn