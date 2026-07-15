Gần 875.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, trên 53% chọn khối ngành STEM

Thí sinh dự thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết thúc thời gian đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng đợt 1 thống kê cho thấy cả nước có 874.811 thí sinh đăng ký xét tuyển, chiếm 70,4% so với tổng số thí sinh đăng ký tham dự Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm nay (1.241.914 thí sinh). Theo đó, có trên 367.000 thí sinh không xét tuyển đại học, cao đẳng.

Trong số 874.811 thí sinh đăng ký xét tuyển, có 467.590 em đăng ký xét tuyển vào các ngành STEM, chiếm 53,4% tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học. Số thí sinh đăng ký xét tuyển vào các nhóm 111 ngành được cấp học bổng của Chính phủ theo Nghị định 179 là gần 331.700 em, chiếm gần 40% tổng số thí sinh đăng ký.

Tổng số lượng nguyện vọng là trên 7,18 triệu nguyện vọng. Trung bình, mỗi thí sinh đăng ký hơn 8 nguyện vọng.

Số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào các ngành STEM là 2.368.179 nguyện vọng, chiếm gần 33% tổng số nguyện vọng. Số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào các ngành được cấp học bổng theo Nghị định 179 là gần 1,3 triệu nguyện vọng, chiếm tỷ lệ gần 18%./.

Tác giả: Phạm Mai

Nguồn tin: vietnamplus.vn