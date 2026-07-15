Thủ tướng: 'Trung ương không có chủ trương sắp xếp lại xã, phường trên diện rộng'

Chiều 14/7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị cùng các nhiệm vụ về xây dựng Đảng, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ, đồng thời đánh giá cao những kết quả bước đầu trong phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư và thu hút nguồn lực cho phát triển. Theo Thủ tướng, những kết quả đạt được cho thấy năng lực điều hành của chính quyền địa phương và môi trường kinh doanh của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, Thủ tướng yêu cầu Phú Thọ tiếp tục nhìn nhận rõ các hạn chế, thách thức để có giải pháp phù hợp. Trong đó, tăng trưởng kinh tế cần gắn với tính bền vững; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhất là phát triển khu vực dịch vụ, cần được đẩy mạnh hơn. Việc thu hút các dự án quy mô lớn, công nghệ cao, có tính dẫn dắt chưa tương xứng với tiềm năng; hạ tầng logistics, khu công nghiệp, kết nối vùng còn cần tiếp tục hoàn thiện.

Thủ tướng cũng lưu ý một số dự án còn chậm triển khai do vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, nguồn nguyên vật liệu; đồng thời yêu cầu tỉnh quan tâm hơn đến phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cơ sở.

Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Phú Thọ tiếp tục đổi mới tư duy phát triển, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, khai thác hiệu quả các lợi thế về công nghiệp chế biến, chế tạo, nông - lâm nghiệp hàng hóa, thương mại, dịch vụ, du lịch và logistics. Tỉnh cần xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, giá trị gia tăng cao, ưu tiên các ngành công nghệ mới, công nghiệp xanh và các lĩnh vực tạo động lực tăng trưởng dài hạn.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.

Cùng với đó, Phú Thọ cần tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn trong đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, kéo dài, qua đó đưa các nguồn lực vào phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ổn định tổ chức, thúc đẩy chuyển đổi số, mở rộng không gian phát triển

Đáng chú ý, Thủ tướng nêu rõ: Trung ương không có chủ trương tiếp tục sắp xếp lại các xã, phường trên diện rộng. Việc rà soát, đề xuất phương án sắp xếp nếu cần thiết sẽ được thực hiện trên cơ sở tình hình thực tiễn của từng địa phương và bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Thủ tướng đề nghị Phú Thọ cũng như các tỉnh, thành phố chủ động đánh giá những vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, kịp thời đề xuất giải pháp phù hợp, tránh tư tưởng chạy theo hình thức, đồng thời bảo đảm bộ máy sau sắp xếp thực sự hoạt động hiệu quả.

Cùng với đó, tỉnh cần đẩy mạnh triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đầu tư đồng bộ hạ tầng số, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý, điều hành, cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công.

Thủ tướng cũng yêu cầu Phú Thọ quan tâm phát triển các lĩnh vực dịch vụ hiện đại, khai thác tốt lợi thế về vị trí cửa ngõ Thủ đô để phát triển thương mại, logistics; biến các giá trị văn hóa, lịch sử, tín ngưỡng thành nguồn lực phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh cần chuyển mạnh sang mô hình sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, phát triển các vùng sản xuất tập trung, gắn với chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế, Thủ tướng yêu cầu Phú Thọ thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chăm lo đời sống người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Đồng thời, tỉnh cần tăng cường bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên hiệu quả, chủ động phòng chống thiên tai, giữ vững quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị đoàn kết, trong sạch, vững mạnh.

Với những yêu cầu và định hướng được đặt ra, Thủ tướng kỳ vọng Phú Thọ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, tiềm năng và lợi thế, tạo những bước phát triển mới, trở thành một cực tăng trưởng quan trọng của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển chung của đất nước.

Tác giả: Tiểu Vy

Nguồn tin: vietnamfinance.vn