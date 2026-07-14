Bế mạc Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIX thông qua 23 Nghị quyết

Tham dự kỳ họp các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Trọng Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương.

Bế mạc Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIX

Các đồng chí chủ trì Kỳ họp thứ 4

Sau 02 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, tích cực và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIX đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Kỳ họp đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đầu tư công và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm; quyết định các nhiệm vụ, giải pháp cho 6 tháng cuối năm 2026; xem xét, quyết định nhiều cơ chế, chính sách có ý nghĩa chiến lược lâu dài nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo động lực phát triển và bảo đảm điều kiện để mô hình chính quyền địa phương hai cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Nguyễn Thị Anh Hoa – Thư ký kỳ họp trình bày các dự thảo Nghị quyết

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các dự thảo Nghị quyết

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thảo luận, cho ý kiến vào 25 báo cáo, đồng thời thống nhất thông qua 23 Nghị quyết trên nhiều lĩnh vực.

Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu bế mạc Kỳ họp

Phát biểu bế mạc Kỳ họp Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị UBND tỉnh và các cấp, các ngành khẩn trương cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp đã được HĐND tỉnh quyết nghị; khắc phục những tồn tại, hạn chế; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm; quyết liệt thực hiện các giải pháp nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công; khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng truyền thống và các động lực tăng trưởng mới, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Ngay sau kỳ họp này, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các ngành, các địa phương, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện các Nghị quyết đã được thông qua bảo đảm đúng tiến độ, hiệu quả và tuân thủ quy định pháp luật.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XIX

Đối với các nội dung chất vấn tại Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành, các địa phương, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện Nghị quyết về chất vấn tại kỳ họp. Trong đó, công tác quản lý về đất đai, khoáng sản phải bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, nhất là đẩy nhanh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Công tác quy hoạch phải đi trước một bước để tạo không gian, động lực phát triển của mỗi địa phương, tạo sự kết nối trong toàn tỉnh, góp phần huy động, khai thác hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. HĐND tỉnh sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát quá trình thực hiện của các đơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan.

Kỳ họp ghi nhận sự quan tâm theo dõi, giám sát của cử tri tỉnh nhà đối với hoạt động của HĐND tỉnh. Kỳ họp đã tiếp nhận 28 lượt cử tri gọi điện phản ánh qua đường dây điện thoại trực tuyến và 10 công dân trực tiếp đến Bộ phận tiếp dân của Kỳ họp để phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề từ thực tiễn dân sinh. Ngay sau kỳ họp này, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh tiến hành phân loại, xử lý các ý kiến, kiến nghị của công dân, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền. Đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành sớm giải quyết các ý kiến, kiến nghị theo thẩm quyền; báo cáo Thường trực HĐND tỉnh và thông báo cho công dân kết quả giải quyết.

Kỳ họp được tổ chức trong thời điểm tỉnh đang bước vào giai đoạn tăng tốc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Những quyết sách được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp sẽ là cơ sở quan trọng để các cấp, các ngành cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch và giải pháp phù hợp với thực tiễn, góp phần tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Vì vậy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết; phân công rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả thực hiện; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm các nghị quyết được tổ chức thực hiện thống nhất, hiệu quả và đáp ứng sự mong đợi của cử tri và Nhân dân.

Đối với HĐND và UBND các xã, phường, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, đổi mới và trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của UBND. Bám sát tình hình thực tiễn ở cơ sở, kịp thời giải quyết hoặc kiến nghị giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh ngay từ địa bàn. Tăng cường phối hợp giữa HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ cùng cấp, góp phần xây dựng chính quyền địa phương hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân và phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

“6 tháng cuối năm 2026 là giai đoạn có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm và tạo nền tảng thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030. Với quyết tâm chính trị cao và sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, HĐND tỉnh tin tưởng tỉnh Nghệ An sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, tạo động lực thực hiện thành công các mục tiêu của cả nhiệm kỳ” - Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2026), Chủ tịch HĐND tỉnh gửi lời tri ân sâu sắc, lời thăm hỏi ân cần, đồng thời đề nghị các cấp, các ngành, tổ chức và cá nhân có những hoạt động thiết thực, cụ thể, quan tâm chăm lo chu đáo các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

23 Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIX 1. Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2026. 2. Nghị quyết về công tác của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Thi hành án dân sự tỉnh 6 tháng cuối năm 2026. 3. Nghị quyết quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức các hội nghị quốc tế và tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 4. Nghị quyết thông qua danh mục và điều chỉnh danh mục khu đất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 5. Nghị quyết thông qua danh mục dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 6. Nghị quyết về dự án thí điểm theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội đối với khu đất tại phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An. 7. Nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 8. Nghị quyết quy định về hỗ trợ kinh phí cho công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 9. Nghị quyết quy định hỗ trợ xây dựng xã, phường không ma túy và lực lượng chuyên trách tham mưu, đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 10. Nghị quyết quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục Mầm non, giáo dục Phổ thông trực thuộc trường Đại học Nghệ An từ năm học 2026 – 2027. 11. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của HĐND tỉnh quy định về nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 12. Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026 - 2030. 13. Nghị quyết quy định một số nội dung và mức chi quản lý, thực hiện chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, hoạt động hỗ trợ có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nghệ An. 14. Nghị quyết quy định các mức chi tổ chức các giải thi đấu thể thao do địa phương tổ chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 15. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 45/2025/NQ-HĐND ngày 12/12/2025 của HĐND tỉnh về việc quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù và một số chính sách hỗ trợ đối với huấn luyện viên, vận động viên thành tích cao tỉnh Nghệ An. 16. Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 17. Nghị quyết quy định chế độ mua sắm, thủ tục cấp phát phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục đối với công chức làm việc tại Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An. 18. Nghị quyết quy định về chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở khối, xóm, thôn, bản; mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở khối, xóm, thôn, bản; mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của tổ dân vận ở khối, xóm, thôn, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 19. Nghị quyết về chính sách khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các cuộc thi quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia và cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 20. Nghị quyết về một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp. 21. Nghị quyết về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 35, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 và kiến nghị tại cuộc vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031. 22. Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc tổ chức vận hành chính quyền địa phương hai cấp; công tác quản lý tài sản công sau sắp xếp; việc bố trí và giải quyết chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ việc”. 23. Nghị quyết về chất vấn tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2026.



Tác giả: Quỳnh - Thúy

Nguồn tin: nghean.gov.vn