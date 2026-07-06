UBND tỉnh nghe báo cáo Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu Đại lộ Vinh – Cửa Lò

Đại lộ Vinh – Cửa Lò là trục trung tâm chiến lược phát triển, kết nối khu vực trung tâm đô thị Vinh với khu vực biển Cửa Lò, định hướng phát triển các khu chức năng đa dạng nhằm mở rộng không gian đô thị về phía Bắc và phía Đông. Qua đó, tạo động lực thu hút đầu tư, khai thác hiệu quả quỹ đất hai bên tuyến, thúc đẩy sự phát triển đô thị Vinh (đô thị Ven biển) trong tương lai.

Quang cảnh buổi làm việc

Sau cuộc họp ngày 14/5/2026, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 408/TB-UBND về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền, trong đó giao Sở Xây dựng và đơn vị tư vấn tiếp thu, chỉnh sửa nội dung Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu Đại lộ Vinh - Cửa Lò và khu vực hai bên Đại lộ Vinh - Cửa Lò.

Đại diện đơn vị tư vấn trình bày Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu đại lộ Vinh – Cửa Lò

Tại buổi làm việc, đại diện đơn vị tư vấn đã báo cáo những nội dung đã được nghiên cứu, bổ sung trong thời gian qua, làm rõ phương án kết nối sau khi mở rộng quy hoạch, sự đồng bộ giữa hai đồ án, cũng như các giải pháp hạ tầng và tổ chức không gian kiến trúc dọc tuyến; phương án quy hoạch thiết kế đô thị - tầng cao.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đoàn Văn Đại cho ý kiến về phạm vi ranh giới lập điều chỉnh quy hoạch

Theo đó, phạm vi ranh giới lập điều chỉnh quy hoạch phân khu khoảng 1.752,0 ha (theo quy hoạch phân khu đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3228/QĐ-UBND ngày 19/8/2019). Quá trình lập đồ án điều chỉnh quy hoạch lần này phạm vi nghiên cứu đã mở rộng lên toàn bộ phạm vi đô thị Vinh, xã Hưng Nguyên, xã Đông Lộc. Phần nghiên cứu cụ thể phía Bắc đến Quốc lộ 46, phía Đông Nam đến Tỉnh lộ 535. Việc nghiên cứu có tính đến kết nối tuyến đường Vinh - Cửa Lò với toàn bộ hệ thống giao thông đường bộ như đường bộ Cao tốc Bắc Nam, Cao tốc Vinh - Thanh Thuỷ, đường sắt tốc độ cao, quy hoạch sân bay Vinh, các tuyến đường dự kiến hình thành trong khu vực (đường nối Nam Cấm với khu vực Ecopark, đường nối Cửa Lò - Sân bay Vinh - Nam Đàn). Việc nghiên cứu đã xác định cụ thể các không gian chức năng lan toả từ Đại lộ sang 2 bên đường Quốc lộ 46 và đường Tỉnh lộ 535.

Về giải pháp tổ chức giao thông, đơn vị tư vấn cho biết triển khai phương án đường trên cao với 04 làn xe cùng với 02 làn khẩn cấp. Xây dựng tuyến đường sắt đô thị chạy trên dải phân cách bên. Hình thành đường trục chính đô thị mới: 02 trục Bắc Nam, 06 trục Đông Tây; một số đoạn đường khu vực song song với trục đại lộ.

Sau phần trình bày của đơn vị tư vấn, đại diện Sở Xây dựng cùng các Sở, ngành và địa phương đã tham gia góp ý để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, trong đó tập trung cho ý kiến vào phương án tính toán giải phóng mặt bằng, cơ cấu quy hoạch, giải pháp tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan hai bên tuyến, phương án thoát nước...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền kết luận

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền đề nghị đơn vị tư vấn và các cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện đồ án quy hoạch phân khu hai bên trục Vinh – Cửa Lò, bảo đảm bám sát mục tiêu, phạm vi nghiên cứu và định hướng đã được xác định từ quy hoạch trước đây, đồng thời làm rõ những nội dung điều chỉnh, bổ sung so với quy hoạch cũ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu báo cáo rõ cơ sở lựa chọn phương án quy hoạch; định hướng phát triển trục Vinh – Cửa Lò; tổ chức không gian các phân khu; các chỉ tiêu quy hoạch; mô hình đô thị, tầng cao và chức năng từng khu vực. Đồng thời, cần nghiên cứu kỹ phương án tổ chức giao thông, các nút giao, hệ thống trục ngang, trục dọc, các tuyến kết nối đối ngoại, đối nội và định hướng tuyến đường sắt, bảo đảm tính đồng bộ, khả thi và kết nối lâu dài.

Bên cạnh đó, đề nghị rà soát phương án bố trí hồ điều hòa, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, quỹ đất giao thông, đất công cộng; nghiên cứu việc bảo tồn, chỉnh trang hoặc di dời các công trình hiện trạng phù hợp với định hướng phát triển đô thị trong tương lai. Các nội dung còn ý kiến khác nhau cần được đơn vị tư vấn tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện đồ án để trình xem xét tại phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh trong tháng 7; đồng thời giao Văn phòng UBND tỉnh đăng ký nội dung vào chương trình làm việc và chuẩn bị hồ sơ báo cáo Thường trực Tỉnh ủy theo quy định.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn