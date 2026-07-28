'Ông trùm' đường dây 100 tấn thực phẩm chức năng giả không nhớ tên sản phẩm nào trong 88 mặt hàng giả

"Ông trùm" đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giả Nguyễn Năng Mạnh tại phiên tòa ngày 27-7 - Ảnh: THÂN HOÀNG

Khai tại tòa ngày 27-7, Nguyễn Năng Mạnh đồng thời cho rằng nhiều công thức đã được cấp phép nhưng "không thể sản xuất", nên doanh nghiệp phải cắt giảm tới 30-80% hàm lượng nguyên liệu.

Tuy nhiên chủ tọa liên tục truy vấn, bác bỏ lập luận này, đặt nhiều câu hỏi để làm rõ việc cắt giảm thành phần trong các sản phẩm thực phẩm chức năng của các bị cáo nhằm mục đích duy nhất là lợi nhuận.

Từ công thức được cấp phép đến việc cắt giảm tới 80% hàm lượng

Theo cáo buộc, Nguyễn Năng Mạnh là người giữ vai trò cầm đầu, xây dựng "hệ sinh thái" nhiều doanh nghiệp gồm MediUSA, MediPhar, MegaPharco, Hùng Phương... để sản xuất, tiêu thụ hơn 236 dòng thực phẩm chức năng dành cho người già, trẻ em và nhiều nhóm khách hàng khác.

Trong số này, cơ quan tố tụng xác định có 88 sản phẩm là hàng giả, nhiều thành phần chính chỉ đạt dưới 30% so với hàm lượng đã công bố.

Bước lên bục khai báo, Nguyễn Năng Mạnh ban đầu cho rằng bản thân "chưa sát sao trong quản lý" nên để xảy ra sai phạm.

Ngay lập tức, chủ tọa ngắt lời. Là người có trình độ đại học chuyên ngành dược, trực tiếp điều hành nhiều công ty, nhà máy sản xuất, việc nói "không biết" là khó thuyết phục - chủ tọa nhận xét.

Trước sự truy vấn của Hội đồng xét xử, Mạnh cúi đầu thừa nhận bản thân có sai phạm.

Bị cáo khai thành lập MediUSA cùng hàng loạt doanh nghiệp liên quan từ năm 2016, nắm giữ từ 70-80% cổ phần và trực tiếp chỉ đạo hoạt động sản xuất.

Mạnh khai phần lớn sản phẩm ban đầu được doanh nghiệp nhận gia công cho đối tác. Sau đó, công ty lấy chính những công thức đã được cấp phép để phát triển sản phẩm của mình, chỉ thay đổi tên gọi. Một số sản phẩm khác được xây dựng từ các công thức thu thập trên Internet chứ không phải kết quả nghiên cứu độc lập.

Hội đồng xét xử phiên tòa - Ảnh: THÂN HOÀNG

Chủ tọa hỏi thẳng lý do vì sao doanh nghiệp không sản xuất đúng công thức đã đăng ký mà lại cắt giảm tới 70-80% hàm lượng nhiều thành phần.

Nguyễn Năng Mạnh cho biết nhiều công thức sau khi được Cục An toàn thực phẩm cấp phép thì khi đưa vào dây chuyền thực tế lại "không thể sản xuất được".

Theo bị cáo, thời điểm đó thị trường thực phẩm chức năng cạnh tranh rất khốc liệt. Doanh nghiệp muốn tăng sức cạnh tranh nên thường đăng ký hàm lượng rất cao để hấp dẫn khách hàng.

"Các công thức đó vẫn được Cục An toàn thực phẩm cấp phép", Mạnh nói.

Chủ tọa tiếp tục truy vấn: "Nếu không làm được thì tại sao vẫn đăng ký, vẫn được cấp phép?".

Mạnh cho rằng vào thời điểm đó, việc kiểm nghiệm chưa được chú trọng nên hồ sơ vẫn được thông qua. Chỉ đến khi đưa vào sản xuất thực tế, doanh nghiệp mới phát hiện công thức không thể tạo thành phẩm.

Tòa: "Không có mục đích nào khác ngoài lợi nhuận"

Hội đồng xét xử không chấp nhận lập luận của các bị cáo.

Theo chủ tọa, nếu muốn cạnh tranh doanh nghiệp phải đầu tư nghiên cứu, phát triển công thức mới thay vì sử dụng công thức của người khác rồi tự ý cắt giảm tới 80% thành phần.

"Sản phẩm dành cho người già, trẻ nhỏ, mỗi thành phần đều gắn với niềm tin của người tiêu dùng. Các bị cáo cắt giảm gần hết như vậy thì công dụng còn được giữ nguyên không?", chủ tọa đặt câu hỏi.

Vị thẩm phán nhấn mạnh: "Không thể lấy lý do cạnh tranh để giải thích cho việc cắt giảm hàm lượng. Không có mục đích nào khác ngoài lợi nhuận".

Ngay sau lời nhận định này, Nguyễn Năng Mạnh chỉ cúi đầu đáp ngắn gọn: "Dạ, vâng".

Phiên thẩm vấn sau đó tiếp tục xoáy sâu vào quy trình sản xuất của doanh nghiệp.

Nguyễn Năng Mạnh khai bản thân trực tiếp chỉ đạo cấp dưới là Khúc Minh Vũ và Phạm Văn Thụ triển khai sản xuất.

Theo bị cáo, khi có công thức, doanh nghiệp sẽ kiểm tra nguồn nguyên liệu, sau đó hoàn tất hồ sơ công bố rồi mới đưa xuống nhà máy lập kế hoạch sản xuất.

Chủ tọa hỏi tiếp việc cắt giảm nguyên liệu diễn ra ở khâu nào.

Mạnh trả lời việc này được thực hiện ngay từ bước lập kế hoạch sản xuất. "Sản phẩm nào đăng ký mà không thể làm được thì sẽ cắt giảm để phù hợp", bị cáo khai.

Đến đây, Hội đồng xét xử tiếp tục chuyển sang nhóm câu hỏi về việc kiểm soát chất lượng sản phẩm.

Thẩm phán bất ngờ hỏi Nguyễn Năng Mạnh có còn nhớ tên bất kỳ sản phẩm nào trong số 88 sản phẩm bị kết luận là hàng giả hay không.

Người từng điều hành cả hệ thống doanh nghiệp chỉ cúi đầu đáp: "Không nhớ".

Câu trả lời khiến thẩm phán tiếp tục truy vấn, lấy ví dụ về một sản phẩm viên uống hỗ trợ ngủ ngon, chủ tọa yêu cầu Mạnh nêu thành phần cơ bản.

Bị cáo trả lời gồm lysine, tảo biển đỏ cùng vitamin B1, B6 và cho biết tên sản phẩm do công ty đặt dựa trên công dụng của sản phẩm.

Hội đồng xét xử tiếp tục hỏi doanh nghiệp có hệ thống máy móc để kiểm tra, định lượng hàm lượng các hoạt chất hay không. Mạnh trả lời có phòng kiểm nghiệm riêng.

Tuy nhiên khi được hỏi ai là người phụ trách phòng này tại thời điểm vụ án bị phát hiện, bị cáo lại cho biết... "không có ai".

"Thế cứ sản xuất thế thôi à?", thẩm phán hỏi.

Nguyễn Năng Mạnh thừa nhận suốt khoảng sáu tháng trước khi vụ án bị phát hiện, công ty không có người phụ trách trực tiếp việc kiểm nghiệm.

Trong khoảng thời gian đó, theo lời khai của Mạnh, doanh nghiệp vẫn sản xuất hơn 200 sản phẩm.

Nghe vậy, thẩm phán tiếp tục chất vấn: "Hàng trăm sản phẩm, hàng trăm nghìn hộp đưa ra thị trường mà bị cáo không nhớ?".

Không dừng lại ở đó, Hội đồng xét xử còn đặt câu hỏi về việc doanh nghiệp có theo dõi phản hồi của người tiêu dùng hay không.

Mạnh khai công ty không có hệ thống giám sát chuyên biệt, việc tiếp nhận phản ánh chủ yếu thông qua bộ phận kinh doanh.

Theo bị cáo, đa số phản hồi đều tích cực, một số trường hợp chỉ phản ánh sản phẩm bị móp hộp hoặc lỗi trong quá trình vận chuyển.

Khép lại phần thẩm vấn, thẩm phán nhấn mạnh đây là điểm cần làm rõ để những người tham dự phiên tòa thấy được tính chất hành vi của các bị cáo.

"Bây giờ thực phẩm thông thường hằng ngày còn phải kiểm soát chất lượng. Trong khi các bị cáo sản xuất thực phẩm chức năng liên quan trực tiếp đến sức khỏe người dân mà nhiều tháng không có người kiểm nghiệm, không có hệ thống kiểm soát chất lượng. Như vậy có đạt tiêu chuẩn không? Chắc chắn là không", thẩm phán đặt vấn đề.

Trước bục khai báo, Nguyễn Năng Mạnh chỉ im lặng, cúi đầu thừa nhận bản thân nhận thức rõ hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Tác giả: Thân Hoàng

Nguồn tin: tuoitre.vn