6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận

Chọn sai công việc, bạn vẫn có thể tìm một công việc khác. Đầu tư thua lỗ, bạn vẫn có cơ hội kiếm lại. Đi nhầm đường, bạn hoàn toàn có thể quay đầu. Nhưng hôn nhân thì khác. Đây là một trong những quyết định có chi phí sai lầm lớn nhất của đời người.

Nếu gặp đúng người, nửa đời sau sẽ được bao bọc trong sự bình yên, tin cậy và hạnh phúc. Ngược lại, nếu kết hôn với không đúng người, bạn không chỉ đánh mất vài năm thanh xuân mà còn có thể đánh đổi cả sự tự tin, niềm vui sống và những kỳ vọng đẹp đẽ về tương lai.

Thiếu nền tảng tài chính, tình yêu rất dễ bị bào mòn

Khi còn trẻ, nhiều người tin rằng chỉ cần yêu nhau thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Họ cho rằng chỉ cần hai người thật lòng yêu nhau thì dù sống trong căn phòng trọ chật hẹp, ăn mì gói mỗi ngày vẫn có thể hạnh phúc. Thế nhưng, sau khi kết hôn, không ít người mới nhận ra cuộc sống thực tế khác xa những lời lãng mạn ấy.

Lúc yêu, hai người chỉ cần dành thời gian cho nhau, cùng xem phim, đi dạo hay chuẩn bị những món quà nhỏ là đủ tạo nên hạnh phúc. Nhưng khi trở thành vợ chồng, cuộc sống kéo theo hàng loạt trách nhiệm: tiền nhà, tiền điện nước, chi phí sinh hoạt, nuôi dạy con cái, chăm sóc cha mẹ hai bên, hiếu hỷ, bệnh tật... Hầu như mọi vấn đề đều gắn với tiền bạc.

Bởi vậy, trước khi kết hôn, điều rất quan trọng là hai người phải có một cuộc trò chuyện nghiêm túc về tài chính. Hai người sẽ kiếm tiền như thế nào? Mỗi tháng dự định tiết kiệm bao nhiêu? Kế hoạch tích lũy tài sản ra sao? Nếu chẳng may xảy ra biến cố hoặc bệnh tật thì sẽ cùng nhau vượt qua bằng cách nào?

Nếu chỉ cần nhắc đến chuyện tiền bạc mà đối phương đã né tránh, thiếu kế hoạch hoặc cho rằng đó là sự thực dụng, rất có thể sau này những mâu thuẫn trong hôn nhân sẽ xuất hiện từ chính vấn đề ấy.

Thực tế, ngoài chuyện phản bội hay ngoại tình, rất nhiều mâu thuẫn trong gia đình, từ bất đồng trong việc nuôi dạy con, xích mích giữa mẹ chồng - nàng dâu cho đến những cuộc cãi vã vì chuyện sinh hoạt hằng ngày, đều ít nhiều bắt nguồn từ áp lực kinh tế.

Một cuộc hôn nhân không có nền tảng tài chính vững chắc giống như ngôi nhà xây trên cát. Dù tình yêu có sâu đậm đến đâu cũng rất khó chống chọi với những áp lực của cuộc sống thường nhật.

Kết hôn với người có nhận thức thấp

Nhiều người nghĩ rằng nghèo là nguyên nhân lớn nhất khiến hôn nhân đổ vỡ. Nhưng trên thực tế, điều đáng sợ hơn nhiều là kết hôn với một người có nhận thức hạn chế.

Nhận thức thấp ở đây không phải là học vấn thấp hay kém thông minh, mà là người có tầm nhìn hạn hẹp nhưng luôn cho rằng mình đúng.

Họ thường bảo thủ, cực đoan, không sẵn sàng lắng nghe bất kỳ ý kiến nào khác. Điều nguy hiểm hơn là họ không có ý thức thay đổi bản thân mà còn kéo người bên cạnh xuống cùng mình.

Sống với kiểu người này, bạn sẽ liên tục bị phủ nhận, bị chỉ trích, bị bào mòn tinh thần. Khi xảy ra vấn đề, họ không bao giờ nhìn lại bản thân mà luôn đổ lỗi cho người khác hoặc hoàn cảnh.

Nếu ngay trong thời gian yêu nhau đã nhận thấy những dấu hiệu ấy, điều khôn ngoan nhất là dừng lại đúng lúc. Đừng hy vọng hôn nhân sẽ thay đổi một con người. Những thói quen và cách tư duy đã hình thành suốt hàng chục năm rất khó thay đổi chỉ bằng tình yêu.

Một cuộc hôn nhân bền vững thường là sự kết hợp giữa người có năng lực và người chân thành

Không ít người cho rằng nên tìm một người thật giỏi giang, thật sắc sảo thì mới là cặp đôi lý tưởng. Tuy nhiên, trên thực tế, người phù hợp để đồng hành cả đời lại thường là người sống chân thành và biết vun vén.

Sự đơn giản ở đây không phải là kém thông minh mà là người không tính toán, không thích mưu mẹo, biết mình biết người, biết trân trọng bạn đời và sẵn sàng cùng nhau xây dựng gia đình.

Họ hiểu điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, sẵn sàng lắng nghe và phối hợp với người bạn đời thay vì lúc nào cũng muốn hơn thua.

Nhiều gia đình hạnh phúc lâu dài đều có điểm chung là một người giỏi định hướng, lập kế hoạch và đưa ra quyết định, trong khi người còn lại kiên trì quán xuyến những công việc hằng ngày, cùng nhau tạo nên một sự cân bằng bền vững.

Ngược lại, những gia đình luôn chìm trong mâu thuẫn thường là nơi cả hai đều quá cố chấp, ai cũng cho mình đúng, không chịu lắng nghe và dành phần lớn năng lượng để tranh thắng thua với chính người đầu ấp tay gối.

Trước hôn nhân cần rung động, sau hôn nhân cần trách nhiệm

Một trong những sai lầm phổ biến nhất là mang tiêu chuẩn của tình yêu để áp dụng cho hôn nhân.

Khi yêu, điều khiến chúng ta rung động thường là ngoại hình, sự mới mẻ, cảm giác được quan tâm hay những khoảnh khắc lãng mạn.

Nhưng sau khi kết hôn, điều giữ hai người ở lại với nhau không còn là cảm xúc nhất thời mà là trách nhiệm, năng lực và sự sẵn sàng cùng nhau gánh vác cuộc sống.

Hôn nhân không chỉ là những buổi hẹn hò hay những lời yêu ngọt ngào. Đó là những ngày cùng nhau lo cơm áo gạo tiền, nuôi dạy con cái, chăm sóc cha mẹ, cùng vượt qua bệnh tật và những biến cố bất ngờ.

Sự dịu dàng trong lúc yêu rất đáng quý, nhưng sự đáng tin, biết chịu trách nhiệm và có nguyên tắc mới là nền móng giúp hôn nhân đứng vững theo năm tháng.

Muốn biết tương lai hôn nhân, hãy nhìn vào gia đình họ

Có câu nói rất đúng: "Chọn người yêu thì nhìn bản thân họ, muốn biết hôn nhân sẽ ra sao thì hãy nhìn gia đình họ”.

Môi trường mà một người lớn lên ảnh hưởng rất lớn đến cách họ yêu thương, ứng xử và xây dựng gia đình sau này.

Cha mẹ cư xử thế nào, giải quyết mâu thuẫn ra sao, có biết tôn trọng người khác hay không, tất cả đều âm thầm hình thành nên tính cách của con cái.

Trong giai đoạn yêu nhau, ai cũng cố gắng thể hiện phiên bản đẹp nhất của mình. Nhưng khi bước vào hôn nhân, những thói quen được nuôi dưỡng từ gia đình sẽ dần bộc lộ.

Có những người hiện tại rất dịu dàng, chu đáo, nhưng sau vài năm chung sống, sự ích kỷ, nóng nảy hoặc thiếu trách nhiệm được hình thành từ môi trường sống trước đây sẽ dần lộ rõ.

Vì vậy, khi lựa chọn bạn đời, đừng chỉ nhìn vào con người hiện tại mà hãy quan sát cả gia đình và môi trường đã nuôi dưỡng họ trưởng thành.

Hôn nhân bền vững cần sự tương xứng

Điều tối kỵ trong hôn nhân là cố gắng "lấy cao" để đổi đời hoặc hạ thấp mọi tiêu chuẩn chỉ vì thương hại người khác.

Một cuộc hôn nhân lâu dài thường được xây dựng trên sự tương đồng về nhận thức, hoàn cảnh gia đình, điều kiện kinh tế và hệ giá trị sống.

Khoảng cách quá lớn về điều kiện sống hay cách tư duy sẽ rất khó được lấp đầy chỉ bằng tình yêu.

Đừng nghĩ rằng kết hôn với người giàu sẽ là con đường ngắn nhất để thay đổi cuộc đời. Cũng đừng vì thương hại mà lựa chọn người có khoảng cách quá xa về năng lực và nhận thức.

Tình yêu có thể không phân biệt giàu nghèo, nhưng hôn nhân luôn cần sự tương xứng để cả hai có thể đồng hành lâu dài mà không ai phải gồng mình hay hy sinh quá nhiều.

Không khó hiểu khi ngày càng nhiều người trẻ e ngại hôn nhân. Họ sợ chọn sai người, sợ bị tổn thương và sợ phải đánh đổi cả cuộc đời cho một quyết định thiếu tỉnh táo. Nhưng một cuộc hôn nhân tốt chưa bao giờ bắt đầu từ việc tìm được một người hoàn hảo. Điều quan trọng hơn là biết lựa chọn đúng người trước khi cưới và cùng nhau vun đắp sau khi cưới.

Suy cho cùng, bí quyết của hôn nhân chỉ gói gọn trong một điều rất đơn giản, trước khi kết hôn hãy chọn đúng người, sau khi kết hôn hãy cùng nhau gìn giữ.

Hãy chọn nhân phẩm, chọn nhận thức, chọn trách nhiệm và chọn một gia đình có nền tảng tốt. Sau đó, dùng sự bao dung, trân trọng và đồng hành để cùng nhau xây dựng một mái ấm. Bởi quyết định kết hôn không chỉ là chọn một người để yêu, mà là chọn người sẽ đồng hành với bạn trong phần lớn quãng đời còn lại.

Tác giả: Anh Nhi

Nguồn tin: giadinhonline.vn