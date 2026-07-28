Diện cả cây đồ đen thế nào để vẫn trẻ trung và tôn dáng? 5 bí quyết hội mặc đẹp luôn áp dụng

Màu đen luôn được xem là "nữ hoàng" của thế giới thời trang. Chỉ cần khoác lên mình một bộ trang phục tông đen, tổng thể lập tức trở nên thanh lịch, sang trọng và có phần bí ẩn hơn. Đây cũng là gam màu có khả năng che khuyết điểm vóc dáng rất tốt, vì vậy gần như cô gái nào cũng sở hữu ít nhất vài món đồ màu đen trong tủ quần áo. Tuy nhiên, diện nguyên một "cây đen" không phải lúc nào cũng mang lại hiệu quả như mong muốn. Nếu lựa chọn sai kiểu dáng hoặc phối đồ chưa khéo, trang phục có thể khiến người mặc trông già hơn tuổi, nặng nề hoặc làm tỷ lệ cơ thể kém cân đối. Vậy làm thế nào để mặc nguyên cây đen mà vẫn trẻ trung, thời thượng và tôn dáng? Chỉ cần áp dụng 5 mẹo dưới đây.

1. Tạo khoảng hở hợp lý để tổng thể nhẹ nhàng hơn

Sai lầm phổ biến khi diện đồ đen là che kín toàn bộ cơ thể với áo cổ cao, tay dài, quần dài và giày tối màu. Điều này dễ khiến outfit trở nên nặng nề, đặc biệt trong mùa hè. Thay vào đó, hãy tạo những khoảng hở vừa đủ để tổng thể "dễ thở" hơn. Đó có thể là áo cổ chữ V giúp phần cổ thanh thoát, áo trễ vai nhẹ, áo sát nách, váy hai dây hoặc quần lửng để lộ cổ chân. Những khoảng hở nhỏ này không chỉ giúp bộ đồ bớt đơn điệu mà còn tạo hiệu ứng vóc dáng thanh mảnh hơn. Đây cũng là bí quyết được rất nhiều fashionista áp dụng khi diện trang phục đơn sắc.

2. Đừng quên sơ vin để tôn vòng eo

Một cây đồ đen sẽ phát huy tối đa khả năng hack dáng nếu tỷ lệ cơ thể được phân chia hợp lý. Chính vì vậy, sơ vin luôn là thao tác đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả. Khi sơ vin áo vào quần hoặc chân váy cạp cao, phần eo được định hình rõ hơn, đôi chân cũng trông dài hơn đáng kể. Nếu không thích sơ vin toàn bộ, bạn có thể sơ vin nửa vạt trước hoặc chọn những thiết kế có chi tiết chiết eo, thắt lưng hoặc đường may nhấn eo. Chỉ một thay đổi nhỏ cũng đủ giúp vóc dáng cân đối và gọn gàng hơn.

3. Ưu tiên giày mũi nhọn hoặc sandal quai mảnh

Giày là yếu tố quyết định khá nhiều đến cảm giác thanh thoát của cả bộ trang phục. Khi mặc nguyên cây đen, những đôi giày mũi nhọn luôn là lựa chọn lý tưởng. Thiết kế này tạo hiệu ứng kéo dài bàn chân, giúp đôi chân trông thon và dài hơn. Nếu yêu thích phong cách nữ tính, sandal quai mảnh cũng là gợi ý rất đáng thử. Những sợi quai nhỏ giúp bàn chân trông nhẹ nhàng hơn, đồng thời tránh cảm giác "nặng" khi kết hợp với trang phục tối màu. Ngược lại, bạn nên hạn chế những đôi giày đế quá dày hoặc sneaker cồng kềnh nếu muốn giữ vẻ thanh lịch cho outfit.

4. Thêm điểm nhấn bằng phụ kiện màu sắc

Một cây đồ đen sẽ trở nên cuốn hút hơn rất nhiều nếu có thêm một vài điểm nhấn màu sắc. Bạn không cần sử dụng quá nhiều màu, chỉ một chiếc túi xách, đôi giày, khăn lụa hoặc thắt lưng với gam màu khác cũng đủ làm bừng sáng tổng thể. Các gam màu như trắng, kem, be, đỏ đô, burgundy, nâu chocolate hay ánh kim đều kết hợp rất đẹp với màu đen. Chúng vừa tạo điểm nhấn tinh tế, vừa giúp bộ trang phục bớt đơn điệu. Nếu thích phong cách tối giản, một chiếc vòng cổ bạc, khuyên tai ngọc trai hoặc đồng hồ mặt trắng cũng đủ tạo nên sự khác biệt.

5. Tránh những chiếc túi quá khổ

Không ít người nghĩ rằng túi càng lớn càng thời trang. Tuy nhiên, khi diện nguyên cây đen, một chiếc túi oversized đôi khi lại khiến tổng thể trở nên nặng nề và làm vóc dáng trông thấp hơn. Thay vào đó, hãy ưu tiên những mẫu túi cỡ nhỏ hoặc trung bình với thiết kế gọn gàng. Túi baguette, túi kẹp nách, túi hộp hay túi đeo vai đều là những lựa chọn vừa thời thượng vừa giúp tổng thể thanh thoát hơn. Nếu muốn tạo điểm nhấn, bạn có thể chọn túi màu trắng, be, đỏ rượu vang hoặc nâu để tăng chiều sâu cho bộ trang phục mà vẫn giữ được sự sang trọng.

Ngoài 5 mẹo trên, chất liệu cũng đóng vai trò rất quan trọng. Những chất liệu có độ rủ như lụa, satin, linen, cotton cao cấp hay crepe thường tạo cảm giác mềm mại và sang hơn so với các loại vải quá dày hoặc cứng. Đồng thời, bạn cũng nên kết hợp nhiều chất liệu khác nhau trong cùng một outfit. Chẳng hạn áo thun cotton với chân váy lụa, blazer cùng quần linen hay áo dệt kim phối quần âu. Sự khác biệt về bề mặt chất liệu sẽ giúp bộ đồ đen có chiều sâu và thú vị hơn. Cuối cùng, đừng quên kiểu tóc và lớp trang điểm. Một mái tóc gọn gàng, son môi tông đỏ nâu, hồng đất hoặc cam đất sẽ giúp gương mặt tươi tắn, tránh cảm giác bị "chìm" trong trang phục tối màu.

Màu đen chưa bao giờ lỗi mốt và luôn là lựa chọn an toàn cho mọi hoàn cảnh. Chỉ cần biết cách tạo điểm nhấn, cân đối tỷ lệ cơ thể và lựa chọn phụ kiện phù hợp, bạn hoàn toàn có thể diện cả cây đồ đen mà vẫn trẻ trung, thời thượng và tôn dáng. Đôi khi, chính sự tối giản lại là chìa khóa tạo nên vẻ ngoài sang trọng và cuốn hút nhất.

Tác giả: Thùy Chi

Nguồn tin: Thanh niên Việt