Ông Nguyễn Đức Tâm được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

Sáng 28/7, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề). Hội nghị đã bầu ông Nguyễn Đức Tâm giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2026 - 2031 với 100% đại biểu có mặt tán thành.

Trước đó, HĐND tỉnh đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Hoàng Giang sau khi ông được Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương.

Ông Nguyễn Đức Tâm.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm cho biết sẽ cùng tập thể UBND tỉnh tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; xây dựng chính quyền tinh gọn, phục vụ người dân và doanh nghiệp; phấn đấu đưa Quảng Ngãi trở thành cực tăng trưởng năng động của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, phát triển nhanh, bền vững, lấy hạnh phúc của người dân làm mục tiêu xuyên suốt.

Ông Nguyễn Đức Tâm cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự lãnh đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, sự phối hợp của các cấp, ngành và sự đồng hành của người dân để hoàn thành các mục tiêu phát triển của tỉnh.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Ngãi tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Đức Tâm.

Trước đó, ngày 27/7, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ, chỉ định ông Nguyễn Đức Tâm tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Đức Tâm sinh năm 1981, quê Hưng Yên, có trình độ thạc sĩ kinh tế. Trước khi được điều động về Quảng Ngãi, ông có hơn 20 năm công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sau đó là Bộ Tài chính; từng giữ các chức vụ Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và từ tháng 3-2025 là Thứ trưởng Bộ Tài chính. Ngày 27/7/2026, ông được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi và một ngày sau được HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Tác giả: Di Linh

Nguồn tin: nguoiduatin.vn