Từ 15/11, nâng tốc độ tối đa trên tuyến đại lộ Vinh - Cửa Lò lên 80km/h

Dự án đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò (giai đoạn 2) được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số 4686/QĐ-UBND ngày 02/12/2021 và giao Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư. Ngày 29/8/2024, Sở Giao thông Vận tải đã đưa công trình vào thông xe khai thác tạm với vận tốc tối đa là 50km/h.

Hiện tại, dự án đã cơ bản hoàn thành nền mặt đường, hệ thống an toàn giao thông và công trình trên tuyến. Một số hạng mục cục bộ trên vỉa hè và mở rộng nút giao với đường 35m, đường ven biển vẫn đang được thi công, tuy nhiên, các hạng mục này không làm ảnh hưởng đến công năng của công trình và đảm bảo công trình đủ điều kiện khai thác an toàn.

Dự kiến vào ngày 15/11/2024, Sở Giao thông Vận tải sẽ tổ chức cho khai thác dự án đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò (giai đoạn 2) với phương án tổ chức giao thông đã được UBND tỉnh chấp thuận cụ thể:

Đối với đoạn từ Km0+00 - Km9+680, tuyến đường gom mỗi bên rộng 9m: Cho phép các phương tiện hỗn hợp (xe cơ giới, xe thô sơ, xe máy chuyên dùng...) lưu thông, tốc độ tối đa là 60 km/h.

Tuyến đường chính mỗi bên rộng 16m: Chỉ cho phép các phương tiện ô tô lưu thông, tốc độ tối đa là 80km/h.

Đối với đoạn từ Km9+680 - Km10+832 (đoạn gần tiếp giáp với đường Bình Minh, TX Cửa Lò): Cho phép các phương tiện lưu thông với tốc độ tối đa là 60 km/h.

Đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an các địa phương (TP Vinh, huyện Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò) tuần tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm trật tự, an toàn giao thông, hướng dẫn người dân tuân thủ phương án tổ chức giao thông và các nguyên tắc tham gia giao thông an toàn trong thời gian khai thác.

Trong sáng 13/11/2024, lực lượng chức năng đã bắt đầu sơn lại biển báo tốc độ tối đa cho phép là 80km/h trên tuyến đường chính và 60km/h đối với tuyến đường gom, dự kiến sẽ kịp hoàn thành đúng ngày 15/11 theo kế hoạch.

