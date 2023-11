UBND tỉnh làm việc với các đại diện xúc tiến đầu tư Việt Nam ở nước ngoài

Về phía Đoàn Công tác có đồng chí Vũ Văn Chung - Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; các Trưởng Đại diện xúc tiến đầu tư ở nước ngoài.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị: Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch cùng các nhà đầu tư hạ tầng: Công ty TNHH VSIP Nghệ An, Công ty CP WHA Industrial Zone Nghệ An, Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo khái quát tình hình phát triển kinh tế – xã hội, tình hình thu hút đầu trên địa bàn tỉnh. Trong những năm gần đây, công tác thu hút đầu tư, nhất là thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An có nhiều đổi mới và đạt được kết quả tích cực trên cả 5 phương diện: Số lượng dự án FDI tăng mạnh; vốn đăng ký đầu tư vượt mục tiêu đề ra; cơ cấu thu hút đầu tư chuyển dịch theo hướng tăng số lượng dự án và vốn đăng ký đầu tư trực tiếp nước ngoài; lĩnh vực đầu tư chuyển mạnh sang sản xuất công nghiệp và địa bàn thu hút đầu tư chủ yếu tập trung vào Khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp, là động lực tăng trưởng của tỉnh.

Từ năm 2021 - 2023, toàn tỉnh thu hút được 336 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 102.278 tỷ đồng. Tính riêng trong 10 tháng đầu năm 2023, đã có 104 dự án được cấp mới với tổng số vốn đầu tư đăng ký mới và điều chỉnh là 45.989,5 tỷ đồng. Trong đó, tổng số vốn FDI gần 1,3 tỷ USD, đưa Nghệ An lần đầu tiên lọt top 6 địa phương thu hút đầu tư FDI lớn nhất cả nước. Các dự án thu hút đầu tư đã có những tác động mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh: giải quyết việc làm cho người lao động, đóng góp ngân sách nhà nước, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, tạo động lực phát triển, dịch chuyển cơ cấu các ngành kinh tế.

Tính đến thời điểm hiện nay, Nghệ An đã thu hút được 131 dự án FDI thuộc 14 quốc gia, vùng lãnh thổ với tổng số vốn đăng ký trên 3,86 tỷ USD. Trong đó, giai đoạn 2019-2023 là giai đoạn bứt phá với 3,25 tỷ USD, gấp 5 lần vốn đầu tư FDI của 20 năm trước đó. Trong 3 năm gần đây, tỉnh đã liên tiếp thu hút thành công được nhiều doanh nghiệp và Tập đoàn đa quốc gia trên thế giới thuộc chuỗi cung ứng sản xuất công nghệ điện tử, năng lượng xanh đến đầu tư và tiếp tục mở rộng đầu tư như: Tập đoàn Luxshare - ICT, Goertek, Everwin, JuTeng, Foxconn, Runergy, Shangdong, Sunny…

Tỉnh đã chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng thu hút đầu tư: Về mặt bằng đầu tư, hạ tầng KKT Đông Nam, các khu công nghiệp và các cụm công nghiệp được quan tâm đầu tư theo hướng đồng bộ. Toàn tỉnh có Khu kinh tế Đông Nam (với diện tích 20.776,47 ha), 13 khu công nghiệp trong đó có 07 khu công nghiệp thuộc Khu kinh tế Đông Nam với diện tích 4.641,74 ha; 06 khu công nghiệp nằm ngoài Khu kinh tế với tổng diện tích 1.660 ha. Tỷ lệ lấp đầy trung bình của các khu công nghiệp đã thành lập đến nay đạt 51,10%. Hiện nay, tỉnh đang triển khai các thủ tục mở rộng Khu kinh tế Đông Nam và các đồ án quy hoạch phân khu xây dựng để làm cơ sở thu hút đầu tư.

Theo Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trên địa bàn tỉnh quy hoạch 71 cụm công nghiệp với tổng diện tích quy hoạch khoảng 2.658,58 ha. Hiện nay, tỉnh đang tích cực thu hút các nhà đầu tư hạ tầng đầu tư các cụm công nghiệp, tạo điều kiện để kêu gọi các nhà đầu tư thứ cấp. Về hạ tầng thiết yếu cơ bản đảm bảo các điều kiện đầu tư tại tỉnh.

Với lợi thế hơn 1,6 triệu người trong độ tuổi lao động, hằng năm bổ sung vào thị trường lao động khoảng 45.000 người, trong đó có 30.000 lao động đã qua đào tạo; hệ thống đào tạo nghề đa ngành, đa lĩnh vực với 17 trường đại học, cao đẳng (6 trường đại học, 11 trường cao đẳng) và 70 cơ sở đào tạo nghề; tỉnh sẵn sàng cung cấp đủ nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn.

Xác định nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính, tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh để kịp thời chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các nội dung CCHC trên địa bàn tỉnh. Đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng “Một cửa tại chỗ”, “Một đầu mối”, nhất là thủ tục đầu tư vào khu kinh tế, các khu công nghiệp được giải quyết nhanh chóng, thuận tiện, thời gian giải quyết các thủ tục hành chính của dự án trọng điểm đã được giảm 2/3 thời gian theo quy định. Một số Chỉ số phản ánh môi trường đầu tư kinh doanh của Nghệ An năm 2022 có cải thiện tích cực…

Trong những năm gần đây, tỉnh đã thành lập các tổ công tác để đôn đốc, giải quyết các vướng mắc của các dự án đầu tư; giao các sở, ngành khẩn trương rà soát, giải quyết dứt điểm các vướng mắc, các vấn đề đã được doanh nghiệp phản ánh kiến nghị. Các sở, ngành, địa phương chủ động nắm bắt khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư, doanh nghiệp. Định kỳ hàng quý tổ chức các buổi giao ban các hiệp hội doanh nghiệp để kịp thời xem xét giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Kiến nghị của các doanh nghiệp được tổng hợp, theo dõi, đôn đốc tiến độ giải quyết và báo cáo UBND tỉnh tại các hội nghị giao ban… Bên cạnh đó, tỉnh đã ban hành các cơ chế chính sách thu hút đầu tư…

Tại buổi làm việc, các đại diện xúc tiến đầu tư Việt Nam ở nước ngoài đã trao đổi những tiềm năng trong thu hút đầu tư với các quốc gia. Bên cạnh đó, các đại diện xúc tiến đầu tư Việt Nam ở nước ngoài đề nghị tỉnh thu hút thêm các nhà máy phụ trợ để kéo các “đại bàng” vào đầu tư tại tỉnh; quan tâm phát triển nguồn năng lượng xanh, năng lượng sạch; tiếp tục thu hút các nhà đầu tư hạ tầng; xây dựng các thiết chế hạ tầng xã hội để phục vụ các nhà đầu tư…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Thanh An – Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ vui mừng và vinh dự được đón tiếp Đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các đại diện xúc tiến đầu tư ở nước ngoài làm việc tại tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Các đại diện xúc tiến đầu tư là cầu nối quan trọng, góp phần kết nối các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế của Việt Nam với các nước; đồng thời giúp các địa phương trong nước giới thiệu về môi trường đầu tư kinh doanh và chính sách đầu tư, từ đó mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư giữa Việt Nam nói chung và các địa phương nói riêng với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư nước ngoài. Qua buổi làm việc này, tỉnh Nghệ An hi vọng thời gian tới các đại diện xúc tiến đầu tư sẽ quan tâm, phối hợp chặt chẽ với tỉnh Nghệ An để 2 bên cùng trao đổi thông tin về những định hướng chiến lược, cơ chế chính sách mới đối với hoạt động đầu tư gắn với các hoạt động của đại diện xúc tiến đầu tư, tập trung nguồn lực để hoạt động xúc tiến đầu tư hiệu quả.

Đ/c Vũ Văn Chung - Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài ghi nhận những kết quả tỉnh Nghệ An đạt được thời gian vừa qua. Đồng thời mong muốn các đại diện xúc tiến đầu tư hỗ trợ, giúp đỡ tỉnh Nghệ An trong thu hút đầu tư.

