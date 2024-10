UBND tỉnh làm việc với Bộ Y tế và Bệnh viện Bạch Mai trong việc tiếp tục hợp tác, hỗ trợ toàn diện về y tế

Tham dự buổi làm việc về phía Bộ Y tế và Bệnh viện Bạch Mai có các đồng chí: Lê Đức Luận - Thứ trưởng Bộ Y tế; Nguyễn Trọng Khoa - Phó Cục trưởng Cục quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế; PGS.TS. Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc, Lãnh đạo các Khoa, phòng, Trung tâm trực thuộc Bệnh viện Bạch Mai.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Hồng Hoa – Tỉnh uỷ viên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Giám đốc, lãnh đạo các Sở, ngành: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, GD&ĐT, KH&CN, BHXH tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh cùng các đồng chí Giám đốc một số Bệnh viện tuyến tỉnh và ngoài công lập.

Quang cảnh buổi làm việc

Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hữu Lê báo cáo thực trạng ngành Y tế Nghệ An và định hướng phát triển giai đoạn 2024-2030

Theo báo cáo tại buổi làm việc, hệ thống khám chữa bệnh của tỉnh Nghệ An hiện có 20 bệnh viện công lập (13 bệnh viện tuyến tỉnh, 07 bệnh viện đa khoa tuyến huyện), 01 trung tâm tuyến tỉnh (Trung tâm huyết học truyền máu) 12 Trung tâm Y tế huyện có 03 chức năng. Bên cạnh đó, tỉnh còn có 17 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa ngoài công lập và có 04 Bệnh viện thuộc Bộ, ngành, Trường Đại học Y… Đặc biệt, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh đã được Bộ Y tế công nhận là bệnh viện tuyến cuối khu vực Bắc Trung Bộ về chuyên ngành: Ngoại, Nội và Sản khoa năm 2021; Bệnh viện Ung bướu được Bộ Y tế công nhận là bệnh viện tuyến cuối về chuyên ngành Ung thư khu vực Bắc Trung Bộ năm 2024. Tổng nguồn nhân lực y tế hiện có tại các đơn vị y tế trong và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh là 20.386 người, trong đó có hơn 4.400 bác sĩ, hơn 900 dược sĩ đại học, hơn 5.000 điều dưỡng. Tỷ lệ xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế đạt 77,6%; Số giường bệnh/vạn dân đạt 41,3 giường bệnh.

Trong thời gian qua, công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì và đạt nhiều kết quả; các chỉ tiêu y tế được giao cơ bản đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Trong đó, nhiều đơn vị y tế đã ký kết các chương trình hợp tác với Bệnh viện Bạch Mai trong triển khai bệnh viện vệ tinh, chuyển giao kỹ thuật, đạt được nhiều kết quả.

Trong thời gian tới, Sở Y tế đề nghị Bộ Y tế tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho ngành Y tế Nghệ An hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu mà Chính phủ, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh giao trong thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2045 với nội dung: Xây dựng và phát triển hệ thống y tế của Thành phố Vinh trở thành hạt nhân của Trung tâm y tế chuyên sâu khu vực Bắc Trung Bộ. Đồng thời đề nghị Bệnh viện Bạch Mai triển khai hợp tác toàn diện với ngành Y tế Nghệ An.

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Đào Xuân Cơ trao đổi về công tác đào tạo - chỉ đạo tuyến Bệnh viện Bạch Mai và định hướng chiến lược hỗ trợ Y tế tỉnh Nghệ An giai đoạn 2024 – 2030

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đào Xuân Cơ – Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, Bệnh viện Bạch Mai đã có 113 năm xây dựng và phát triển. Bệnh viện Bạch Mai là bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh hạng đặc biệt đầu tiên của Việt Nam. Với đội ngũ Giáo sư, Bác sĩ, Kỹ thuật viên, Điều dưỡng có trình độ cao, dày dặn kinh nghiệm, Bệnh viện Bạch Mai luôn là địa chỉ khám chữa bệnh hàng đầu và tin cậy của người bệnh và nhân dân cả nước

Trong thời gian tới, Bệnh viện Bạch Mai sẽ hỗ trợ tỉnh Nghệ An các nội dung về: Đào tạo cán bộ y tế và chuyển giao kỹ thuật; luân phiên cán bộ (Hỗ trợ nhân lực trình độ cao); hỗ trợ, tư vấn triển khai dịch vụ y tế kỹ thuật cao; phát triển hệ thống và mạng lưới y tế cơ sở. Bệnh viện Bạch Mai sẽ rà soát các tiêu chí, tiêu chuẩn để hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An sớm trở thành Bệnh viện hạng đặc biệt. Đồng thời với đó, Bệnh viện Bạch Mai sẽ hỗ trợ Sở Y tế đào tạo nguồn lực cho các bệnh viện trong tỉnh đáp ứng với nhu cầu thực tế.

Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận phát biểu

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Đức Luận – Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá những kết quả hợp tác giữa Bệnh viện Bạch Mai và tỉnh Nghệ An thời gian qua có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện sự nỗ lực lớn của bệnh viện và ngành Y tế Nghệ An. Thứ trưởng Bộ Y tế mong rằng trong thời gian tới, Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục có các giải pháp để hỗ trợ đào tạo, chuyển giao các kỹ thuật mới, các kỹ thuật chuyên sâu trên tất cả các lĩnh vực cho các cơ sở y tế tại địa bàn tỉnh Nghệ An. Đồng thời mong muốn các cơ sở y tế của tỉnh tranh thủ tiếp cận các kinh nghiệm, kiến thức, kỹ thuật mới phục vụ công tác khám chữa bệnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá sự hỗ trợ của Bệnh viện Bạch Mai đã góp phần giúp ngành Y tế Nghệ An nâng cao năng lực chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân

Khái quát tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong 9 tháng đầu năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho biết, trong thời gian qua, tỉnh rất quan tâm chăm lo đời sống người dân, trong đó có chăm lo sức khoẻ y tế của người dân; tuy nhiên hiện tại khu vực miền núi còn gặp nhiều khó khăn. Trong thời gian qua, Bệnh viện Bạch Mai với đội ngũ làm chuyên môn giỏi đã giúp Nghệ An rất tốt, góp phần giúp ngành Y tế Nghệ An nâng cao năng lực chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn trong thời gian tới, Bộ Y tế quan tâm nội dung xây dựng và phát triển hệ thống y tế của TP Vinh trở thành hạt nhân của Trung tâm y tế chuyên sâu khu vực Bắc Trung Bộ. Đề nghị Bộ Y tế chỉ đạo các Bệnh viện Trung ương hỗ trợ tỉnh tiếp nhận chuyển giao và triển khai hiệu quả các kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị, nhằm chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thành lập Bệnh viện Tim mạch, Bệnh viện Nhiệt đới,... Đồng thời tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ, hướng dẫn và tạo điều kiện để Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An sớm trở thành Bệnh viện hạng đặc biệt; xem xét, hỗ trợ, hướng dẫn về chuyên môn, trang thiết bị để Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An thành lập “Trung tâm ghép mô tạng”.

Đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Bệnh viện Bạch Mai đối với tỉnh Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn Bệnh viện Bạch Mai phối hợp, thống nhất xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hợp tác, hỗ trợ hằng năm giữa Bệnh viện Bạch Mai và tỉnh Nghệ An. Hỗ trợ tỉnh xây dựng các chương trình, giải pháp tổng thể và kế hoạch hằng năm phát triển chuyên môn trong lĩnh vực y tế. Bố trí nhân lực, chuyên gia phục vụ cho công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của hai bên đảm bảo các nội dung hỗ trợ, chuyển giao được thành công, an toàn, hiệu quả. Tăng cường các hoạt động giám sát sau hợp tác chuyển giao kỹ thuật.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hợp tác, hỗ trợ giữa ngành Y tế tỉnh Nghệ An và Bệnh viện Bạch Mai; phối hợp với các Sở, ngành chuyên môn tham mưu, cung cấp dữ liệu cần thiết để thực hiện tốt các nội dung hợp tác.

Các thành viên đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh và các Sở, ngành

