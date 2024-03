UBND tỉnh làm việc với Tổ Tư vấn kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An

Trong tỉnh

Sáng 8/3, UBND tỉnh tổ chức cuộc làm việc với Tổ Tư vấn kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An để thảo luận về cơ chế đặc thù, cơ chế thí điểm cho Nghệ An triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 28/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và kế hoạch làm việc của Tổ tư vấn kinh tế - xã hội năm 2024.