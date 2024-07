UBND tỉnh làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về dự án đường dây 500kV mạch 3 qua tỉnh Nghệ An

Tham dự buổi làm việc về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã: Nam Đàn, Nghi Lộc, Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu, Hoàng Mai.

Về phía Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có các đồng chí: Phạm Hồng Phương – Phó Tổng Giám đốc EVN; Phạm Lê Phú – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia.

Dự án đường dây 500kV mạch 3 đi qua địa bàn tỉnh gồm 02 dự án: Dự án Đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu dài khoảng 82,33 km, gồm có 168 vị trí móng cột tương ứng 169 khoảng cột. Dự án Đường dây 500kV Quỳnh Lưu -Thanh Hóa dài khoảng 17,5 km, gồm có 34 vị trí móng cột tương ứng 34 khoảng cột.

Đến thời điểm hiện nay, dự án đi qua địa bàn tỉnh đã hoàn thành đúc móng 202/202 vị trí; hoàn thành dựng cột 156/202 vị trí; đang dựng cột 46/202 vị trí; hoàn thành kéo dây 5/85 khoảng néo; đã kéo dây 13/85 khoảng néo.

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn điện lực Việt Nam Phạm Hồng Phương mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của tỉnh để dự án hoàn thành theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Nhằm đáp ứng tiến độ cấp bách, hoàn thành đóng điện Dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đơn vị thi công đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo UBND các huyện, thị xã và các đơn vị liên quan có dự án đi qua tiếp tục hỗ trợ và phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị thi công trực tiếp giải quyết các vướng mắc phát sinh liên quan trong quá trình thi công, tổ chức bảo vệ nhằm đảm bảo an ninh trật tự trong suốt quá trình thi công. UBND các huyện, thị xã có dự án đi qua tiếp tục đôn đốc các hộ gia đình có nhà cửa, công trình, vật kiến trúc còn lại di dời ra khỏi hành lang an toàn lưới điện. Các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tuyên truyền, vận động, hỗ trợ đơn vị thi công dự án. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục phối hợp để bố trí nhân lực, vật lực phục vụ thi công dự án…

Với yêu cầu tiến độ cấp bách do Thủ tướng Chính phủ đưa ra, tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh yêu cầu các Sở, ngành, địa phương liên quan đôn đốc việc mở đường công vụ tạm thời, tạo hành lang an toàn để các đơn vị thi công đường dây 500kV; đồng thời rà soát lại các thủ tục liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng để đảm bảo quyền lợi cho người dân. Các địa phương có dự án đi qua cần phối hợp với lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với chính quyền địa phương, chủ đầu tư đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối với những vị trí còn vướng mắc để kịp thời tháo dỡ công trình phục vụ thi công.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Tập đoàn điện lực Việt Nam, Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia chủ động thống kê, rà soát các nội dung cụ thể liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng theo đúng quy định pháp luật. Chủ đầu tư và các nhà thầu sau khi hoàn thành dự án phải thực hiện đúng cam kết hoàn nguyên mặt bằng, đường dân sinh trên toàn tuyến; tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành, địa phương để giải quyết các vướng mắc.

