UBND tỉnh họp rà soát tình hình xử lý hồ sơ thủ tục và tiến độ triển khai một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

Cuộc họp đã nghe và cho ý kiến vào Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn Km0-Km36 và xử lý sụt trượt do bão lũ đoạn Khe Thơi – Nậm Cắn. Đến nay, các địa phương đã bàn giao mặt bằng được khoảng 55,389km/55,402km (đạt 99,98%). Các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ và dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2025.

Phần còn lại chưa bàn giao khoảng 13,7m liên quan đến hộ ông Mã Văn Thành (xã Diễn Châu) do đang có tranh chấp đất đai, đã khởi kiện và đang chờ Tòa án xử lý. Về vướng mắc này, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh kết luận: Đối với trường hợp hộ dân có tranh chấp đất đai và đã khởi kiện ra Tòa án, nếu đã có phương án bồi thường nhưng chưa thể chi trả trực tiếp cho hộ dân do tranh chấp, thì phải chuyển tiền bồi thường vào tài khoản tiền gửi của Hội đồng giải phóng mặt bằng (GPMB) xã. Việc này nhằm để giải quyết vấn đề diện tích và giá đã được xác định và không làm chậm tiến độ thi công.

Về dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46 đoạn Vinh – Nam Đàn, đến nay, đã bàn giao mặt bằng được 7,1/10,7Km (đạt 66,4%); còn lại 3,6km (33,6%) là đoạn qua đất ở, đất vườn gắn liền với đất ở, đang tiếp tục triển khai.

Khu tái định cư xã Kim Liên đã triển khai thi công hoàn thành, nhưng chưa triển khai thủ tục bàn giao đất cho các hộ bị ảnh hưởng. Hiện dự án vẫn còn vướng hạ tầng kỹ thuật như đường điện trung hạ thế, đường nước, cáp của VNPT. Đường điện trung hạ thế đã lựa chọn nhà thầu từ tháng 04/2025 nhưng đến nay vẫn chưa triển khai di dời. Tại cầu Mượu đang tồn tại vướng mắc cột điện đôi và đường dây 35kV cao 12m nằm trong phạm vi GPMB chưa được di dời.

Liên quan đến dự án này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền đề nghị các xã tập trung để rà soát, giải quyết các vướng mắc, đặc biệt là những việc đã lên kế hoạch. Cần rà soát lại các thủ tục liên quan đến đất đai nếu cần, đồng thời giải quyết các vướng mắc cho người dân ở cả ba xã Vạn An, Kim Liên, Đại Huệ. Cùng với đó, các xã tập trung rà soát và chỉnh sửa ngay cột điện, không để tình trạng này kéo dài để người dân phải phản ánh nhiều lần và đảm bảo an toàn trong quá trình tham gia.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh, dự án này đang bị chậm tiến độ do yếu tố chủ quan và khách quan; khối lượng công việc hiện tại còn nhiều. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn cả ba xã xác định lại diện tích để thực hiện phương án bồi thường.

Liên quan đến việc di dời đường nước, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cả ba đơn vị (xã, chủ đầu tư xây dựng đường, chủ quản đường nước) cần kiểm tra thực tế và cam kết, nếu đơn vị nào không làm thì thay đơn vị thi công khác để giải quyết dứt điểm, tránh để tồn đọng ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Đồng thời, đề nghị Ban quản lý dự án 85 phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong quá trình GPMB. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư chậm nhất 30/12/2025. Về giải ngân vốn đầu tư, đề nghị các xã triển khai nhanh, dứt điểm trước ngày 30/11/2025.

Trong cuộc họp chiều nay, UBND tỉnh cũng đã cho ý kiến vào dự án kéo dài đường cất hạ cánh – Cảng hàng không quốc tế Vinh. Dự án đã được Tổng công ty hàng không Việt Nam (ACV) thông qua chủ trương đầu tư kéo dài thêm 600m. UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư. Sở Xây dựng đã hoàn thành thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi.

Khó khăn hiện nay của dự án là chưa xác định cụ thể diện tích, loại đất và đối tượng bị ảnh hưởng do chưa cắm mốc giới dự án trên thực địa và chưa trích đo bản đồ địa chính. Khu vực Đài K1 (0,86 ha) nằm trong phạm vi lắp giàn đèn tiếp cận, chỉ có thể bàn giao mặt bằng sau khi hoàn thiện vị trí mới. Thời gian qua, tỉnh đã làm việc với Bộ Quốc phòng và đã đạt được thống nhất về phương án đối với phần đất quốc phòng hiện Tiểu đoàn Căn cứ sân bay Vinh đang sử dụng nhằm thi công các hạng mục liên quan.

Trên cơ sở báo cáo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, cùng các Sở, ngành, trong đó có Bộ CHQS tỉnh và ACV tiếp tục làm việc với Bộ Quốc phòng để làm rõ diện tích 1,49ha phía đầu đường cất hạ cánh thuộc đất xã quản lý hay thuộc cơ quan quốc phòng để làm căn cứ bồi thường GPMB. Bên cạnh đó, Sở Tài chính bố trí kinh phí GPMB kịp thời, trước mắt ưu tiên phần kinh phí cho khu vực kéo dài 600m và nắn cải sông Rào Trường để phục vụ các hạng mục liên quan của dự án.

Tiếp đó, UBND tỉnh cũng đã nghe và cho ý kiến vào Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh Cảng nước sâu Cửa Lò; Chương trình đầu tư xây dựng các Trường phổ thông nội trú liên cấp cho các xã biên giới; dự án Bệnh viện Đa khoa Phượng Hoàng tại phường Vinh Lộc; dự án Tổ hợp sân Golf số 1 – Khu du lịch phức hợp sân golf Giang Sơn.

Về Chương trình đầu tư xây dựng các Trường phổ thông nội trú liên cấp cho các xã biên giới, trong năm 2025, Nghệ An tiến hành khởi công xây dưng 10 trường trên địa bàn các xã: Nhôn Mai, Na Ngoi, Keng Đu, Môn Sơn, Bắc Lý, Tam Thái, Quế Phong, Tri Lễ, Hạnh Lâm, Anh Sơn. Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vương Đình Nhuận cho biết, Ban đã chủ trì, phối hợp cùng Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn địa chất Bắc Trung bộ và chính quyền các xã thành lập Đoàn công tác đi kiểm tra, khảo sát thống nhất lựa chọn địa điểm đầu tư. Hiện nay Ban đang tổng hợp, rà soát số liệu để báo cáo Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản trình các cấp có thẩm quyền thống nhất, phê duyệt địa điểm đầu tư các điểm trường trước ngày 15/11/2025. Đồng thời, xây dựng chi tiết Kế hoạch thực hiện các bước thủ tục và tiến độ thực hiện các dự án cụ thể; đảm bảo mục tiêu hoàn thành các dự án trước 30/8/2026. Do thời gian triển khai rất gấp, địa bàn các xã miền núi biên giới rất khó khăn để khảo sát, bố trí được khu vực phù hợp với các yêu cầu về diện tích, quy mô của điểm trường theo tiêu chuẩn của chương trình (diện tích 5-10ha), nên quá trình khảo sát ban đầu đối với các trường liên cấp chưa thực sự bảo đảm đủ yêu cầu về tiến độ và tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định. Bên cạnh đó, các dự án có tổng mức đầu tư lớn lại đồng loạt đầu tư cùng thời điểm.

Về nội dung này, theo Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh, việc xác định vị trí xây dựng trường là một trong những vấn đề khó khăn nhất khi địa bàn các xã biên giới không có diện tích thuận lợi, dân cư thưa thớt. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành phối hợp với Ban quản lý dự án và địa phương để tìm vị trí phù hợp. Việc lựa chọn vị trí phải thuận lợi về giao thông, không được xa dân quá; đồng thời, đánh giá kỹ lưỡng để tránh xảy ra lãng phí và sai sót về quy mô. “Các ngành phải phối hợp với cấp xã để đánh giá số lượng học sinh chính xác và dự báo số lượng trong tương lai gần” – Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý. Cùng với đó, cần tiến hành các bước khảo sát về địa chất, địa hình để đảm bảo an toàn và chất lượng công trình.

Phân tích những khó khăn, thách thức gây áp lực về tiến độ liên quan đến thời gian, thủ tục pháp lý, cân đối kinh phí, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương liên quan phải lượng hóa lại công việc và xin cơ chế đặc thù để triển khai thực hiện; cập nhật quy hoạch, cập nhật mục đích sử dụng đất để đưa vào chuyển đổi. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu phải đưa ra giải pháp thiết kế cho quy mô trường lớp hợp lý, nên có thiết kế mẫu để dễ dàng nhân rộng...

