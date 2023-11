UBND tỉnh họp phiên chuyên đề tháng 11

Trong phiên họp sáng nay, UBND tỉnh đã thông qua các nội dung: - Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về sáp nhập, đặt tên, đổi tên khối, thôn ở các phường, xã tại TP Vinh và huyện Diễn Châu. - Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đào tạo lưu học sinh Lào diện thỏa thuận hợp tác giáo dục, đào tạo giữa tỉnh Nghệ An nước CHXHCN Việt Nam với các tỉnh nước CHDCND Lào, học tập tại các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh. - Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung khoản 1 phục lục IV ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 24/6/2022 của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 và hàng năm trên địa bàn tỉnh. - Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung các Nghị quyết: Số 07/NQ-HĐND ngày 24/6/2022; số 45/NQ-HĐND ngày 12/10/2022; số 62/NQ-HĐND ngày 9/12/2022 của HĐND tỉnh về thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh. - Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định về mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. - Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại Khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai và khoản 2 Điều 4 Nghị quyết số 36/2021/QH15 của Quốc hội để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh. - Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh. - Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về kết quả rà soát, hệ thống hóa các Nghị quyết Quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành kỳ 2019 – 2023 và Nghị quyết bãi bỏ một số Nghị quyết của HĐND tỉnh Nghệ An sau rà soát, hệ thống hóa kỳ 2019 – 2023. - Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định về mức chi ngân sách nhà nước cho một số hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. - Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. - Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An.