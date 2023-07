UBND tỉnh họp báo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2023

Tham dự buổi họp báo có đồng chí Nguyễn Như Khôi – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các cơ quan báo chí trong tỉnh; đại diện các cơ quan báo chí Trung ương đứng chân trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Quang cảnh buổi họp báo

Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng

Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Nguyễn Văn Trường thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh 6 tháng đầu năm 2023

Thông tin tới các cơ quan báo chí, Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Nguyễn Văn Trường cho biết: Mặc dù trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, hiệu quả của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023 tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng, đạt được kết quả quan trọng, khá tích cực trên một số ngành, lĩnh vực.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 5,79%, cao hơn tốc độ tăng trưởng bình quân 6 tháng đầu năm của cả nước (đạt 3,72%). Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,26%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 4,31% (riêng công nghiệp tăng 3,31%); khu vực dịch vụ tăng 7,91%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 4,24%. Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ vẫn giữ được mức tăng trưởng tốt. Các địa phương, đơn vị tích cực triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới.

Phó Giám đốc Sở TT&TT Nguyễn Bá Hảo khai mạc cuộc họp báo

Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 8.489 tỷ đồng, đạt 53,5% dự toán, bằng 80,6% so với cùng kỳ. Chi ngân sách địa phương ước thực hiện 16.862 tỷ đồng, đạt 50,8% dự toán HĐND tỉnh giao. Thu hút được 08 dự án FDI với số vốn đăng ký 613,8 triệu USD, tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh 725,4 triệu USD, xếp vị trí thứ 8/63 tỉnh, thành trong cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Có 984 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, 628 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại.

Tỉnh đã hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; phối hợp với các Bộ, ban, ngành Trung ương và báo cáo Bộ Chính trị đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, đồng thời Bộ Chính trị đã thống nhất ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, an sinh xã hội được quan tâm, thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ, chính sách. Công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Hoạt động đối ngoại triển khai hiệu quả, sôi nổi. Thực hiện tốt công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu kiện của công dân.

Các đồng chí chủ trì buổi họp báo

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng GRDP, thu ngân sách nhà nước chưa đạt kịch bản 6 tháng đề ra và thấp hơn so với cùng kỳ năm 2022. Tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trên địa bàn mặc dù cao hơn so bình quân chung của cả nước nhưng còn thấp hơn so với cùng kỳ năm 2022 và chưa đáp ứng so với kỳ vọng (tính đến ngày 30/6/2023, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư công đạt 32,37% kế hoạch)...

Nhà báo Trần Duy Ngoãn đề nghị cho biết còn bao nhiêu dự án đầu tư đang gặp khó khăn trong giải ngân, giải pháp trong thời gian tới

Nhà báo Hồ Lan đề nghị làm rõ nội dung bồi thường giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp và mở rộng QL1A

Tại buổi họp báo, các nhà báo, phóng viên đã phản ánh một số nội dung liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp và mở rộng QL1A. Bất cập, vướng mắc trong triển khai một số dự án liên quan đến dân sinh trên địa bàn tỉnh như đường ven biển đoạn đi qua xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu; việc triển khai thi công dự án công viên sinh thái vĩnh hằng tại huyện Hưng Nguyên; việc đầu tư xây dựng nhà máy điện năng lượng mặt trời tại hồ Vực Mấu; công tác xử lý chất thải, rác thải, hệ thống nước sạch;... Đề nghị giải trình thêm mục đích, ý nghĩa việc triển khai xây dựng dự án Đền thờ liệt sỹ tỉnh tại khu vực núi Dũng Quyết.

Các phóng viên, nhà báo cũng quan tâm đến việc xử lý cán bộ, công chức sinh con thứ 3; các nội dung về chương trình nghệ thuật trong Lễ hội Làng Sen có đặc sắc hơn các năm trước hay không; giải quyết tình trạng thiếu nhân lực của ngành Du lịch, nguyên nhân do đâu, trách nhiệm thuộc về Sở, ngành nào... Liên quan đến nội dung chất vấn của kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 14, các nhà báo bày tỏ chưa thấy trách nhiệm của các Sở, ngành trong việc phòng, chống đuối nước cho trẻ em...

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi cho biết tại phiên chất vấn kỳ họp lần thứ 14, bên cạnh các Sở được lựa chọn để trả lời chất vấn thì các câu hỏi của đại biểu, cử tri đều được các Sở, ngành liên quan trả lời. HĐND tỉnh không bỏ sót trách nhiệm bất cứ cơ quan, nhà nước nào liên quan các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh

Làm rõ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án QL1A, Phó Giám đốc Sở GTVT Nguyễn Đức An cho biết tỉnh cũng đã có nhiều văn bản xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương giải quyết cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án, hiện còn phải đền bù 1.286 tỷ đồng. Tỉnh phải chờ Chính phủ, Quốc hội xem xét giải quyết từ nguồn vượt thu ngân sách năm 2022

Những vấn đề nhà báo, phóng viên quan tâm được lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương liên quan trao đổi cụ thể.

Mong muốn cơ quan báo chí tiếp tục phản ánh kịp thời, chính xác hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu

Điểm lại một số kết quả nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2023, đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá các cơ quan báo chí đã thông tin tương đối đầy đủ, kịp thời các hoạt động chỉ đạo điều hành của tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn trong 6 tháng cuối năm, các cơ quan báo chí, các nhà báo tiếp tục phản ánh kịp thời, chính xác các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thúc đẩy và hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm 2023; đưa tin nhanh, trung thực, khách quan, định hướng dư luận một cách có hiệu quả.

Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền các Nghị quyết lớn như Nghị quyết lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết quả nổi bật các Kỳ họp Quốc hội khóa XV vừa qua và kỳ họp lần thứ 14 HĐND tỉnh. Thông tin tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội của các địa phương, đơn vị; các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh; những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt. Thông tin tuyên truyền việc triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 sau khi được ban hành. Tuyên truyền việc công bố và tổ chức thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đồng thời, tuyên truyền phản ánh toàn diện các hoạt động chỉ đạo điều hành kinh tế của các cấp chính quyền; các phong trào thi đua lao động sản xuất; kết quả triển khai nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế trên các lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp, công nghiệp thương mại, dịch vụ...; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp; thực hiện kịp tiến độ, hiệu quả các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện tốt công tác vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho hộ nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025.

Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền công tác cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện, gắn với trách nhiệm người đứng đầu; sự quyết liệt, nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương trong thực hiện Đề án số 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030...

Đối với các ý kiến của các phóng viên, nhà báo phát biểu tại cuộc họp chưa được Sở, ngành trao đổi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long giao Sở TT&TT tổng hợp gửi các Sở, ngành trả lời cụ thể bằng văn bản.

6 tháng đầu năm 2023, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành 13 văn bản chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị xử lý 15 vấn đề báo nêu. Trong đó có 14/15 vấn đề đã thông báo kết quả xử lý về Sở TT&TT; 01/15 vấn đề chưa đến hạn xử lý. Sở TT&TT ban hành 11 văn bản, trong đó 01 văn bản thông báo cho cơ quan báo chí kết quả chỉ đạo, kiểm tra xử lý thông tin báo nêu của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 01 văn bản chuyển thông tin công dân phản ánh đến cơ quan báo chí; 09 văn bản đề nghị người đứng đầu các sở, ban, ngành, địa phương kiểm tra xử lý 09 vấn đề báo nêu. 6 tháng đầu năm 2023, có 10 đơn vị chủ động chỉ đạo xử lý 38 vấn đề các cơ quan báo chí đăng tải, số lượng đơn vị chủ động xử lý giảm so với cùng kỳ năm 2022. UBND thành phố Vinh là đơn vị chủ động xử lý nhiều thông tin báo nêu nhất với 16/38 vấn đề (chiếm 42%). Trong 38 vấn đề được các đơn vị địa phương quan tâm xử lý, có 12/38 vấn đề Sở TT&TT không nhận được báo cáo kết quả xử lý của các đơn vị, 09/38 vấn đề đang được chỉ đạo kiểm tra, xử lý; 17/38 vấn đề đã có báo cáo kết quả xử lý gửi về Sở TT&TT.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn