9 tập thể và 61 cá nhân đạt giải trong cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Cải cách hành chính tỉnh Nghệ An” năm 2023

05 tập thể và 04 cá nhân đạt giải Nhất: - Công an tỉnh. - Sở GD&ĐT. - UBND TX Thái Hòa. - UBND huyện Hưng Nguyên. - UBND huyện Nam Đàn. - Ông Trần Thành Tăng, Công chức Tư pháp-Hộ tịch, UBND xã Nghĩa Hiếu, huyện Nghĩa Đàn, đạt giải nhất tuần 1. - Bà Nguyễn Thị Phương Chi, cán bộ đội tham mưu, Phòng PC 06, Công an tỉnh Nghệ An, đạt giải nhất tuần 2. - Bà Nguyễn Thị Phương Trang, Kiểm tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Thái Hòa, đạt giải nhất tuần 3. - Bà Vi Thị Bích Thảo, Công chức Địa chính, Xây dựng và Môi trường, UBND xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu, đạt giải nhất tuần 4. 08 cá nhân đạt giải Nhì: - Lê Thị Huyến, Trường THCS Nguyễn Biểu, huyện Hưng Nguyên, đạt giải nhì tuần 1. - Dương Bá Hoan, UBND xã Tào Sơn, huyện Anh Sơn, đạt giải nhì tuần 1. - Trịnh Thị Ngọc Mai, Huyện ủy Hưng Nguyên, đạt giải nhì tuần 2. - Lê Thị Quỳnh Trang , Sở Tài nguyên và Môi trường, đạt giải nhì tuần 2. - Nguyễn Quý Long, Thanh tra huyện Quỳ Hợp, đạt giải nhì tuần 3. - Trần Anh Tuấn, Công an xã Diễn Yên, Công an huyện Diễn Châu, giải nhì tuần thứ 3. - Phan Thị Mỹ Lệ, Cục Thuế tỉnh Nghệ An, đạt giải nhì tuần 4. - Hoàng Nghĩa Hùng, UBND huyện Nam Đàn. 12 cá nhân đạt giải Ba: - Cao Ngọc Linh Đan, Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2, TP Vinh, Giải Ba tuần 1. - Phạm Thị Xuân, Bệnh viện chấn thương chỉnh hình Nghệ An, Giải ba tuần 1. - Lữ Đức Báu, xã Tam Quang, huyện Tương Dương , giải ba tuần 1. - Lê Thị Thanh Xuân, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh Nghệ An, đạt giải ba tuần 2. - Ngô Thị Quỳnh, Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Lộc, đạt giải ba tuần 2. - Ma Văn Giáp, xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu, Nghệ An, đạt giải ba tuần 2. - Nguyễn Ty Hiệp, xã Tân Hợp, huyện Tân Kỳ, Giải Ba tuần 3. - Nguyễn Thị Hồng Nhung, UBND xã Nghi Ân, TP Vinh, Giải Ba tuần 3. - Hoàng Thị Thuý Giang, Phòng Tư pháp huyện Nam Đàn, Giải Ba tuần 3, Giải Ba tuần 4. - Dương Ngọc Đức, UBND phường Long Sơn, Thị xã Thái Hòa, Giải Ba tuần 4, Giải KK tuần 3. - Phan Thanh Ngọc, Trường THPT Đặng Thúc Hứa, huyện Thanh Chương, Giải Ba tuần 4. Có 40 cá nhân đạt giải Khuyến khích 01 tập thể, 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức cuộc thi: - Phòng Cải cách hành chính – Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An; - Đồng chí Trần Quốc Chung – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tổ chức cuộc thi; - Đồng chí Nguyễn Trung Thành – Chuyên viên phòng CCHC Sở Nội vụ Nghệ An, Thành viên tổ giúp việc Ban Tổ chức cuộc thi; - Đồng chí Phạm Thị Thu Huyền, Phó Trưởng phòng Quản trị hệ thống và An ninh thông tin - Cổng thông tin điện tử Nghệ An; 04 tập thể đạt giải thi tuần: - Công an tỉnh Nghệ An - UBND huyện Diễn Châu - UBND huyện Hưng Nguyên - UBND huyện Nam Đàn