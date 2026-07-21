Triệt phá chuyên án ma túy lớn, thu giữ hơn 15.000 viên ma túy tổng hợp

Đối tượng Lương Văn Thoi (sinh năm 1997), trú bản Tân Tiến, xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An tại cơ quan chức năng. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, khoảng 22 giờ 15 phút ngày 20/7, tại khu vực thuộc bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đồng chủ trì, phối hợp với Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, phát hiện, bắt quả tang đối tượng Lương Văn Thoi (sinh năm 1997), trú bản Tân Tiến, xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An, đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ 60 gói ma túy tổng hợp dạng hồng phiến (12.000 viên) và 1 bánh heroin.

Lực lượng chức năng thu giữ 60 gói ma túy tổng hợp dạng hồng phiến và 1 bánh heroin. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, trong giai đoạn 1 của Chuyên án NA 126.3, ngày 18/7, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã bắt giữ đối tượng Xồng Nhìa Xênh (sinh năm 1995), trú tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), khi đang vận chuyển trái phép 3.200 viên ma túy tổng hợp từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ.