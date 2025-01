UBND tỉnh cho Công ty Cổ phần May mặc xuất khẩu Đức Phát thuê 27.606 m2 đất tại xã Tam Hợp

Theo đó, UBND tỉnh quyết định cho phép Công ty Cổ phần May mặc xuất khẩu Đức Phát chuyển mục đích sử dụng 27.600,6 m2 đất nông nghiệp (trồng cây hàng năm) tại xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, có nguồn gốc do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án Nhà máy May xuất khẩu Đức Phát. Đồng thời, cho Công ty Cổ phần May mặc xuất khẩu Đức Phát thuê 27.606,8 m2 đất tại xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp để thực hiện dự án Nhà máy May xuất khẩu Đức Phát theo quy hoạch và pháp luật, cụ thể như sau: Mục đích sử dụng đất là đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp. Thời hạn thuê đất 50 năm, kể từ ngày UBND tỉnh ban hành Quyết định.

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm. Trong đó, Công ty Cổ phần May mặc xuất khẩu Đức Phát được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản theo quy định tại khoản 2 Điều 39 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024, với thời gian được miễn đến ngày 31/3/2025 và được miễn tiền thuê đất 11 năm sau thời gian được miễn tiền thuê đất của thời gian xây dựng cơ bản.

Phương thức cho thuê đất: Nhà nước cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường: Theo dõi, thống kê, tổng hợp việc miễn tiền thuê đất của chủ đầu tư; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; ký hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần May mặc xuất khẩu Đức Phát; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xác định mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty Cổ phần May mặc xuất khẩu Đức Phát theo quy định; chuyển thông tin địa chính cho Cơ quan Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính khi hết thời gian được miễn tiền thuê đất theo quy định. Trường hợp trong quá trình sử dụng đất người được thuê đất không đáp ứng được điều kiện để được miễn tiền thuê đất theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ thì Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND tỉnh quyết định thu hồi việc miễn tiền thuê đất và chuyển thông tin cho cơ quan thuế để phối hợp tính, thu, nộp số tiền thuê đất và khoản tiền tương ứng với tiền chậm nộp tiền thuê đất phải nộp theo quy định.

Văn phòng Đăng ký đất đai Nghệ An: Cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định của pháp luật.

Sở Kế hoạch và Đầu tư: Theo dõi việc triển khai thực hiện dự án Nhà máy May xuất khẩu Đức Phát tại xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp của Công ty Cổ phần May mặc xuất khẩu Đức Phát theo chủ trương đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

Sở Tài chính: Thực hiện hoặc hướng dẫn các đơn vị có liên quan xác định các khoản được trừ vào số tiền thuê đất phải nộp của Công ty Cổ phần May mặc xuất khẩu Đức Phát theo quy định.

Sở Xây dựng: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền để hướng dẫn Công ty Cổ phần May mặc xuất khẩu Đức Phát lập, hoàn thiện các hồ sơ xây dựng (nếu có) của dự án theo quy định.

Cục Thuế tỉnh Nghệ An: Xác định đơn giá thuê đất, số tiền thuê đất phải nộp vào ngân sách nhà nuớc; ban hành thông báo nộp tiền thuê đất gửi cho Công ty Cổ phần May mặc xuất khẩu Đức Phát khi hết thời gian được miễn giảm tiền thuê đất theo quy định.

UBND huyện Quỳ Hợp, UBND xã Tam Hợp: Thực hiện chức năng quản lý nhà nuớc đối với việc sử dụng đất, bảo vệ môi truờng, phòng cháy chữa cháy của Công ty Cổ phần May mặc xuất khẩu Đức Phát trong quá trình triển khai thực hiện dự án nêu trên theo quy định của pháp luật.

Công ty Cổ phần May mặc xuất khẩu Đức Phát: Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện nhiệm vụ theo quy định; nộp tiền thuê đất, các khoản phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật; sử dụng đất đúng mục đích, đúng diện tích, mốc giới khu đất; chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư xây dụng, đất đai, bảo vệ môi truờng và các quy định khác có liên quan…

Tác giả: PT (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn