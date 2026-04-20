Nghệ An: Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với 108 hộ dân để “gỡ vướng” mặt bằng Quốc lộ 1A

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải đối thoại với 108 hộ dân để gỡ vướng GPMB Quốc lộ 1A. Ảnh: Thành Duy

Nghệ An phân nhóm đối thoại, bóc tách từng vướng mắc

Ngày 20/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc đối thoại với 108 công dân có kiến nghị liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB Dự án mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 1A giai đoạn 2003-2006 và Dự án cầu Yếu Diễn Thủy giai đoạn 2007-2009. Ông Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chủ trì, cùng sự tham gia của lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các sở, ngành và địa phương liên quan.

Điểm đáng chú ý là cuộc đối thoại được tổ chức theo hướng trực diện, chia thành 4 nhóm vấn đề cụ thể để trao đổi, làm rõ. Nhóm thứ nhất gồm 7 hộ dân đề nghị được bồi thường phần diện tích đất thuộc hành lang an toàn giao thông 7m đã bị thu hồi từ giai đoạn trước. Ba nhóm còn lại với 101 hộ dân cùng kiến nghị được bồi thường về đất khi thực hiện Dự án mở rộng Quốc lộ 1A giai đoạn 2003-2006, song lại có sự khác biệt về hồ sơ, nguồn gốc và hiện trạng sử dụng đất.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cùng đoàn công tác đã trực tiếp lắng nghe toàn bộ ý kiến, căn cứ pháp lý và thực tiễn mà các hộ dân đưa ra. Song song, các sở, ngành như Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Ban Tiếp công dân tỉnh… đã tham gia giải trình theo từng nội dung cụ thể, bám sát từng nhóm vấn đề.

Qua đó cho thấy, nguyên nhân chính của các kiến nghị kéo dài nhiều năm xuất phát từ việc các dự án được triển khai qua nhiều giai đoạn khác nhau (1994-1996; 2003-2006; 2010-2014), với cơ chế, chính sách bồi thường không đồng nhất theo thời điểm.

Cụ thể, ở giai đoạn 1994-1996 (dự án PMU1), Nhà nước chỉ thực hiện bồi thường tài sản trên đất, không bồi thường về đất. Việc giải tỏa hành lang an toàn giao thông năm 1995 cũng không thực hiện thu hồi đất hay bồi thường đất, mà chủ yếu xác lập ranh giới quản lý theo quy định chung. Đây là căn cứ quan trọng để xem xét các kiến nghị liên quan đến phần đất hành lang 7m.

Đối với dự án cầu Yếu giai đoạn 2007-2009, phương án bồi thường đã được phê duyệt và thực hiện đúng quy định, các hộ dân đã được bồi thường, hỗ trợ, trong đó có trường hợp được bố trí tái định cư hoặc hỗ trợ đời sống, di chuyển.

Kết luận rõ ràng, đảm bảo đúng pháp luật

Trên cơ sở các quy định pháp lý theo từng thời kỳ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải đã đưa ra kết luận cụ thể đối với từng nhóm kiến nghị.

Đối với 7 hộ dân liên quan đến hành lang an toàn giao thông, việc không bồi thường đất được xác định là phù hợp với chính sách của Nhà nước tại thời điểm thực hiện. Các văn bản của Bộ Giao thông Vận tải (cũ) và chỉ đạo của Chính phủ trước đây đều khẳng định nguyên tắc này.

Với 101 hộ dân kiến nghị bồi thường đất trong giai đoạn 2003-2006, kết quả rà soát cho thấy dự án mở rộng Quốc lộ 1A thời điểm đó chỉ thực hiện trên phần diện tích đã được giải tỏa từ trước (giai đoạn PMU1), không phát sinh thu hồi đất mới. Vì vậy, không có cơ sở pháp lý để thực hiện bồi thường về đất như kiến nghị.

Liên quan đến thắc mắc về nguồn kinh phí 1.275 tỷ đồng do Quốc hội bố trí để hỗ trợ GPMB, cơ quan chuyên môn khẳng định khoản kinh phí này chỉ áp dụng cho giai đoạn nâng cấp Quốc lộ 1A từ 2010-2014, không liên quan đến các giai đoạn trước đó.

Nhấn mạnh tại cuộc đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải cho rằng, các dự án giao thông, đặc biệt là Quốc lộ 1A, có được kết quả như hiện nay là nhờ sự đồng thuận, chia sẻ rất lớn từ người dân. Tuy nhiên, việc giải quyết các kiến nghị phải đặt trong khuôn khổ pháp luật, không thể vận dụng ngoài quy định.

Để đảm bảo trả lời thấu đáo, rõ ràng sau đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giao UBND xã Diễn Châu rà soát nguồn gốc, quá trình sử dụng đất của từng hộ; Sở Xây dựng xác định cụ thể phạm vi hành lang giao thông; Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện hồ sơ địa chính. Trên cơ sở đó, Ban Tiếp công dân tỉnh tham mưu ban hành thông báo kết luận, nêu rõ nội dung nào đủ điều kiện xem xét, nội dung nào không có cơ sở giải quyết.

Đồng thời, kết quả sẽ được tổng hợp, báo cáo các cơ quan Trung ương theo quy định. Trường hợp người dân chưa đồng thuận với kết luận, có thể thực hiện quyền khởi kiện tại tòa án.

Cuộc đối thoại không chỉ dừng ở việc giải đáp kiến nghị cụ thể mà còn thể hiện tinh thần cầu thị, đối thoại trực tiếp, đi đến tận cùng vấn đề. Qua đó, góp phần tháo gỡ những vướng mắc kéo dài, củng cố niềm tin của người dân trên cơ sở thượng tôn pháp luật.

Tác giả: Văn Thanh

Nguồn tin: thanhtra.com.vn