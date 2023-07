UBND thị xã Cửa Lò làm việc với Công ty Điện lực Nghệ An

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phạm Thị Hồng Toan – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy; Lê Thanh Long – Phó Bí thư thường trực; Chủ tịch HĐND thị xã; Doãn Tiến Dũng – Phó bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; Các đồng chí trưởng các phòng, ban, ngành liên quan và lãnh đạo UBND các phường.

Về phía đoàn công tác của Công ty Điện lực Nghệ An có đồng chí: Bành Hồng Hiển – Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An cùng các đồng chí lãnh đạo của công ty Điện lực Nghệ An.

Là địa bàn du lịch, nên việc cung ứng nguồn điện trên địa bàn luôn được ngành điện Nghệ An ưu tiên, nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh các khách sạn, nhà hàng và nghỉ dưỡng của du khách khi về Cửa Lò. Thị xã được cấp điện qua 6 đường dây trung thế qua 2 trạm 110kV, với 214 trạm biến áp chuyên dùng, tổng công suất 68.141MW; 81 trạm biến áp công cộng, tổng công suất 26.880MW; 16.060 công tơ điện tử. Năm nay, ngành điện đã đầu tư 0,7 km đường dây trung thế, 06 TBA chống quá tải và bổ sung 18 km đường dây hạ thế để giải quyết tình trạng quá tải và điện áp thấp. Trong 6 tháng đầu năm, tình hình nguồn cung cấp điện khá ổn định. Tuy nhiên, đầu tháng 6 tình trạng thiếu hụt nguồn điện tăng cao do ảnh hưởng cực đoan của thời tiết nên phải cắt điện luân phiên một số vùng.

Tại buổi làm việc, các đại biểu thị xã và các phường đã có nhiều ý kiến, kiến nghị đến công ty Điện lực Nghệ An liên quan đến hạ tầng điện trên địa bàn như cần bó cáp viễn thông, nâng cấp, sữa chữa các cột điện đã hư hỏng, đảm bảo an toàn và mỹ quan trên địa bàn; Nâng cấp vận hành phụ tải đảm bảo cung ứng tốt nguồn điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho nhân dân.

Lãnh đạo Điện lực Nghệ An cũng đã nêu một số khó khăn, bất cập yêu cầu cần có sự hỗ trợ của thị xã và điện lực Cửa Lò, đặc biệt trong công tác phối hợp với địa phương để lên phương án thực hiện nâng cấp hệ thống cột điện, trạm chuyên dùng và các dự án điện trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Thị ủy Cửa Lò Phạm Thị Hồng Toan cảm ơn lãnh đạo Công ty Điện lực Nghệ An thời gian qua đã quan tâm chỉ đạo, đầu tư các hạ tầng qua đó đảm bảo cung cấp điện khá ổn định, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất kinh doanh và phát triển du lịch địa phương. Đồng chí nhấn mạnh, điện là yếu tố tiên quyết thu hút đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh và du lịch, vì vậy mong muốn Công ty Điện lực Nghệ An tiếp tục có phương án phối hợp, đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cấp hệ thống trạm biến áp và các công tơ, cột điện không đáp ứng được công tác an toàn lưới điện và an toàn cho nhân dân; Hỗ trợ, quan tâm đầu tư cấp điện ưu tiên, kịp thời theo kế hoạch để thực hiện phát triển du lịch trên địa bàn do nhu cầu sử dụng lớn, nhất là các khách sạn, nhà hàng. Đồng thời khẳng định thị xã Cửa Lò sẽ luôn đồng hành cùng ngành điện trong việc phối hợp triển khai các công việc liên quan, đảm bảo tiến độ các dự án điện trên địa bàn thị xã.

Tác giả: Dương Tân – Tạ Nhật

Nguồn tin: cualo.vn