Nhân viên điện lực Nghệ An phát loa trong đêm, kêu gọi người dân tiết kiệm điện

Your browser does not support the video tag.

Phát loa trên phố kêu gọi người dân tiết kiệm điện

Thời gian này, cứ vào buổi tối một số nhân viên điện lực TP.Vinh (Công ty Điện lực Nghệ An) buộc loa kéo vào xe máy chạy khắp các tuyến đường phố, ngõ ngách phát loa tuyên truyền, kêu gọi người dân sử dụng tiết kiệm điện.

Đêm đến, những nhân viên điện lực Nghệ An đi tuyên truyền trên các tuyến phố ở TP.Vinh để tuyên truyền, vận động người dân tiết kiệm điện.



Theo điện lực TP.Vinh, mỗi ca tuyên truyền kéo dài trong khoảng 2 giờ (từ khoảng 20 giờ đến 22 giờ). Hệ thống loa tự chế được chằng cố định trên xe máy của một nhân viên. Không chỉ phát loa tuyên truyền, những nhân viên này còn vào tận nhà dân kêu gọi tắt các thiết bị điện không cần thiết như đèn led, đèn trang trí, biển quảng cáo cỡ lớn... để tiết kiệm điện.

Anh Lê Xuân Trường - Phó Giám đốc Điện lực TP. Vinh, cho biết mùa hè năm nay đặc biệt nắng nóng, nên việc cung ứng điện gặp nhiều khó khăn. "Chúng tôi phải đi tuyên truyền đến từng khách hàng chung tay cùng với công ty điện lực để tiết kiệm điện, đảm bảo lưới điện vận hành ổn định", anh Trường nói.

Theo những nhân viên ngành điện, mỗi ngày, họ đi vận động, tuyên truyền cho người dân tiết giảm điện trong giờ cao điểm từ 10 giờ đến 14 giờ và từ 20 giờ đến 22 giờ hàng ngày. Trong quá trình đi tuyên truyền, họ nhận thấy được nhiều người dân ủng hộ, thông cảm với ngành điện. Tuy nhiên, cũng có một số người không hài lòng bởi nó ảnh hưởng đến việc kinh doanh của họ nên chỉ tắt điện cho có và tắt đi rồi lại bật lại một số bóng đèn.

Vận động các hộ dân tắt các thiết bị điện không cần thiết như đèn led, đèn trang trí, biển quảng cáo cỡ lớn... để tiết kiệm điện.



Tối 9/6, sau khi được nhân viên điện lực TP.Vinh phân tích về tình trạng thiếu điện, anh Hoàng Văn Nam (30 tuổi) - chủ cửa hàng điện thoại trên đường Minh Khai (TP. Vinh) đã tắt biển quảng cáo, đèn led, bóng sáng cỡ lớn trước cửa hàng.

Anh Nam cho biết, khi tắt quảng cáo sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh bởi nhiều người nghĩ rằng quán đã đóng cửa. Tuy nhiên, thành phố đang thiếu điện nên chúng tôi hoàn toàn ủng hộ chủ trương này.

Đẩy mạnh tiết kiệm điện do thiếu nguồn cung

Mới đây, vào ngày 7/6 UBND tỉnh Nghệ An có buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình cung cấp điện trong giai đoạn nắng nóng, công tác tiết kiệm điện, điều chỉnh phụ tải tự nguyện và tiết giảm điện trên địa bàn tỉnh.

Theo Công ty điện lực Nghệ An, từ cuối tháng 5 đến nay, tình hình nắng nóng gay gắt và tác động của hiện tượng El Nino diễn ra tại nhiều nơi trong cả nước thời gian qua đã làm tăng nhu cầu điện sinh hoạt của nhân dân, kết hợp với tình trạng thiếu mưa ở các tỉnh phía Bắc nên nước về các hồ thủy điện rất thấp, đã gây ảnh hưởng rất lớn đến cung ứng điện trong mùa khô năm 2023.

Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An Bành Hồng Hiển cho biết, tính đến cuối tháng 5 vừa qua, Nghệ An đã tiêu thụ 1,7 tỷ kWh, tốc độ tăng trưởng 4%. Riêng trong tháng 5, sản lượng thương phẩm hơn 380 triệu kWh, tốc độ tăng trưởng 17%. Công suất ngày cao nhất là 920MW, sản lượng ngày cao nhất là 17,8 triệu kWh.

Ngày 7/6 UBND tỉnh Nghệ An có buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình cung cấp điện trong giai đoạn nắng nóng, công tác tiết kiệm điện, điều chỉnh phụ tải tự nguyện và tiết giảm điện trên địa bàn.



Từ đầu năm đến nay, tình hình cấp điện chia làm 3 giai đoạn. Từ đầu năm đến ngày 3/5, tình hình cấp điện ổn định, đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống, ngành điện tập trung tuyên truyền tiết kiệm điện. Từ ngày 4/5 đến ngày 6/5, bắt đầu xảy ra nắng nóng nên ngành Điện tập trung tiết kiệm điện và điều chỉnh phụ tải điện tự nguyện phi thương mại. Đặc biệt, từ ngày 1/6 đến nay, do tình hình thiếu nguồn điện nghiêm trọng, ngành đã điều hành lưới điện theo tinh thần vừa tiết kiệm, vừa tiết giảm phụ tải, trung bình từ 134MW - 240MW/ngày. Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng ngành Điện đang cố gắng đảm bảo cung ứng điện cho khách hàng sử dụng điện quan trọng và khách hàng ưu tiên theo quyết định của UBND tỉnh.

Để đảm bảo cung cấp điện trong mùa khô, tỉnh Nghệ An đã có các văn bản chỉ đạo các địa phương triển khai các giải pháp đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh tiết kiệm điện trong mùa khô và năm 2023.

Cũng tại buổi làm việc này, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung cũng khẳng định, Nghệ An sẽ đồng hành, hợp tác, chia sẻ cùng với Tập đoàn Điện lực Việt Nam tháo gỡ các khó khăn do khả năng cung ứng điện khó khăn trong thời gian qua. Và thực tế, tỉnh Nghệ An đã quan tâm công tác này, trong đó đã ban hành Chỉ thị về việc tiết kiệm điện mùa khô và năm 2023.

Ông Nguyễn Đức Trung đồng tình với việc đẩy mạnh việc chỉ đạo tiết giảm công suất sử dụng điện đối với các hệ thống đèn chiếu sáng giao thông, chiếu sáng quảng cáo, trang trí và các cơ quan hành chính, sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý. Đồng chí giao Sở Công Thương chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân liên quan trong việc triển khai thực hiện các nội dung trên.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương quan tâm, thực hiện các giải pháp cải tiến, sử dụng thiết bị đảm bảo mức tiêu hao năng lượng hợp lý, đảm bảo hiệu quả sử dụng điện. Đồng thời, giao Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan báo chí của tỉnh tăng cường tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp có ý thức hơn về tiết kiệm điện và thông báo về lịch cắt điện để người dân có kế hoạch sinh hoạt và sản xuất.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng giao Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam phối hợp Sở Công Thương và Công ty Điện lực Nghệ An rà soát hoạt động của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp để xây dựng kế hoạch và thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm.

Tác giả: Hoàng Trinh

Nguồn tin: congthuong.vn