Điện lực Nghệ An nỗ lực sản xuất kinh doanh, đảm bảo cung ứng điện an toàn và ổn định

Trong Quý II năm 2023, Công ty Điện lực Nghệ An đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo cung ứng điện liên tục, an toàn và ổn định ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, đảm bảo điện phục vụ các sự kiện văn hóa, chính trị, xã hội trên phạm vi toàn tỉnh.

Sản lượng điện thương phẩm Quý II năm 2023 của Công ty Điện lực Nghệ An thực hiện 1.179,87 triệu kWh, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước.

Công tác dịch vụ khách hàng: Trong quý II/2023, Công ty đã tiếp nhận 26.297 yêu cầu của khách hàng về cấp điện mới, thay đổi giá, các dịch vụ điện trong quá trình thực hiện hợp đồng…và đã được giải đáp kịp thời theo quy định. Tăng cường truyền thông tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả, khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ điện trực tuyến và đặc biệt là thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, đem đến cho khách hàng dịch vụ tốt nhất.

Công tác kỹ thuật và đầu tư xây dựng: trong quý II/2023, Công ty Điện lực Nghệ An đã nỗ lực, tập trung thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng, thúc đẩy tiến độ đóng điện các trạm biến áp chống quá tải, đáp ứng nhu cầu sử dụng sinh hoạt của nhân dân và sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Đảm bảo tiến độ và chất lượng các công trình đầu tư xây dựng. Tập trung xử lý các khiếm khuyết trên lưới điện, triển khai các phương án đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng năm 2023.

Một số nhiệm vụ trong Quý III năm 2023:

Quý III/2023, được dự báo thời tiết cực đoan, nắng nóng khắc nghiệt sẽ xảy ra trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An. Công ty Điện lực Nghệ An đã xây dựng phương án đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng, tiếp tục đầu tư xây dựng các trạm biến áp, xử lý các khiếm khuyết trên lưới điện để đảm bảo cấp điện phục vụ doanh nghiệp và người dân. Đẩy mạnh công tác giảm tổn thất điện năng; Thực hiện nhiệm vụ kép, vừa đảm bảo công tác sản xuất kinh doanh vừa thực hiện phòng chống dịch bệnh; Đẩy mạnh hoạt động tự kiểm tra kinh doanh và dịch vụ khách hàng. Tăng cường công tác kiểm tra và xử lý vi phạm sử dụng điện; Tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả mùa nắng nóng năm 2023, cách phòng tránh tai nạn điện trong dân. Đặc biệt tuyên truyền dịch vụ trực tuyến thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt. Công tác chuyển đổi số. Tiếp tục làm việc với các khách hàng, doanh nghiệp lớn về công tác điều chỉnh phụ tải (DR) mùa nắng nóng năm 2023.

Đảm bảo tiến độ các công trình điện; bám sát địa phương để giải quyết các vướng mắc về đền bù GPMB, hành lang tuyến..., tập trung lực lượng thi công đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm. Tăng cường các giải pháp đảm bảo cấp điện an toàn và ổn định; Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, tăng cường ứng trực 24/24h để đối phó, xử lý kịp thời với các tình huống, sự cố, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khách hàng.

Công ty Điện lực Nghệ An rất mong nhận được sự đồng hành và chia sẻ của quý khách hàng sử dụng điện, Chính quyền địa phương, Nhân dân và Doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Đồng thời khuyến cáo quý khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả./.

