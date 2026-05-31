Kết quả Nam Định 3-0 SLNA: Xuân Son lập hat-trick

Xuân Son tỏa sáng với 3 bàn thắng giúp Nam Định đánh bại SLNA.

Bàn thắng:

Nam Định: Xuân Son (14’, 23’, 70’)

VIDEO: Nam Định 3-0 SLNA

Your browser does not support the video tag.

Cả Nam Định và SLNA đều đã sớm trụ hạng, trận đấu ở vòng 25 chỉ còn mang tính thủ tục. Dù vậy, Nam Định vẫn nhập cuộc với quyết tâm cao. Đội bóng thành Nam nhanh chóng áp đặt thế trận và sớm có bàn thắng mở tỷ số.

Phút 14, từ một tình huống tấn công mạch lạc, Xuân Son dứt điểm quyết đoán, không cho thủ môn Cao Văn Bình của SLNA cơ hội cản phá. Bàn thắng giúp Nam Định chơi hưng phấn hơn. Chỉ 9 phút sau, tiền đạo mang áo số 9 tiếp tục lên tiếng. Xuân Son hoàn tất cú đúp, giúp đội chủ nhà gia tăng cách biệt lên 2-0 ngay trong hiệp 1.

Sang hiệp 2, Nam Định vẫn duy trì sức ép lớn lên phần sân đối phương. SLNA nỗ lực tổ chức lại đội hình nhưng gặp nhiều khó khăn trước lối chơi chủ động của đội chủ nhà. Phút 69, Xuân Son hoàn tất cú hat-trick sau một pha dứt điểm gọn gàng trong vòng cấm, nâng tỷ số lên 3-0. Đây cũng là dấu chấm hết cho mọi hy vọng có điểm của SLNA.

Những phút còn lại, Nam Định chủ động giảm nhịp độ nhưng vẫn kiểm soát tốt thế trận. SLNA không tạo ra được cơ hội đáng chú ý nào. Chung cuộc, Nam Định giành chiến thắng 3-0 thuyết phục. Với kết quả này, đội bóng thành Nam có 34 điểm, tạm xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, SLNA trắng tay trên sân khách và đứng ở vị trí thứ 9 với 27 điểm sau 25 vòng đấu.

Đội hình ra sân:

Nam Định: Lucas, A Mít, Caio, Tuấn Anh, Văn Đạt, Vũ Phong, Văn Vũ, Romulo, Kevin Phạm Ba, Tuấn Dương, Xuân Son

SLNA: Văn Bình, Nguyên Hoàng, Olaha, Xuân Bình, Quang Vinh, Long Vũ, Carlos, Văn Thành, Mai Hoàng, Justin, Phi Long

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Tác giả: Hương Nguyễn

Nguồn tin: bongdaplus.vn