Kết quả Hà Tĩnh 0–0 Đà Nẵng: Đội khách sông Hàn tiếc nuối khi chỉ giành 1 điểm!

Pha không chiến của cầu thủ Hà Tĩnh và Đà Nẵng. Ảnh: CTV

Do đã trụ hạng thành công, nên Hà Tĩnh khá thoải mái trong cuộc so kè này, ngược lại Đà Nẵng buộc phải thắng mới có thể nuôi hy vọng. Vì vậy, đội khách sông Hàn đã nhập cuộc khá chủ động và tổ chức những miếng đánh trên phần sân của đội chủ nhà. Sau những phút đầu bị áp đảo, chủ nhà Hà Tĩnh đã lấy lại thế trận và tổ chức những pha tấn công về phía khung thành của thủ môn Văn Toản, đặc biệt Lê Viktor đã có những cú dứt điểm khá nguy hiểm.

20 phút đầu, dẫu trận đấu chưa có những pha bóng nào thật sự nguy hiểm, nhưng lại có thừa tình huống va chạm bởi những cái đầu nóng trên sân. Phút 25, thủ môn Văn Toản của Đà Nẵng suýt phải vào lưới nhặt bóng, may mà cú dứt điểm của Hà Tĩnh thiếu chuẩn xác. Ở chiều ngược lại, đội khách sông Hàn khá bế tắc trong những đường tấn công của mình.

Pha đi cóng của văn Sơn trước sự đeo bám của đối thủ. Ảnh: CTV

Ngay phút bù giờ cuối hiệp 1, Đà Nẵng có cơ hội vượt lên từ cú đá phạt góc, nhưng Phi Long đã không thể tận dụng được, dẫu thủ môn Thanh Tùng đã đón hụt bóng. Quá đáng tiếc cho đội khách sông Hàn, bởi nếu không tận dụng được những cơ hội hiếm hoi như vậy, họ sẽ đối đầu với nguy hiểm.

Sang hiệp 2, Đà Nẵng đã đẩy cao đội hình tấn công hòng tìm bàn thắng, nhưng có vẻ như đội khách vẫn rất bế tắc trong những đường tấn công của mình. Bên cạnh đó, có cảm giác Đà Nẵng vẫn chưa có sự “máu lửa” cần thiết, dẫu đang bất lợi ở cuộc đua trụ hạng. Chưa kể, một loạt cầu thủ bị dính thẻ vàng như Ngọc Hải, Văn Sơn… sẽ khiến Đà Nẵng càng bất lợi khi mất người ở trận đấu cuối mùa giải.

Hoà 0-0, đội khách sông Hàn khá tiếc nuối khi chỉ giành được vỏn vẹn 1 điểm trước Hà Tĩnh. Qua đó đang cùng 21 điểm với Becamex TP.HCM và PVF-CAND, nhưng đang tạm xếp thứ 12 do hơn hiệu số.

Đội hình xuất phát

Hà Tĩnh: Thanh Tùng, Duy Thường, Helerson, Văn Huy, Quốc Dân, Tiến Đạt, Đức Việt, Onoja, Lê Viktor, Văn Hiệp, Atshimene.

Đà Nẵng: Văn Toản, Hồng Phúc, Ngọc Hải, Phi Long, Văn Sơn, Duy Thắng, Phi Hoàng, Brandon Lopez, Minh Quang, Nguyên Hoàng, Makaric.

Tác giả: Tuấn Thành

Nguồn tin: bongdaplus.vn