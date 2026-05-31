Pháp bắt giữ hơn 400 người quá khích sau trận chung kết UEFA Champions League

Người đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của câu lạc bộ Paris Saint-Germain. Ảnh: Reuters

Theo nhà chức trách Pháp, trong số này có tới 280 người bị bắt giữ ở thủ đô Paris. 7 cảnh sát bị thương khi làm nhiệm vụ. Bộ trưởng Nunez lên án các hành vi bạo lực, đồng thời khẳng định nhà chức trách đã triển khai một kế hoạch an ninh "rất chặt chẽ và vững chắc" nhằm kiểm soát tình hình.

Trước đó, cảnh sát đã triển khai khoảng 22.000 nhân viên trên toàn nước Pháp để bảo đảm an ninh cho trận đấu, trong đó riêng Paris có 8.000 người. Nhà chức trách cũng tạm dừng một số tuyến xe điện, đóng cửa nhiều ga tàu điện ngầm và hạn chế hoạt động xe buýt tại một số khu vực nhằm ngăn ngừa tình trạng mất trật tự.

Khi PSG giành chiến thắng trong loạt sút luân lưu tại thủ đô Budapest của Hungary, khoảng 20.000 người đã tập trung trên đại lộ Champs-Elysees để ăn mừng. Trước trận đấu, nhiều cửa hàng tại khu vực này đã gia cố cửa kính nhằm tránh lặp lại các vụ đập phá từng xảy ra sau chiến thắng của PSG ở giải đấu năm ngoái. Tuy nhiên, tình trạng mất trật tự vẫn xảy ra tại một số khu vực ở Paris. Nhà chức trách cho biết 6 phương tiện và 2 cơ sở kinh doanh bị hư hại, một nhà chờ xe buýt gần đại lộ Champs-Elysees bị phá hủy. Cảnh sát cũng thu giữ khoảng 24 quả pháo sáng và 100 quả pháo hoa. Trong khi đó, một nhóm cổ động viên đã tràn lên đường vành đai Peripherique bao quanh Paris, khiến giao thông bị gián đoạn trong thời gian ngắn.

Tại khu vực sân vận động Parc des Princes của PSG, nơi hàng chục nghìn người theo dõi trận đấu qua màn hình lớn, một số nhà hàng đã bị hư hại. Cảnh sát cho biết khoảng 4.000-5.000 người tụ tập bên ngoài sân vận động, một số đã ném vật thể vào lực lượng an ninh. Khoảng 150 người tìm cách xông vào sân qua một cổng ra vào nhưng bị ngăn chặn, trong khi một số khác dựng rào chắn bằng xe đạp cho thuê trước khi bị giải tỏa. Theo ghi nhận tại hiện trường, các cuộc đụng độ đã nổ ra giữa cổ động viên và cảnh sát gần sân vận động.

Theo kế hoạch, ngày 31/5, các cầu thủ PSG sẽ tham gia lễ diễu hành tại khu vực Champs-de-Mars trước tháp Eiffel, với khoảng 100.000 người tham dự, trước khi được Tổng thống Emmanuel Macron tiếp đón tại Điện Elysee.

Tác giả: Hoàng Châu