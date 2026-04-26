Vô địch Đông Nam Á, U17 Việt Nam được thưởng 1,1 tỉ đồng

U17 Việt Nam đang "vượt trình" Đông Nam Á - Ảnh: FAM

Tối 24-4, U17 Việt Nam thắng 3-0 trước đối thủ U17 Malaysia trong trận chung kết và lên ngôi vô địch Giải U17 Đông Nam Á 2026 trên đất Indonesia.

Ngay sau trận, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thưởng động viên U17 Việt Nam 500 triệu đồng. Trước đó, tổng số tiền thưởng dành cho thầy trò HLV Cristiano Roland từ vòng bảng tới bán kết là 600 triệu đồng.

Chiến thắng này giúp U17 Việt Nam vươn lên trở thành đội tuyển giàu thành tích nhất Giải U17 Đông Nam Á, khi nâng tổng số lần vô địch lên con số 4. Trước đó, U17 Việt Nam cùng U17 Úc và U17 Thái Lan có cùng 3 lần lên ngôi.

Tại giải U17 Đông Nam Á 2026, U17 Việt Nam bất bại với thành tích 4 trận thắng, 1 trận hòa, ghi 19 bàn thắng, thủng lưới 1 bàn.

Với cá nhân HLV Cristiano Roland, chiến lược gia người Brazil có lần đầu giành danh hiệu vô địch cùng U17 Việt Nam, sau 2 năm cầm quân. Cúp vô địch Đông Nam Á 2026 là thành quả xứng đáng, và chắc chắn tạo thêm nhiều động lực với vị HLV này.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland, U17 Việt Nam bất bại 16 trận trên mọi đấu trường (tại các giải đấu chính thức). Trong đó, U17 Việt Nam thắng 10 và hòa 6, ghi tới 55 bàn thắng và chỉ để lọt lưới đúng 5 lần.

Với U17 Malaysia, U17 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Roland trở thành "cơn ác mộng", khi họ toàn thua cả 3 lần gặp nhau. Đó là tại vòng loại U17 châu Á 2026 và giải Đông Nam Á 2026, nơi U17 Việt Nam toàn thắng, ghi tới 11 bàn và không để thủng lưới.

Trước mắt, nhiệm vụ quan trọng với HLV Cristiano Roland là phải giúp U17 Việt Nam vào tứ kết tại VCK U17 châu Á 2026 (diễn ra vào tháng 5), qua đó hy vọng đoạt vé dự U17 World Cup được tổ chức trong năm nay.

Ở giải đấu này, đoàn quân của HLV Cristiano Roland cùng bảng với Hàn Quốc, UAE và Yemen.

Tác giả: Ngọc Lê

Nguồn tin: tuoitre.vn